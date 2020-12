Aktualni iznosi hrvatskih mirovina pokazuju: prosječna mirovina u studenom 2020. iznosila je 43 posto prosječne plaće u zemlji. Zbog demografske i ekonomske slike, situacija bi mogla biti još neizvjesnija u budućnosti. Što poduzeti? Svi možemo početi štedjeti za svoju mirovinu, ali kako i kada krenuti?

Dobrovoljna mirovinska štednja jedina je štednja koja ima tri prednosti: ostvarujete prinose fonda, državne poticaje do 750 kuna godišnje i dodatne olakšice za poslodavce koji svojim zaposlenima uplaćuju takvu štednju. Da bismo lakše donijeli odluku o štednji u dobrovoljnom mirovinskom fondu, donosimo vam 3 primjera izračuna uloženog u štednju te zarade nakon 15 godina štednje.

RAZGOVARAJTE NA VIBERU S GOSPODINOM FINOM I SAZNAJTE KAKO DO 750 KUNA POTICAJA! KLIKNITE OVDJE

Ako s 55 godina, bez obzira jeste li u mirovini, odlučite koristiti svoju dobrovoljnu mirovinsku štednju možete dobiti jednokratnu isplatu do 30% ušteđenog iznosa. To znači da ako ste 15 godina štedjeli 200 kuna mjesečno uz prinose od 3%, možete podignuti 15.548* kuna. Sa štednjom od 420 kuna mjesečno na 15 godina i prinose od 3%, s 55 godina možete dobiti jednokratnu isplatu do 32.619* kuna. Uz štednju od 750 kuna mjesečno na 15 godina, uz prinose od 3%, s 55 godina možete podići iznos do 55.016* kuna. Da biste dobili jednokratnu isplatu do 30% vaše štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu jedini je uvjet da ste napunili 55 godina života.

UPOZNAJTE GOSPODINA FINA!

Andrijana Mušura Gabor, osnivačica laboratorija za bihevioralnu i eksperimentalnu ekonomiju za ZŠEM-u, koja je među prvima u Hrvatskoj doktorirala u području ekonomske psihologije, objašnjava kako svi možemo sami sebe potaknuti na štednju na kojoj će nam naše buduće 'JA' biti jako zahvalno.

'Teško nam je donijeti odluku o štednji jer ona podrazumijeva da se sada odričemo za dobrobiti u kojima ćemo uživati u budućnosti. Kod dobrovoljne mirovinske štednje, sa 55 godina moguće je dobiti jednokratnu isplatu do 30 posto ušteđenog iznosa. Vizualizirajte takve pogodnosti jer je to alat koji nam pomaže u nadilaženju pristranosti vezanih uz štednju. Mentalno računovodstvo pruža nam bolje razumijevanje vrijednosti štednje koju ćemo koristiti u budućnosti. To, pak, znači i veću sklonost da nešto poduzmemo, u ovom slučaju da počnemo štedjeti. Važno je znati i da postoje mnogi drugi koji već dodatno štede. Volimo se uspoređivati sa sebi sličnima i takav nas socijalni dokaz dodatno motivira i pokreće na djelovanje. Zato, kad vam zatreba poticaj na dodatnu mirovinsku štednju, sjetite se da mnogi oko nas već štede i razmišljaju o danima koji će uslijediti nakon što prestanu biti radno aktivni', kaže Andrijana Mušura Gabor.

UPOZNAJTE GOSPODINA FINA!

Sve ove, ali i ostale korisne informacije o drugom i trećem mirovinskom stupu te kako napraviti dobar plan za mirovinu pratite na digitalnoj platformi umfo.hr. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava predstavlja vam interaktivni, omnichannel serijal Think Fin: Financije za svakoga. Dio je to projekta jačanja financijske pismenosti koji provodi UMFO. Donosimo analize vodećih hrvatskih ekonomista, financijskih i bihevioralnih stručnjaka koji će vam približiti trendove i ponuditi relevantna objašnjenja za planiranje boljih umirovljeničkih dana, a uz prvog hrvatskog virtualnog financijskog pomoćnika Gospodina Fina na Viberu možete dobiti i dodatne, personalizirane informacije!

PRISLONI KAMERU MOBITELA I SKENIRAJ QR KOD ILI KLIKNI OVDJE I ZAPOČNI RAZGOVOR S GOSPODINOM FINOM!

Sadržaj je produciran prema najvišim profesionalnim standardima u suradnji s Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.