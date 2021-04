Uz standardne popuste koje ostvaruju članovi kluba na dijelove za održavanje, članovi sada ostvaruju poseban popust od 30% na prednje i stražnje amortizere kao i dijelove ovjesa.

Kako bi vlasnici vozila uživali u svakoj vožnji, besprijekorni amortizeri su posebno bitni. Njihovo prirodno trošenje kroz vrijeme ima štetne posljedice za udobnost, a izričito i za sigurnost jer osiguravaju držanje kotača u kontakt sa tlom bez obzira na uvjete na cesti. Tijekom 20.000 prijeđenih kilometara barem milijun puta upijaju udarce, stabiliziraju svaki kotač i omogućuju normalni rad opruge.

Osim o kilometrima, njihovo trošenje ovisi o težinu vozila i stanju ceste. Iako postoji znakovi upozorenja (teško upravljanje u krivinama, gubitak prianjanja prilikom ubrzanja, udarci kod prijelaza na neravninama) pojavljuju se uglavnom prekasno, kad je put zaustavljanja već produžen do 35%, osjetljivost na aquaplanning povećana do 15% i Vaše gume se troše do 25% brže. Neispravan ovjes je u Hrvatskoj treći razlog pada na tehničkom pregledu.

Zato je bitno nakon prvih 80.000 km povjeriti ovlaštenom servisu Citroën kontrolu amortizera, a zatim svakih 20.000 kilometara. Amortizeri marke Citroën pružaju bezuvjetnu udobnost i sigurnost u vožnji te zadovoljavaju stroge specifikacije. Citroën.

Kupci se mogu učlaniti u program vjernosti Citroën Zauvijek u servisima Citroën za 149 kn, iskoristiti odmah popust akcije i ostvariti razne pogodnosti tijekom cijele godine: