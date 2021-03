Da biste sigurno i bezbrižno stigli do željene lokacije pobrinula se INA koja u svojoj ponudi ima visokokvalitetna Class Plus goriva.

Kompanija kontinuirano ulaže u razvoj svoje najveće modernizirane maloprodajne mreže te unapređenje kvalitete usluga, kako bi pratila trendove i zadovoljila sve potrebe i želje svojih više od 200.000 kupaca. Tako na Ininim maloprodajnim mjestima možete pronaći unaprijeđenu ponudu goriva – Class Plus goriva koja imaju dokazano povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem. Zahvaljujući posebnoj formuli aditiva, Class Plus goriva uklanjaju naslage i dijelove vašeg motora štite od korozije. Na taj način se pokazuje čista snaga Class Plus goriva te je osiguran optimalan rad i povećana snaga motora, a jedinstvene karakteristike poboljšane formule produžuju vijek trajanja motora pružajući sigurniju vožnju.

Članovi INA Loyalty programa za kupnju Class Plus goriva od 10. ožujka do 18. travnja osvajaju dvostruke bodove! Još uvijek niste dio INA Loyalty zajednice koja okuplja više od 200.000 članova? Saznajte više na: inaloyalty.hr, a više o karakteristikama Ininih Class Plus goriva pročitajte na ina.hr/classplus.

BRIGA O KVALITETI GORIVA

Inina goriva prije stavljanja na tržište prolaze kroz postupak provjere kvalitete prema zahtjevima europskih direktiva, automobilske industrije i zaštite okoliša te kroz redovite interne kontrole kvalitete koje provodi Inin Centralni ispitni laboratorij.

PUT NAFTE

Prije nego što Class Plus dođe do kupaca, kompleksan proces njegove proizvodnje započinje na naftnim poljima nakon čega se u rafinerijama iz sirove nafte izdvajaju naftni derivati potrebni krajnjim korisnicima. Kako to sve izgleda, pogledajte ovdje.

Putujte bezbrižno uz čistu snagu Ininih Class Plus goriva!