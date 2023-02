Zvonimir Troskot o narodnim obveznicama: Prikupljeni novac će se trošiti na korupciju!

Mostov zastupnik Zvonimir Troskot ustvrdio je u ponedjeljak da je hrvatska narodna obveznica jedan od najboljih pokazatelja koliko su Plenković i Vujčić "davali lažne argumente" za ulazak u eurozonu govoreći da će kamatne stope padati, a smatra i da će se tako prikupljen novac trošiti na korupciju.

"Narodna obveznica, koju je ministar Primorac neki dan predstavio, već sada je tri i pol puta skuplja od kamatne stope s kojom se Hrvatska zaduživala na međunarodnom tržištu kapitala prije samo godinu dana", ustvrdio je Troskot na konferenciji za novinare.

Ako znamo, dodao je, da će Europska centralna banka za mjesec dana dodatno povećati kamatnu stopu, što automatski povećava trošak zaduživanja države, to znači da će kamatna stopa, primjerice, dvogodišnje njemačke obveznice biti na razini između 3 i 3,5 posto, što je Primorac najavio za hrvatsku narodnu obveznicu.

Troskot ne očekuje da će građani, koji nemaju baš iskustva u financiranju, kupovati narodnu obveznicu, "pogotovo kada i ministar Butković kaže da neće ulagati, što je automatski antikampanja kolege iz Vlade".

To znači, kaže, da će jedini kupci hrvatske narodne obveznice biti institucionalni investitori. "A..da bismo bismo mi bili konkurentni s njemačkom, morat ćemo dizati kamatnu stopu na pet do šest posto, što je i realna cijena duga hrvatske Vlade kada se zadužuje na međunarodnom tržištu kapitala", upozorio je.

"To znači da će cijena kapitala biti pet do šest puta skuplja od one koja je bila prije godinu dana, što je argument da su Plenković, Vujčić i svi koji su trebali objašnjavati ove stvari, lagali prije ulaska u eurozonu", ustvrdio je i dodao da sada izlaze s narodnom obveznicom zato što je to "zadnji pokušaj da se na domaćem tržištu uspiju podignuti određeni novci koji će se sigurno trošiti na korupciju, ali možda i na gubitak spora s Todorićem".

Troskot: Ako turistička sezona bude dobra, izbori će biti možda i najesen

Rekao je da osobno neće kupovati narodnu obveznicu jer za to "nije tajming" niti je cijena realna. To je, kaže, skupljanje novca i za, primjerice, HEP koji je realno u bankrotu, samo što to nitko ne govori.

Na pitanje je li Hrvatska u predkampanji za izbore, Troskot je odgovorio da je "premijer načet, izgubljen" te da "određenim potezima, kao što su kontrola medija i prijetnje oporbenim zastupnicima, pokazuje koliko je u panici i radi krive poteze".

"Odgovor na to pitanje ovisit će o tome koliko će turistička sezona uspjeti napuniti proračun, a to će ipak ovisiti u recesiji u Europi i koliko će štedljiviji narodi dolaziti na jadransku obalu trošiti novce. Ako turistička sezona bude dobra, ne bi nas iznenadilo da izbori budu čak najesen ove godine, a mi ćemo za to biti spremni i bit ćemo iznenađenje izbora", ustvrdio je.

