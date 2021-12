Svi čitatelji koji imaju aktivan mjesečni ili godišnji PLUS+ pristup imaju priliku osvojiti fantastičnu PS5 konzolu. Svi postojeći PLUS+ korisnici automatski sudjeluju u nagradnoj igri, dok svi ostali mogu kupiti mjesečni ili godišnji pristup i na taj način sudjelovati. U izvlačenju sudjeluju svi čitatelji koji zaključno s 23.12.2021. imaju aktivan PLUS+ pristup, a dijelimo čak 3 uređaja!

PLUS+ pristup puno je više od pristupa dodatnom sadržaju. Uz nagradne igre i najbolji sadržaj, čitatelji mogu neograničeno pristupati enigmatskom sadržaju (sudoku i križaljke) uz iskustvo minimalnog broja oglasa. Sve to uz maksimalnu fleksibilnost jer otkazati se može u bilo kojem trenutku, bez ugovora i bez obaveze.

Naši PLUS+ članci do sada su ostvarili preko 50 milijuna otvaranja što dovoljno govori o interesu za kvalitetne i zanimljive priče. Naši novinari Ivan Pandžić i Denis Mahmutović u međuvremenu su osvojili prestižne nagrade HND-a za istraživačko i internetsko novinarstvo. Ivan Pandžić proglašen je i novinarom godine.

PLUS+ pristup moguće je aktivirati već od 59kn godišnje, što je manje od 5kn mjesečno. Mjesečni pristup može se aktivirati za 29kn mjesečno.