KONFERENCIJA 25. 11.

Biogospodarstvo kao pokretač održivog razvoja Hrvatske i EU

Piše Sara Čižmešija,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Ministar David Vlajčić | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL

Predstavnici gospodarstva, znanosti i državnog sektora udružit će znanja i razmijeniti iskustva u potrazi za rješenjima koja pruža biogospodarstvo kao jedan od najznačajnijih segmenata održivog razvoja i zelene tranzicije Hrvatske

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 25. studenog 2025. u hotelu Zonar Zagreb bit će Konferencija o biogospodarstvu, posvećena razvoju biogospodarstva u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Cilj konferencije je potaknuti dijalog i bolju komunikaciju među kreatorima politike, poduzetnicima i znanstvenom zajednicom o ulozi biogospodarstva u održivom razvoju te razmijeniti znanja i iskustva, kao i istaknuti primjere dobre prakse. U okviru tri tematska panela raspravljat će se o razvoju zakonodavstva, utjecaju biogospodarstva na društvo, okoliš i gospodarstvo te o pretvaranju mogućnosti u prilike i o ulozi biogospodarstva u rješavanju aktualnih izazova Europske unije.

Program konferencije otvorit će potpredsjednik Vlade RH te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, a dan prije njene službene objave predstavnica Europske komisije izložit će ciljeve i prioritete koje donosi nova Strategija biogospodarstva Europske unije. Na panelima će sudjelovati predstavnici resornih ministarstava, Europske komisije, inicijative BIOEAST, Konzorcija biobaziranih industrija te predstavnici hrvatskih tvrtki i organizacija aktivnih u području biogospodarstva.

Sudjelovanje potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića potvrđuje snažnu potporu Vlade razvoju biogospodarstva kao jednog od ključnih pokretača održivoga gospodarskog rasta i zelene tranzicije Hrvatske.

Foto: Shutterstock/BeFunkyCollage

Chat s ministrima i primjeri dobre prakse

Poseban dio programa čine razgovori jedan na jedan s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske Davidom Vlajčićem, ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natašom Mikuš Žigman, ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković te ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom.

Konferencija će istaknuti primjere dobre prakse koje donose tvrtke MIRET d.o.o./Earthbound™ Eco Sneakers i FEMA d.o.o., uz inspirativni domaći start-up projekt tvrtke BIOTECH MATERIALS d.o.o., koji pokazuju kako inovacije i održiva rješenja potiču razvoj gospodarstva i ubrzavaju zelenu tranziciju.

Biogospodarstvo ima ključnu ulogu u smanjenju ovisnosti o fosilnim resursima, jačanju otpornosti društva na ključne izazove i poticanju kružnoga gospodarstva, a ova konferencija prilika je da Hrvatska i Europa zajedno razmotre put prema održivijoj budućnosti.

Organizator konferencije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske, medijski partner su 24sata, a partneri Podravka, Energetski institut "Hrvoje Požar", Hrvatske šume, Agroproteinka i Hrvatska gospodarska komora. 

