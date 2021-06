Ovogodišnji Chill&Grill, koji se organizira u četiri velika grada diljem Hrvatske - Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, prepun je nagradnih natječaja. Poklon paketi, bonovi, pivo, meso, umaci, riba, vino i proizvodi za čišćenje samo su neke od vrijednih stvari koje možete osvojiti na službenoj stranici Chill&Grilla, a da bi nešto od toga stiglo na vašu adresu, dovoljno je da u prijavama budete kreativni jer darujemo upravo najmaštovitije, a što sve možete osvojiti, doznajte u nastavku.

Roštiljajte u slavonskom stilu

Sigurno ste puno puta čuli kako vaši prijatelji kažu da su jeli baš onaj pravi slavonski roštilj. On se naravno sastoji od "Zlatnog trojstva" kojeg čine ćevapi, kobasica i pljeskavica. Neki vole samo ćevape i pljeskavice dok bi drugi sve dali za sočne i pikantne kobasice s roštilja. Bez obzira na to jeste li tim kobasica, ćevap ili pljeskavica, možete osvojiti vrijedne poklon pakete. Potrebno je samo napisati recept s jednom od ove 3 namirnice i priložiti fotografiju jela te poslati na nagradni natječaj. Tri najkreativnije prijave osvajaju 200 kuna na Ravlić loyalty kartici.

A tri najmaštovitije prijave nagrađuje i Meggle sa svojim poklon paketima u vrijednosti od 300 kuna, jer što je pravi roštilj bez finog kajmaka koji se savršeno sljubljuje s ovim slasnim grilanim specijalitetima? Pravi chef će napraviti gurmansko jelo i od najjednostavnijih sastojaka, no kako će navesti druge da ga probaju? Ako svoje jelo pretočite u skladnu rimu, vjerojatno će ga probati svatko, zato ispišite retke i pošaljite na nagradni natječaj.

A da rima odlično funkcionira u gastro svijetu, dokazuje i ona poznata uzrečica "sve je fino kad se doda vino". Pet najkreativnijih prijava osvaja poklon paket vina Vezak u vrijednosti od 300 kuna. Svako je roštiljanje idealno tek onda kada slasno pripremljenom mesu nazdravimo s pokojom čašom vrhunskog vina. Istinski ljubitelji vina znaju kako kombinirati različite sorte vina s mesom, no samo pravi znalci znaju kako marinirati meso u vinu, a ako znate i vi, sudjelujte u nagradnom natječaju.

Vi nama trik, mi vama poklon paket

Znate koji je najlošiji dio roštiljanja? Složit će se svi - završno čišćenje. Koliko god voljeli grilanje, rijetko će se tko ponuditi da nakon toga gurmanskog doživljaja baš on očisti roštilj. U svakom društvu postoji netko iskusan koji se kune da za čist roštilj trebaju samo prava metoda i kvalitetno sredstvo za čišćenje. Pa ako ste to vi, uključite se u nagradni natječaj i pošaljite nam svoj tajni trik prema kojem će završni trenutak roštiljanja biti gušt a ne pokora. Tri najkreativnije prijave osvajaju poklon paket Labuda u vrijednosti od 120 kuna.

Pravi znalci od roštilja znaju da dobar roštilj ne ide bez finih umaka, začina i priloga, pa se ovogodišnji Chill&Grill potrudio osigurati natječaj u kojem će šest originalnih recepata Zvijezda nagraditi godišnjom zalihom ketchupa i majoneze. Ne postoji čovjek koji će na upit: ''Majoneza ili kečap?" reći: ''Svejedno mi je'', a ovi dobro poznati umaci odlično pašu uz svako jelo, od povrća i tjestenine do roštilja. Iako posebnu notu daju upravo roštilju, svi imamo svog favorita, a vas tražimo da nam receptom otkrijte koji je vaš, jer čak 6 sretnih dobitnika nagrađujemo godišnjom zalihom kečapa i majoneze.

I ne zaboravite, ne grila se na roštilju samo meso. Mnogi će iskusni kulinari kazati kako im je upravo riba s roštilja među pet omiljenih jela. Ova ukusna i zdrava namirnica dobiva jednu novu okusnu notu spajajući se sa žarom vrućeg roštilja. Uz svježe ili grilano povrće dobit ćete obrok koji sadrži sve nutritivne vrijednosti, a nepce će ostati oduševljeno. Svaka ekipa ima jednog člana koji se za roštiljem snalazi kao riba u vodi. On zna gdje pronaći najbolju i svježu ribu te poznaje tajne vrhunske marinade, pa ako ste vi taj, zaigrajte nagradni natječaj, pošaljite svoj omiljeni recept ribe sa žara jer dijelimo čak 5 Cromaris poklon bonova u vrijednosti od 200 kuna.

