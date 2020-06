Zvijezda Supertalenta o kaosu u Americi: 'Ovo je bačva baruta!'

Ron Holsey zvijezda je hrvatskog Supertalenta. Živi u Los Angelesu i za 24sata je opisao trenutno stanje u Americi koja već danima gori u prosvjedima zbog smrti Georgea Floyda

<p><strong><em>Za 24sata iz Los Angelesa piše zvijezda hrvatskog Supertalenta Ron Holsey.</em></strong></p><p>Prosvjedi i dalje traju u raznim dijelovima Los Angelesa, a u većini područja nametnut je policijski sat koji počinje od 18 sati. Ulice se čine praznijima. Prozori na trgovinama zakucani su daskama. Nacionalna garda patrolira gradom. Trenutno se čini kao da se situacija smirila od vikenda, ali ne znam što će se dalje događati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ja osobno nisam prosvjedovao, ali znam ljude koji jesu. Također, u subotu sam promatrao dijelove prosvjeda pred glavnom policijskom postajom u centru grada. Većina prosvjeda su bili miroljubivi, ali nažalost ima ljudi koji koriste gužve za stvaranje kaosa i uništenja. Svijet gleda najsenzacionalnije i najnasilnije slike, ali ja sam vidio ogromnu većinu mladih ljudi koji mirno prosvjeduju u želji za promjenom. Nema jednog jednostavnog narativa koji bi objasnio što se događa.</p><p>Od onoga što sam primijetio, postoji nekoliko različitih grupa koji koriste različite agende i različite taktike. Imate mirne prosvjednike koji čine većinu. To su mladi ljudi svih porijekla koji iskreno žele promjenu. A onda imate i nasilne ljude s ekstremne ljevice i desnice koji uživaju u stvaranju kaosa. Oni koriste nasilne metode za ispunjavanje svojih ciljeva. I naravno, tu su i oni ljudi koji ovo vide kao mogućnost za krađu. Ne može se reći da postoji samo jedna grupa ljudi sa samo jednom agendom. Velika mješavina ljudi u vrlo kompliciranoj priči. Mislim da je očito da je potrebna promjena u načinu na koji američka policija postupa s ljudima, posebno onima crne puti. Pretjerana agresivnost redarstvenika traje desetljećima, ali naravno da postoje i oni policijski odjeli koji su se počeli mijenjati. Losanđeleska policija počela se fokusirati na upravljanje zajednicama i poboljšanje odnosa s građanima. Čeka ih još dug put, ali istraživanja su pokazala da takav način angažmana funkcionira.</p><p>Ponekad nasilni ili destruktivni period može voditi prema procesu izlječenja, promjene i razumijevanja. Nadam se da će se to dogoditi i ovdje. Teško je reći kako će normalan život izgledati kad ovo jednom završi. Recimo, petak je trebao biti dan kad smo trebali potpuno izaći iz karantene i nitko nije znao kako će to izgledati. Sada, nakon ovoga, teško je reći što će se događati. Hoće li se ljudi vraćati u restorane? Hoće li doći do novog vala virusa zbog prosvjeda? Hoće li biti velikih ekonomskih posljedica? Nitko ne zna i mislim da to plaši ljude. </p><p>Ne želim se previše uvlačiti u politiku, ali mislim da ima više faktora koji su doveli do današnje slike s američkih ulica. Ljudi su bili zatvoreni u karanteni, mnogi su izgubili poslove i nisu znali što ih čeka u budućnosti. Ekonomska nejednakost je na ekstremnoj razini. Retorika Donalda Trumpa bila je vrlo podijeljena i godinama je u ratu s neistomišljenicima. Uz sve, često glorificira nasilje i potiče niske instinkte. Dodajte u cijeli miks ubojstvo Georgea Floyda i dobili ste bačvu baruta spremnu da eksplodira.</p>