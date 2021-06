Kao i prethodnih dana i ovaj utorak donosi nove poklone za igrače Germania Sport kladionice. Sva prvenstva polako se bliže svojem kraju, a kako biste ove završnice pratili s još većim zadovoljstvom, donosimo vam nova tri poklona u vidu najvećih koeficijenata. Tri najveća talijanska kluba danas su na listi naših najvećih tečajeva. Naglasimo kako se tečajevi tijekom dana mogu mijenjati, ali ono u što možete biti sigurni je to da će u svakom trenutku biti najveći u odnosu na cjelokupno tržište.

INTER - ROMA 20:45 JEDINICA 1.85

Utakmica koja Interu ne znači PUNO, Nerrazzuri su već osvojili naslov prije desetak daNa, a Romi jako puno. Vučica drži mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu, no Sassuolo joj puše za vratom. Uz to, Roma se nalazila u jako lošoj formi, no pirova pobjeda protiv Manchester Uniteda te uvjerljivi trijumf nad davljenikom Crotoneom u posljednjem kolu (5:0) popravili su raspoloženje u Vječnom gradu. No, iako Inter nema rezultatski imperativ, sigurno im je u cilju pobijediti rivala i pomrsiti im račune.

TORINO - MILAN 20:45 DVOJKA 2.00

Torino je relativno siguran, ali samo relativno. Jer tri kola prije kraja ima četiri boda više, ali i utakmicu manje od mjesta koje vodi u Seriju B. Dva poraza u nizu mogla bi im dosta zakomplicirati situaciju. Stoga sigurno neće biti popuštanja protiv Milana koji je pobjedom nad Juventusom došao blizu Lige prvaka. Do kraja su im dovoljne dvije pobjede. Hoće li večeras stići do prve, ostaje za vidjeti.

SASSUOLO - JUVENTUS 20:45 DVOJKA 1.80

Dok Sassuolo lovi Romu i plasman u Konferencijskoj ligi, Juventus se nalazi u zaista nezavidnoj situaciji. Uvjerljivim porazom od Milana (0:3), Stara dama pala je na peto mjesto i trenutno su izvan mjesta koje vode u Ligu prvaka. No, do kraja je ostalo još tri kola, a prilično je jasno da Torinezi moraju dobiti kako bi iduće sezone igrali elitu. Očekuje nas zanimljiva utakmica u kojoj Juve ima puno veći pritisak.