Osvojite dar vrijedan čak 1000 kuna

Svaka roštilj ekipa koja drži do sebe ima svoje gurue za pljeske, ćevape i dugotrajni žar, one ljude koji jamče odličnu klopu i glavni su u društvu. Dapače, odabir pravoga grill majstora čini razliku između provoda za pamćenje i fijaska. Ako poznajete takvog majstora, ne sramite se nego ga prijavite na natječaj. Nakon pristiglih prijava odabrat ćemo pet finalista koji će biti pozvani na veliki Chill&Grill event, na kojem će se natjecati za titulu roštilj majstora među prijateljima! Prijave primamo do 12. lipnja, pa požurite i prijavite svog favorita koji vas ne ostavlja praznog želuca. Glavnog pobjednika natjecanja Pevex nagrađuje poklon bonom od čak 1000 kuna, a 4 finalista osvajaju poklon bon od 200 kuna.

Budite s nama u subotu, 5. lipnja, live na Facebooku 24sata i pratite kako teče treći Chill&Grill party po redu, ovaj put u Parku prirode Učka, gdje će grilati Mia Hrlec s ekipom Ovdje nitko nije normalan. Za sebe kažu da su ekipa koja se spojila u posljednjih devet mjeseci tijekom zajedničkog rada s pacijentima te da ih je povezao posao i pozitivan duh. Svakodnevno se bodre i zajedno rješavaju probleme i izazove vezane uz epidemiju obzirom da svi rade u KBC-u, na respiracijskom odjelu. Upravo se radi toga vesele zajedničkom druženju za kojeg vjeruju da će im stvoriti lijepu uspomenu i barem ih na tren, odmaknuti od svakodnevice. Atmosferu će dodatno zagrijati popularni DJ Alwoox (Alen Vukić), koji će ekipu tri sata zabavljati glazbom, a kako bi barem mali dio tog veselog druženja prenijeli i našim gledateljima, dobitnici će snimiti i Chill&Grill video show. Možete ih pratiti i u javljanju uživo na Facebook stranici 24sata.

Glazbena poslastica s europske klupske scene

A da ni ovaj Chill&Grill ne prođe bez vrhunske glazbe, uz već spomenutog Alena Vukića, moći ćete uživati u sjajnim koncertima jedne od najpopularnijih europskih soul/funk/r'n'b grupa - Soul Shadowsa. Frontmen i okosnica grupe, Mirza T, hrvatskoj je publici poznat po vrhunskim koncertima, pod nazivom CHILL&GRILL MAKE IT COUNT ART SESSIONS, a jedan takav koncert možete već sada ekskluzivno pogledati na Chill&Grill stranici.

Inače, Mirza T je glazbenik koji djeluje na europskoj klupskoj sceni već godinama, uglavnom na relaciji Amsterdam - Hrvatska, s bendom Soul Shadows, koji naziva svojim "plemenom koje se stalno mijenja". Surađivao je s mnogim glazbenim zvijezdama. Mario Biondi, Nikki Glaspie Beyonce band, Maya Azucena, Julius Green the Platters band, Slam Allen te Carol Cass samo su neki od njih, a jedini je glazbenik iz ovog dijela svijeta čiji je rad prepoznao vodeći svjetski portal za soul/funk/r'n'b glazbu Soul tracks te objavio premijerno njegova dva autorska singla.

Sve detalje o programu i nagradama pronađite na službenoj stranici Chill&Grill, prijavite se i osvojite jedinstvene darove.

Chill&Grill 2021 širi se diljem Hrvatske, a očekuje vas više od mjesec dana roštiljanja, dobre mjuze, konkretnih nagrada i fine klope! Prijavite se i osvojite nagrade na www.chillgrill.hr!

Partneri projekta su Karlovačko, Pevex, Mesna industrija Ravlić, Meggle, Zvijezda, Cromaris, Vezak vina, Labud, Studenac market, Kotanyi, Citroen i Make It Count.