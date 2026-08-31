18. Riječke stepenice pokazale su svu raskoš hrvatske mode na najvećoj modnoj pisti u regiji

Rijeka je još jednom bila središte hrvatske modne scene. 18. Riječke stepenice su kroz čak osamnaest modnih revija pokazale svu raskoš, kreativnost, raznolikost i snagu hrvatske mode. Dva sata bogatog programa donijela su izniman presjek hrvatske modne i kreativne scene od afirmiranih dizajnera i modnih brendova, preko održive mode i recikliranih materijala, tradicionalnog obrtništva i ručnog rada, do večernjih kreacija, muške elegancije, modnih dodataka i novih generacija mladih dizajnera. Osamnaest različitih modnih priča na jednoj pisti još je jednom potvrdilo važnost Riječkih stepenica kao platforme za promociju hrvatskog dizajna, kreativnih industrija, obrtništva i poduzetništva, ali i kao nezaobilaznog mjesta susreta modnog, gospodarskog, turističkog i društvenog života.

„Kada radite osamnaest revija u jednoj večeri, cilj nije publici ponuditi osamnaest sličnih modnih priča, nego pokazati koliko hrvatska moda može biti različita. Željeli smo da na Riječkim stepenicama vidimo afirmirane brendove, obrtnike, mlade dizajnere i učenike, klasično krojačko znanje, ali i održivost, nove materijale i drugačije interpretacije mode. Riječke stepenice od početka nisu zamišljene samo kao revija, nego kao platforma promocije hrvatskog dizajna, kreativnih industrija i poduzetništva te mjesto susreta i networkinga ljudi iz različitih sektora“, istaknula je poduzetnica Ivana Delač, direktorica Riječkih stepenica.

Osamnaest revija – osamnaest različitih modnih priča

Na najvećoj modnoj pisti u Hrvatskoj predstavile su se kolekcije Miau Couture, Hitomo, MALA by Pavla, Zepter Hyperlight Eyewear, Look Famous, Gentlemen's Club, Selin Boutique, Adriana Rajčić Design, Riječanka Art, Udruženje obrtnika Rijeka, Vagant Studio, MAYKL, Dal Cuore, Mali atelje TT, Irena Anđelić Devčić, Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka i Calico Mood, uz bogat program koji je pokazao različite pristupe suvremenom modnom stvaralaštvu.

Kolekcija „HER ARMOUR“ brenda Miau Couture ispričala je modnu priču o odnosu nježnosti i unutarnje snage žene, dok je Hitomo predstavio „Kontraste ženstvenosti“, kolekciju koja kroz romantične detalje, arhitektonske linije i suvremeni dizajn slavi različite strane ženske osobnosti. Održiva moda bila je jedna od snažnih poruka ovogodišnjih Riječkih stepenica. MALA by Pavla dizajnerice Pavle Pinezić predstavila je suvremenu interpretaciju trapera kroz unikatne modele izrađene od recikliranih materijala, dok su Vagant Studio i kolekcija „Back to Blu“ pokazali važnost kvalitetne, dugotrajne i odgovornije proizvedene odjeće. Brend MAYKL dizajnerice Mihaele Štimac Rojtinić povezao je postojeće kolekcije u novi kreativni kontekst, naglašavajući ponovnu upotrebu i transformaciju odjevnih predmeta. Publika je uživala i u povratku muške mode. Look Famous predstavio je kolekciju inspiriranu bezvremenskim Old Money stilom, dok je Gentlemen's Club na riječku pistu donio odijela koja spajaju klasičnu eleganciju, luksuzne materijale i suvremeni karakter modernog muškarca.

Posebno raskošne bile su kreacije Selin Boutiquea, iza kojeg stoji Mirela Kočan, predstavljene kroz zavodljive kratke svečane haljine i glamurozne duge večernje kreacije. Dal Cuore predstavio je kolekciju „Femme Unique“, sastavljenu od unikatnih kreacija koje slave individualnost žene, dok je dizajnerica Irena Anđelić Devčić predstavila kolekciju „UMBRA – sjena“, inspiriranu kontrastom svjetla i tame. Veliko zanimanje izazvala je i lokalna modna priča „Nevera s Kvarnera“ brenda Riječanka Art, autorski projekt umjetnice i dizajnerice Nine Barilar nastao u suradnji s krojačkim salonom D'image i dizajnericom Željkicom Kezić. Kolekcija je bila posveta Rijeci, njezinoj energiji, buri, valovima i ženama koje hrabro prolaze kroz vlastite životne „nevere“, a posebno iznenađenje bila je prva riječka vjenčanica s čak dvadeset metara ručno oslikane tkanine koja nosi ljubavnu priču posvećenu gradu Rijeci. Deset godina stvaralačkog puta upravo na Riječkim stepenicama obilježila je Adriana Rajčić Design, predstavljajući kolekciju torbica koje, osim dizajna, nose poruke o samopouzdanju, pozitivnoj riječi i odnosu prema sebi i drugima. Važno mjesto u programu imala je i revija Udruženja obrtnika Rijeka, odnosno Sekcije tekstila i kože, koja je okupila krojački salon ELLA Marinele Martinčić Knez, ELA Sandre Jamić, STOPICU Đine Josipović, Krojački salon DAJANA Dajane Hlača, DOR JAN FELT Doris Janković i Mali atelje TT Tajane Tajči Tepšić. Različiti materijali, tehnike i autorski rukopisi pokazali su vrijednost hrvatskog obrtništva, znanja, ručnog rada i predanosti zanatu. Modne dodatke predstavili su Zepter Hyperlight Eyewear, koji je spojio dizajn naočala i tehnologiju Hyperlight Optics leća, te Mali atelje TT s ručno izrađenim, urbanim i autentičnim nakitom. Jedan od najvažnijih ciljeva Riječkih stepenica od samih je početaka pružanje prilike mladim ljudima, zbog čega su posebno mjesto u programu imali učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka. Mladi dizajneri predstavili su kolekciju završnih radova učenika četvrtog razreda smjera Dizajner odjeće, nastalu nakon višemjesečnog istraživanja, kreativnog promišljanja i autorskog rada. Kroz recikliranje, inovativne detalje i ručni rad učenici su pokazali kako nova generacija povezuje umjetnost, zanat i održivu modu.

