Hrvati sve više kupuju online. Razlog? Nema čekanja i gužve, a može i na rate bez kamata

Statistike na razini EU pokazuju da Hrvati značajno manje kupuju online, a svaki treći Čeh, primjerice, kupit će električni uređaj na internetu. U Hrvatskoj je taj postotak i dalje samo oko deset posto, no broj online kupaca raste, ali ne brzo kao u ostalim zemljama Europske unije. U digitalnim smo trendovima od tri do pet godina iza najrazvijenijih zemalja, a razloga za to je više - glavni je i dalje slabija digitalna pismenost građana, a slijede je strah od kupnje na internetu, ustaljene navike kupnje i potreba za konzultacijom. No budućnost online trgovanja vrlo je perspektivna, a na globalnoj razini rapidno raste, što će se sigurno odraziti i u Hrvatskoj.

O online kupnji, njezinoj sigurnosti i budućnosti te o novom web shopu koji je Pevex nedavno predstavio razgovarali smo s Ivanom Jozićem, direktorom sektora e-commercea u tvrtki Pevex.

Online kupnja vs offline kupnja

Prednosti online kupnje su višestruke. Komfor, odnosno izbjegavanje gužvi i beskonačnog stajanja u redovima pred blagajnom ili na ulazu u garderobu mnogima su prvi razlozi kupnje iz naslonjača. Slijede ih mogućnost dostave na željenu adresu, a tu je svakako važan faktor brzina i radno vrijeme, koje u online biznisu praktički ne postoji. Široka ponuda proizvoda u kojoj web shopovi mogu izložiti neograničen broj artikala, dok klasične prodavaonice uvijek moraju kombinirati između postojećih bestselera i uvođenja novih proizvoda, kupcima su vrlo valjan argument da se za kupnju odluče online. Dodamo li svemu ovome i to da online kupac ima mnogo bolji uvid u ono što kupuje jer artikle konkurencije lakše uspoređuje prema cijeni, dostavi, garanciji te dodatnim uslugama, potpuno je razumljivo da globalni podaci o e-trgovinama procjenjuju da će do kraja godine web shopovi činiti gotovo 20% globalne maloprodaje, u odnosu na samo 10% prije pet godina.

- Na nama je da kupce educiramo i uvjerimo da je online jednako dobar i siguran način kupnje. Budućnost online trgovine ide u dva smjera, jedan se veže za napredne i robotizirane načine dostave, ono što je nekad bilo Sci-Fi, u dogledno vrijeme vidjet ćemo u obliku dostavnih dronova. Drugi, možda i važniji smjer, odnosi se na dodatne usluge. Vjerujem da će u budućnosti uspješna trgovina biti ona koja kupcu, uz proizvod, nudi cijeli paket usluga; bila to montaža i demontaža, odvoz starih uređaja, instaliranje softvera, produljena jamstva i slično. Iz perspektive kupca, kojem posao nije završio kad kupi televizor nego kad sjedne pred njega i upali željeni program, upravo je to prostor za kvalitetnu diferencijaciju na tržištu, koja će trgovcima otvoriti nove prihodovne kanale - smatra Ivan Jozić.

Najbolje iskustvo, najbolja ponuda

Sve je više domaćih kompanija koje ulažu u digitalnu prodaju, a sustav koji svakako vrijedi izdvojiti je novi Pevex web shop. Više od 35.000 dostupnih proizvoda, unaprijeđena dostavna logika i brza dostava, sustav Click and Collect usluga u 27 prodajnih centara diljem Hrvatske, detaljniji opisi proizvoda i brže učitavanje stranice te još više načina plaćanja, a sve to uz 36 rata bez kamate i naknade - samo su neke od značajki web shopa koji je ovaj lanac nedavno pokrenuo.

- Pevex web shop, rekao bih, podrazumijeva najbolje moguće iskustvo online kupnje. To znači da je riječ o tehnološkoj platformi koja je mobile-first, UX/UI friendly i brzo se učitava. Ujedno podrazumijeva bogatu ponudu artikala. Dobar web shop općenito mora imati odličnu tražilicu, jasne hijerarhije filtara, grupa i kategorija, a da bi bio konkurentan kao Pevex, proizvodi moraju biti kvalitetno prezentirani, SEO opisi proizvoda optimizirani, a web svakako mora sadržavati i multimedijalne materijale. Kupcu morate pružiti sigurnu kupnju i potrebnu fleksibilnost vezanu za načine plaćanja, dostavu, povrat i reklamacije. Dobar web shop iz sfere 'tehnoloških pitanja' preselio se u domenu procesa, nabave i logistike, a s teme 'web shopa' u širu temu e-commerce poslovanja - pojašnjava Jozić i dodaje kako je novi Pevexov web shop danas lider u tom segmentu na tržištu.

Novi Pevex web shop unaprijeđen je u svakom segmentu - dizajnu i logikama te procesima koje kupci ne vide, ali im pružaju bolju uslugu. U Pevexu su stava da za razvoj ovako kompleksnih projekata nema „čarobnog štapića“ niti je dovoljno promijeniti samo jednu stvar, proces ili rješenje koja će shop magično učiniti boljim. Objašnjavaju da je to kontinuirani rad na svakom segmentu i unapređivanje pojedinog elementa 5%, 10%, a 1% u konačnom zbroju donijet će već značajno bolji proizvod, u potom i financijski bolji rezultat za kompaniju.

- Imamo stotine tisuća kupaca. Asortiman nam je širok, vjerojatno najveći u non-food Retail segmentu, pa broj kupaca i njihova različitost ne čude. Zanimljivo je njihovo ponašanje prilikom online kupnje. Online košarica otprilike je pet puta veća od prosječne košarice u Pevex prodajnim centrima. Također, online kupci kupuju skuplje brendove ili skuplje linije usporedivih brendova. To nam govori da jačanje digitalnoga kanala pruža dodanu vrijednost kompaniji, u smislu širenja ponude prema kupcima - objasnio je Ivan Jozić.

Pevex je, prema istraživanjima, prvi odabir za kupnju kad je riječ o proizvodima za gradnju, opremanje i uređenje doma i vrta, a u posljednje dvije godine otvorili su i mnogo novih centara te značajno unaprijedili online prodaju, na kojoj se danas mogu kupiti proizvodi iz različitih prodajnih programa - građevina i boje, željezarija, vrt i sezona, dom i dizajn, keramika i sanitarije te elektronika i kućanski uređaji. Ovo posljednje ujedno im je najprodavanije.

- Kupcima su najlakše usporedivi proizvodi iz segmenta elektronike i kućanskih uređaja. Pregledaju tehničke specifikacije online, pročitaju recenzije i videomaterijale i lako se odlučuju za kupnju. Naš web shop ima više od 35.000 aktivnih proizvoda, uz dodatnih desetak tisuća proizvoda u bazi koje aktiviramo ovisno o sezonalnosti - kaže Jozić te dodaje kako je konkurencija danas gotovo pa globalna, pa tako i digitalne ekstenzije poslovanja moraju biti usporedive kvalitetom i cijenom, s europskim, američkim i kineskim shopovima. Sve se, kaže, svodi na očekivanje kupca. Tko želi biti uspješan, mora biti barem usporediv s globalnim igračima.