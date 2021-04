Znate li da su prvi usisavači izumljeni sredinom 19. stoljeća? U to doba oni su bili veći od čovjeka i izuzetno teški, te su dvije jake osobe bile potrebne za rukovanje. Tako je jedna osoba bila zadužena za povlačenje i guranje te glomazne mehanizacije, a druga je upravljala tim strojem, odnosno usisavala. Navedeni stroj uglavnom je vukao konj, a najam nije bio nimalo jeftin. Prema dostupnoj literaturi, cijena čišćenja cijele kuće tim glomaznim usisavačem bila je jednaka ondašnjoj godišnjoj plaći sobarice.

Izumitelj tog stroja bio je inženjer Hubert Cecil Booth. Nekoliko godina nakon izuma Booth osniva svoju firmu i počinje čistiti za velike institucije tog doba, poput Buckinghamske i Kristalne palače te Kraljevske kovnice novca.

Zanimljivo je da su od Boothova stroja do danas tehnologija i principi usisavanja ostali isti. Jedina razlika je ta što su usisavači postajali sve manji i manji te, što je najvažnije, i jeftiniji. U zadnjih nekoliko godina na tržištu se pojavljuju robotski usisavači, koji su počeli novu eru usisavanja. Naime, njihova posebnost je ta što usisavaju samostalno čak i bez naše prisutnosti, uz praćenje na pametnom telefonu. A za vas smo jedan i testirali.

iRobot Roomba 980

Roomba 980 predstavlja najsnažniji robotski usisavač iz serije 900. Zahvaljujući novom promišljenom dizajnu, svojim personaliziranim prijedlozima za čišćenje i naprednim funkcijama, usisavanje obavlja potpuno sam. Dovoljno je samo skinuti aplikaciju iRobot HOME kako biste upravljali svojim robotskim usisavačem. Od mnogih funkcija koje posjeduje, ističe se upravo Carpet Boost koja će primjerice, riješiti problem dlaka vašeg psića pa će te mu moći posvetiti više vremena. Navedena funkcija još je specifična po tome što automatski pojačava usisnu snagu do 10 puta kada dođe na tepih kako bi uklonila prašinu i nečistoće. Uz robotski usisavač zaboravite na dlake kućnih ljubimaca, ispale vlasi kose, prašinu i prljavštinu na svojim podovima.

Nakon čišćenja, u aplikaciji možete pronaći Clean Map, odnosno mapu koja detaljno prikazuje gdje je sve robotski usisavač čistio te kolika je pokrivenost i trajanje izvršenog posla. Uz to, primajte obavijesti kad vaš robot izvrši čišćenje, i to sve na pametnom telefonu. Uz pametno mapiranje i tehnologiju vSLAM, robot usisavač Roomba 980 nesmetano se kreće vašim domom vodeći računa o tome gdje je bio i gdje još nije očistio.

Čišćenje postaje svakodnevica

S obzirom na to da nas je pandemija korona virusa vezala više za domove i pretvorila naše dnevne boravke, blagovaonice i spavaće sobe u urede, vrtiće i školske učionice, jasno je da je i čišćenje postalo učestalije i zahtjevnije. Držanje do urednosti životnog prostora u vremenu u kojem živimo izrazito je važno, ali važno je i naše slobodno vrijeme, koje mahom trošimo upravo na kućanske poslove. No to više ne mora biti tako zahvaljujući pametnim kućanskim uređajima koji se brinu o čistoći prostora u kojem živimo, pa tako i o nama.