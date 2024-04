Zvijezda HDZ-ove kampanje u problemima! Butkovićevu 'Milovu' posjetit će inspekcija

Inspekcija će provesti nadzor farme na kojoj je krava Milova, glavna zvijezda verbalnog okršaja ministra Olega Butkovića i predsjednika Zorana Milanovića, a sve zbog toga što krava nema žutu ušnu markicu kojom treba biti registrirano svako govedo, piše RTL.

- Obavještavamo Vas kako je predmet uvršten u Plan rada veterinarske inspekcije Državnog inspektorata. Prije okončanja inspekcijskih nadzora, a sukladno zakonskim propisima, isto nismo u mogućnosti komentirati. Po utvrđenju činjenica i o postupanju veterinarske inspekcije, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti - kazali su iz Državnog inspektorata.

No, ne radi se o kravi već o biku, ali to ne znači da ne mora biti označen žutom ušnom markicom kojom treba biti registrirano svako govedo. To će biti predmet nadzora.

Životinju u zaleđu Novog Vinodolskog zatekla je ekipa RTL-a na zapuštenoj farmi. Butković je rekao da krava, a zapravo bik, pripada njegovu poznaniku i da je poslužila u kampanji.