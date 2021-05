Granice između radnog dana i vremena s obitelji ubrzo su nestale i stvoren je jedan novi, hibridni oblik životnog prostora, za koji većina naših domova nije bila u potpunosti spremna. Lijepo uređeni, ugodni ambijenti dnevnih boravaka, kuhinja pa i spavaćih soba posustajali su pred dolaskom uredskih alata, kompjutora, radnih stolica i stolova, papira, registratora i ostalih nepozvanih gostiju. Kako većina domova nije bila spremna za tako ozbiljnu invaziju, pojavila se potreba za redefiniranjem dosadašnjih navika uređenja i dizajna stambenih interijera.

Koje su bitne smjernice u uređenju doma, a posebice dnevnog boravka, najbolje nam može reći Damjan Geber, kreativni direktor Brigade, agencije s višegodišnjim iskustvom u stvaranju jedinstvenih prostornih doživljaja. Brigada kroz svoje projekte sistematično pristupa dizajnu svakog pojedinog interijera, bilo da se radi o stanovima i kućama ili uredskim i trgovačkim namjenama. Zajedničko svim njihovim rješenjima je analiza potreba korisnika razumijevanjem njihovih potreba i navika, ali i emocija koje žele stvoriti uređenjem i opremanjem pojedinih interijera. Za svoj rad su osvojili niz prestižnih međunarodnih i domaćih nagrada te su nedavno objavili veliko nacionalno istraživanje iskustava hibridnog rada tijekom prošlih godinu dana.

Uz bolji balans privatnog i poslovnog vremena koji smo svi osjetili, s vremenom smo shvatili da nam se taj balans polako pretvorio u svojevrsni miks, u kojem su nestale granice vremena kada smo dostupni kolegama ili šefovima. Tako se sve češće počelo podrazumijevati da je naš radni dan zapravo cijeli dan. Jedno od rješenja takve neprirodne situacije jest podjela prostora na privatni i poslovni. Vraćanjem u urede, bilo u potpunosti ili samo par dana tjedno, naš dom mora biti mjesto odmora, mira i sigurnosti, odnosno svojevrsna protuteža radnom vremenu. Stoga svoj dom, a pogotovo dnevni boravak, moramo dizajnirati tako da se u njemu prvenstveno osjećamo ugodno, a tek onda da prati trendove ili prikuplja lajkove na društvenim mrežama. Dizajn interijera treba pratiti neka osnovna pravila organizacije prostora kako bi izbjegli česte zamke pri uređivanju i dekoriranju prostorija.

Vizure su bitne

U dnevnom boravku većinu vremena provodimo statički, a najčešće na kauču koji je ujedno i dominantan element uređenja. Osim što kauč prije svega mora biti udoban i otporan na habanje, on bi uvijek trebao biti pozicioniran tako da s njega pokrijemo što više ključnih vizura. Ovisno o životnim navikama, neki od ključnih fokusa na koje nam pogled s kauča mora biti neometano usmjeren su ulaz u prostoriju, televizija, prozor, kamin, biblioteka ili blagovaona. On je u pravilu pozicioniran naslonjen na zid i to po mogućnosti u sredini zida, a ako imamo sreću da nam je boravak zaista prostran, može biti i u sredini prostorije. Međutim, tada bi iza njega trebalo organizirati sadržaje koji nisu često u funkciji, poput biblioteke ili radnog kutka. Jedna od najbitnijih vizura je ona prema ulasku u prostoriju zbog osjećaja sigurnosti i izbjegavanja prilaska drugih ukućana ili gostiju iza leđa.

Pravocrtno kretanje kroz prostoriju

Kod organizacije namještaja u svakoj prostoriji stana, bitno je voditi računa da je linija kretanja što pravocrtnija moguća. Zaobilaženje namještaja, dijagonalna kretanja kroz prostorije ili krivudanje oko stolića, kreveta i ormara možda ne izgleda kao veliki problem jer se ionako na sve s vremenom naviknemo, ali zašto bi se morali navikavati na nespretna rješenja kad ih možemo izbjeći. Svaki dodatni korak oko stolice koja nam stoji na putu do kuhinje kroz život postaje stotine i tisuće dodatnih koraka, a nepotrebno otvara mogućnost za nenadanu ozljedu, pogotovo u hitnim situacijama.

