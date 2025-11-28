Hrvatska je dobila knjigu iz koje će učiti cijeli svijet

Hrvatski inženjeri napisali su knjigu „Seizmičke obnove i rekonstrukcije“ u kojoj su obradili dvadeset seizmičkih obnova i rekonstrukcija iz hrvatske projektantske prakse. O značaju knjige pogledajte u Temi tjedna nove Koordinacije.

Recenzent ove knjige je pionir potresnog inženjerstva – Dražen Aničić. Gost rubrike Notesgovori o utjecaju prirodnih nepogoda na građevinu, o seizmičkoj aktivnosti Hrvatske te odgovara zašto obnova nije mogla ići brže.

U rubriciMiljokazpogledajte kako izgleda jedna goranska kuća, a u rubrici Ispod kacige inženjerka građevinarstva Ursula Mužić Gušterović otkriva trik s proizvodima iz tvrtke Mapei Croatia koji vam mogu pomoći u zaštiti kamene površine od mrlja s kućne zabave.

Emisiju započinjemo rubrikom Majstorska ordinacija u kojoj Doctor DS izrađuje adventski kalendar uz majstorski Bosch alat.

Koordinaciju gledajte srijedom popodne na Drugom programu HRT-a, a sav sadržaj pratite na 24sata, na YouTube kanalu te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, LinkedInu i Tik Toku.