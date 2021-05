Za žensko zdravlje jednako važnu ulogu imaju vaginalne bakterije. Milijarde različitih korisnih laktobacila u vagini osiguravaju njen kiseli pH, koji onemogućuje razmnožavanje patogenih bakterija i gljivica te tako štite od infekcija.

Bakterijska vaginoza – neravnoteža u vagini

Vaginalna ravnoteža može se poremetiti uslijed uzimanja antibiotika, stresa, hormonalnih promjena (tijekom trudnoće, u menopauzi ili pri korištenju hormonalne kontracepcije), upotrebe tampona ili pretjeranih higijenskih navika. Tada se reduciraju korisni laktobacili, a štetne bakterije i gljivice, poput Escherichie coli, Gardnerelle vaginalis i Candide albicans lako se razmnožavaju i dominiraju vaginalnim područjem, što se naziva bakterijska vaginoza. Simptomi koji se mogu javiti su vaginalni svrbež, bolno pečenje, iscjedak neugodnog mirisa, urinarne upale i bolni spolni odnosi. Iako se svaka druga žena bori s ovim problemom, predstavlja tabu temu koja izaziva neugodu ili sram. Ne samo da se o ovoj temi premalo priča, već predstavlja ograničavajuću ulogu kod ženske svakodnevice, posebice kod intimnih odnosa, uživanja u bezbrižnoj trudnoći ili menopauzi.

Dobre bakterije dobivamo u nasljedstvo

Od početka života unos bakterija kroz usta prirodan je način na koji korisne bakterije dopiru i nastanjuju ljudsko tijelo, pa tako i vaginalno područje. Ovi važni simbionti točno znaju svoje odredište u ženskom tijelu i u vrlo kratkom vremenu pronalaze svoje mjesto. Prve dobre bakterije čovjek nasljeđuje od majke, i to tijekom rođenja prolaskom kroz porođajni kanal kada beba „pokupi“ mamine vaginalne bakterije koje igraju direktnu ulogu u daljnjem razvoju djetetovog imunosnog sustava. Upravo zbog toga vrlo je važno kakve vaginalne bakterije ima trudnica tijekom trudnoće i poroda. Uz to, bakterijska vaginoza tijekom trudnoće povezana je s rizikom od prijevremenog poroda, niske porođajne težine novorođenčeta, kasnog pobačaja i infekcija, stoga je nužno nadomjestiti dobre vaginalne laktobacile.

Ukoliko trudnica i nema vaginalnih tegoba, savjetuje se tijekom trudnoće uzimati OMNi-BiOTiC® Flora plus+, kako bi se podržala vaginalna flora i nastanili korisni laktobacili. Od 32. tjedna trudnoće budućoj mami se dodatno savjetuje uzimanje sinbiotika OMNi-BiOTiC® PANDA, kao i davanje bebi ovog vrijednog sinbiotika do navršene 1. godine života.

Perimenopauza i menopauza

Uslijed hormonalnih promjena, posebice opadanja razine estrogena, već tijekom perimenopauze i u samoj menopauzi, može doći do smanjenja broja laktobacila u vagini, što može dovesti do urogenitalnih infekcija, a posebno je karakteristična suhoća rodnice. Za ženu ovo može biti posebno osjetljivo razdoblje, s obzirom da se uz emocionalne simptome suočava i s vaginalnim tegobama, što može uvelike smanjiti kvalitetu života. U tom slučaju preporučuje se uzimanje dobrih bakterija iz sinbiotika OMNi-BiOTiC® Flora plus+, kojim će se nadomjestiti korisni laktobacili i pružiti prirodna podrška ženskom zdravlju u cjelini.

Zašto oralna primjena dobrih bakterija za vaginalno područje?

Zadiranje u ionako osjetljivo vaginalno područje putem vaginaleta, u zadnje vrijeme sve se više izbjegava te se okreće oralnoj terapiji laktobacilima, što se smatra suvremenijim pristupom u ginekologiji. Oralnom primjenom može se izbjeći dodatna iritacija već iziritirane vaginalne sluznice. Posebna stvar kod sinbiotika OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ upravo je oralna primjena – vrijedni laktobacili jednostavno se popiju. Ovakva jednostavna i higijenska primjena znači da se nikakvi dodatni mikroorganizmi ne mogu prenijeti s ruku na vaginalno područje.

Dodatne prednosti korištenja ovog sinbiotika su:

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ je dodatak prehrani koji podržava žensku vaginalnu floru, a sadrži 4 znanstveno provjerena i klinički dokazana bakterijska soja. Ova 4 soja laktobacila znanstveno su istražena na Sveučilišnoj bolnici u Beču brojnim studijama, a specifična su po tome što su prirodno dio zdrave ženske vaginalne flore, nadoknađuju nedostatak laktobacila u vaginalnoj flori, imaju sposobnost nastanjivanja u vaginalnom području – sve za dobrobit ženskog zdravlja.