Fokus prostorije

Ljudsko oko konstantno traži zanimaciju, nešto što bi promatralo, što bi mu zaokupilo pažnju. Svjesno ili podsvjesno, u svakom trenutku dana promatramo svijet oko sebe prelazeći od jednog do drugog akcenta. U dnevnom boravku fokus mogu biti slike na zidovima, biljka u uglu, suvenir s putovanja ili neuredan stol. Jednostavan trik za atraktivno uređenje interijera je upravljanje fokusima, tj. određivanje pojedinih detalja u prostoru koje će preuzeti glavnu riječ doživljaja prostora. Na taj način možemo uštedjeti novac odabirom jednostavnijih komada namještaja i s par pametno pozicioniranih akcenata stvoriti puno impresivniji dojam cjeline.

Biljke

Biljke u dnevnom boravku nisu nešto novo, ali smo možda postali svjesniji njihove važnosti sad kad smo cijele dane bili primorani provoditi u svoja četiri zida. Biljke su živa bića i kao o svim živim bićima o njima se mora brinuti, a upravo je ta briga najčešći razlog zbog kojeg smo često i odustajali od njih. Biljke također mogu postati lijep fokus dnevnog boravka kada ih grupiramo u jednoj zoni, po mogućnosti pored prozora. Različite vrste biljaka, raznih veličina i forme lišća, postavljene na postolja raznih visina ili direktno na pod mogu postati svojevrsna mini kućna džungla, a ako na pod unutar te zelene zajednice stavimo i neko rasvjetno tijelo, dobit ćemo vrlo zanimljivu igru svjetla u noćnim satima.

Pravilno projektirane instalacije i briga o sigurnosti

Zajednički nazivnik svih savjeta i pravila za uređenje doma ili dnevnog boravka jest voditi računa o sigurnosti. Životni prostor je prvenstveno mjesto sigurnosti u kojem provodimo vrijeme u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Pri svakom uređenju interijera, bitno se posavjetovati s profesionalcem kako bi se izbjegla moguća nespretna ili nestručna rješenja, čije ispravljanje može biti komplicirano i vrlo skupo. O sigurnosti trebamo razmišljati prije nego se nešto loše dogodi, a prošla nas je godina podsjetila koliko brzo i iznenada nešto može poći po zlu. Uz poštivanje pravila struke idealno rješenje je osiguranje. Njime se štitimo od posljedica iznenadnih i neželjenih događanja, koji u samo nekoliko sekundi mogu uništiti sve što smo godinama stvarali.

Dom je naša najvrjednija imovina i zato ga je najpametnije osigurati, a jedno od pametnih i povoljnih rješenja svakako nudi Croatia osiguranje. Osiguranje doma Croatia osiguranja pruža mogućnost da jednom policom osigurate građevinski dio svoje nekretnine, ali i svoje stvari i vrijednosti u domu. Možete birati između tri opcije – osiguranje građevinskog dijela, stvari u kućanstvu ili oboje. Pritom građevinski dio kuće ili stana podrazumijeva nosive konstrukcije, pločice i parket, kao i bojlere, klima uređaje te pomoćne objekte poput ograde, sjenice i bazena. Osiguranje doma zaista nije luksuz, nego ulaganje u budućnost i sigurnost svog doma, koje je sada i više nego pristupačno jer na primjer, stan od 50 kvadrata u Zagrebu možete osigurati za manje od 90 kuna mjesečno, uključujući i od rizika potresa.

Koliko god pazimo i održavamo svoju nekretninu, uvijek može doći do neželjene situacije u kojoj nam je potrebna brza intervencija stručnjaka. Imajući to na umu, Croatia osiguranje uz ugovoreno Osiguranje doma na 5 ili više godina do 31.7. nudi mogućnost ugovaranja uslugu pomoći u kući, u slučaju hitnih intervencija, Moj majstor za 1 kunu u prvoj godini osiguranja. Ova usluga pokriva troškove rada u hitnim intervencijama u slučaju kvara vodovodnih i kanalizacijskih instalacija zbog kojih je došlo do nestanka ili izljeva vode, kvara brave, kvara na električnim instalacijama ili loma stakla i sl.

Vjerujemo kako će vam savjeti o uređenju životnog, a ponekad i radnog prostora pomoći u stvaranju bolje, ugodnije te uspješnije životne i radne atmosfere. S druge strane, sigurnost svog doma i situacije na koje ne možete utjecati prepustite u ruke Croatia osiguranju. Njihovo Osiguranje doma odabralo je više od 130 000 ljudi, što je uz činjenicu da vam za prijavu štete na raspolaganju stoje 24 sata dnevno na webu, putem aplikacije Moja Croatia ili telefonom, dodatan razlog da im date povjerenje.

Ako se nešto loše i dogodi ne trebate brinuti jer Croatia štete isplaćuje brzo i sigurno. Samo u prošloj godini obradili su gotovo 150 000 prijava i isplatili više od milijardu kuna naknada.