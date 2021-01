Ovo pokazuje kako su kupci u Hrvatskoj prepoznali vrijednost Volkswagen vozila te kvalitetu i najbolji omjer uloženog i dobivenog naše marke. Stupovi marke Volkswagen, Polo, Golf i Passat oduvijek su bili među najomiljenijim automobilima na tržištu, a zadnjih godina, s pojavom i popularnošću SUV modela, marka Volkswagen preuzela je primat sa svojim T modelima – T-Cross, T-Roc i Tiguan.

Kako bi se dodatno zahvalili svojim kupcima i nagradili njihovu vjernost posljednjih 10 godina Volkswagen je pripremio posebnu akciju s izvanrednim uštedama i dodatnim pogodnostima na sve modele marke Volkswagen i Volkswagen Gospodarska vozila.

Svakog kupca uz znatne uštede očekuju i brojne dodatne pogodnosti ukoliko se odluče na kupnju vozila uz financiranje putem Porsche leasinga.

Volkswagen modeli sniženi su od 11.300 kuna za model up! do 29.900 kuna za model Arteon, Passat i Passat Variant. Dodatne uštede mogu se ostvariti ukoliko se kupac odluči na financiranje putem Porsche leasinga. Takvo financiranje kupcima pruža i dodatne uštede u iznosu do 12.000 kuna povrh ušteda na cijenu vozila.