Poseban glamur 18. Riječkim stepenicama dala su brojna poznata lica koja su nosila kolekcije hrvatskih dizajnera i brendova. Na pisti su se našle bivše Miss Hrvatske Tomislava Dukić i Lucija Begić, Miss Beauty Hrvatske Marinela Grljušić i Elena Kalajžić, Miss Grada Zagreba Martina Blažević i Tara Begedin, Miss Primorsko-goranske županije Erin Panić Furlan i Lana Krnić, kao i brojne druge ljepotice i muški modeli, među kojima se posebno istaknuo Phillip Kleva.

Riječke stepenice još jednom spojile vrhunski hrvatski dizajn i najljepše hrvatske djevojke, dajući modnim kolekcijama dodatnu dozu glamura i stvarajući prizore dostojne najvećih modnih događanja. Program je vodio Davor Garić, dok je glazbeni dio večeri oblikovao Robert Salečić – DJ Sale 4love. Za besprijekoran izgled modela pobrinuo se beauty tim – JN Beauty bio je službeni make-up 18. Riječkih stepenica, a za glamurozni make-up bile su zadužene vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko, powered by JN Beauty. Frizure su oblikovale članice Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Rijeka, odnosno frizerski saloni Studio Danijela, Freeze, Simpa i Meo.

Među brojnim uzvanicima i gostima 18. Riječkih stepenica našle su se i poznata modna stručnjakinja Tihana Harapin Zalepugin, Maja Sulić, Vivian Jurković, Dino Bubičić te Danijela i Ema Gračan. Manifestacija je ove godine dodatno dobila na značaju i zbog izravnog televizijskog programa. Iz dr. Vivian estetic kutka odvijala su se javljanja uživo u televizijski program, a pred kamerama su govorile i važne osobe riječkog javnog, turističkog i modnog života. U program su se uživo javile gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, direktorica Turističke zajednice grada Rijeke Antonija Kardum, Maja Sulić i Tihana Harapin Zalepugin, koje su govorile o značaju manifestacije, modi, Rijeci i važnosti promocije hrvatskog dizajna i kreativnih industrija. 18.Riječke stepenice izravno je prenosio Kanal Ri, uz tehničku realizaciju i produkciju DBoki sound and light, čime je veliki riječki modni spektakl stigao i do gledatelja pred malim ekranima. Na Trgu 128. brigade tijekom događanja svoju je atraktivnu prezentaciju imao i novi Renault Clio 6, koji je postao dio priče RB Auto x Riječke stepenice, dodatno povezujući moderan dizajn automobilske industrije i svijet mode.

Organizacija manifestacije ovakve razine rezultat je suradnje velikog broja ljudi, institucija, partnera, obrtnika, dizajnera i medija. Realizaciju 18. Riječkih stepenica omogućili su Grad Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarner, Jadran galenski laboratorij, Jadran hoteli, dr. Vivian estetic’s medicine, JN Beauty, ATI, Adriatic osiguranje, Harissa, Filmash studio, Place, JO-DA nekretnine i RB Auto, kao i brojni drugi suradnici i partneri manifestacije.

„Veliki događaj nikada nije rezultat rada samo onoga što publika vidi na pozornici. Iza njega stoji mreža ljudi, institucija, tvrtki, obrtnika, medija i partnera koji vjeruju u projekt. Upravo zato zahvalna sam svima koji su prepoznali vrijednost Riječkih stepenica i omogućili da već osamnaest godina zajedno gradimo manifestaciju koja promovira hrvatski dizajn, poduzetništvo, obrtništvo, mlade talente i kreativne industrije. Zahvaljujem se i svim medijima koji prate manifestaciju svih ovih godina“, poručila je Ivana Delač.

Nakon osamnaest modnih revija, velikog pljeska publike i dva sata programa, moda se nije zaustavila ni nakon posljednjeg izlaska na pistu. Druženje dizajnera, modela, partnera, gostiju i prijatelja Riječkih stepenica nastavilo se na after partyju u Azura lounge & eat clubu.

18. Riječke stepenice još su jednom potvrdile zašto već gotovo dva desetljeća zauzimaju posebno mjesto na modnoj sceni u regiji. Osamnaest revija u jednoj večeri pokazalo je da hrvatska moda ima znanje, talent, kreativnost, tradiciju, inovativnost i budućnost.