Kaže se da obitelj ne biramo i da je ona naša najbolja poveznica s prošlošću i most za budućnost. To je prva zajednica kojoj pripadamo i u kojoj učimo ponašanja koja će nas pratiti cijeli život. U obitelji učimo razgovarati, voljeti, ali i svađati se, opraštati i uvažavati. Ako je i vaša obitelj ponekad u neskladu i ako imate problem s usklađivanjem privatnih i poslovnih obveza, razmislite o uvođenju zajedničkih obiteljskih rituala ili rutina. Osim što ćete tako poboljšati odnose i osnažiti obitelj, moglo bi se poboljšati i zdravlje svih članova obitelji. Zaključak je to Američkog psihološkog udruženja (APA), koje je analiziralo istraživanja o obiteljskim rutinama i ritualima unazad 50 godina.

Što je rutina a što ritual?

Rezultati do kojih su došli pokazuju da su obiteljske rutine i rituali povezani s većim zadovoljstvom u braku, boljim poimanjem vlastitog identiteta kod tinejdžera, boljim akademskim uspjesima te zdravljem kod manje djece. Obiteljima čija je dinamika intenzivna i stresna rutine i rituali poslužit će kao alati za organizaciju obiteljskog života te im pružiti potrebnu stabilnost.

No najprije je potrebno razjasniti razliku između ova dva pojma. Psihologinja Barbara H. Fiese došla je do zaključka da se rituali odnose na sve aktivnosti kojima obitelji poručuju "ovo smo mi" ili "ovo znači biti dio naše obitelji". Najpopularniji rituali su rođendani, blagdanska okupljanja, zajednička putovanja, zajedničko pijenje kave i sl. Rutine, s druge strane, podrazumijevaju ponavljajuće svakodnevne aktivnosti, npr. obiteljske večere, odlazak na spavanje, obveze u kućanstvu i telefonski razgovori s drugim članovima obitelji. Važno je napomenuti i to da se rutine i rituali često preklapaju u značenju.

Najpopularniji ritual u Hrvata

Kad u obitelji postoje rutine koje se mogu predvidjeti, dojenčad i djeca predškolske dobi bit će boljeg zdravlja te će se njihovo ponašanje lakše kontrolirati. Poznato je da djeca koja imaju urednu rutinu spavanja imaju zdraviji san te se rjeđe bude tijekom noći. Ipak, jedna od najpopularnijih rutina je zajednički objed, koji u prosjeku traje oko 20 minuta i tijekom kojeg članovi produbljuju svoje odnose, roditelji razvijaju bolje odgojne metode, a koji za posljedicu imaju i to da su djeca zdravija te imaju bolja akademska postignuća.

Kad je riječ o hrvatskim obiteljima, onda je zajednički objed također jedna od popularnijih rutina, no kad je riječ o ritualu, titulu za najpopularniji slobodno može odnijeti zajedničko pijenje kave. Hrvati su poznati kavopije, a prema istraživanju agencije Hendal i Francka, čak 85% građana pije kavu barem jedanput na dan, njih 60% i više puta na dan. "Idemo na kavu" najčešći je poziv na druženje, a turska kava i dalje je omiljen izbor.

Osim što je pijenje kave ritual, mnogo pažnje posvećuje se načinu pripreme, pa tako svaka obitelj ima posebne trikove u pripremi mljevene kave i "tajne" koje taj napitak čine savršenim.