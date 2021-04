Dan planeta Zemlje prilika je da se podsjetimo na to da su posljedice klimatskih promjena postale dio naše svakodnevice te da se osjećaju u svim dijelovima svijeta, uslijed čega svaki građanin i stanovnik planeta može i mora doprinijeti borbi protiv njih te očuvanju okoliša i prirode za generacije koje dolaze. S takvom je idejom prije točno godinu dana, u jeku pandemije i krize s kakvom se svijet još nije imao prilike susresti, nastala i inicijativa neobičnog imena „Čisteći medvjedići“.

Osnivač Perica Štefan, koncertni promotor koji se zbog nemogućnost organiziranja koncerata za vrijeme pandemije vratio doma u Novu Kapelu, tad je započeo i s prvim akcijama čišćenja. „U jednoj šetnji s nećakom, razgovarajući o raznim životnim temama i problemima, uočio sam da su nam šume prepune smeća. Imali smo vremena napretek pa sam pomislio zašto to ne bismo malo počistili. Na društvenim mrežama tada je postojao trashtag challenge što mi je bila super fora jer je to bio napokon neki izazov koji je imao smisla. Ljudi su širom svijeta skupljali smeće i onda bi to objavili na društvenim mrežama da potaknu druge da se i oni uključe. Poslao sam sestri Valentini i nećakinji Magdaleni video iz šume i već smo sutradan skupili nekoliko vreća smeća“, objašnjava Štefan.

Njihova je želja bila da im se i drugi u čišćenju pridruže pa su s cjelokupnom pričom o inicijativi izašli u javnost baš na Dan planeta zemlje 22. travnja prošle godine. Na ideju o imenu došli su raspravljajući s prijateljima, prisjetivši se crtanog filma „Mali leteći medvjedi“ koji su gledali kao djeca. „I sam autor tog filma Pero Kvesić u jednom je intervjuu rekao da bi nešto, ako želimo da bude pamtljivo, trebalo biti kombinacija 95 posto poznatog i 5 posto novog“, pojašnjava Štefan. Zaključili su da su odrasli s tim crtićem, da su medvjedići u crtiću isto tako čuvali šume te da će oni, umjesto da lete, čistiti. I tako je nastalo ime, igrom slučaja baš u godini kad je taj poznati crtani film slavio 30. rođendan.

Inicijativa trenutno broji oko 350 članova koji su bili na barem jednoj akciji čišćenja, a dosad su organizirali preko stotinu akcija čišćenja na području cijele Hrvatske. U početku su se bavili čišćenjem šuma i podizanjem svijesti o njihovoj važnosti, ali sad se to proteglo i na plaže, nasipe, parkove. „Svatko od nas može doprinijeti na više načina – za početak da ne onečišćuje okoliš i da počisti za drugima, tj. da bude dobar primjer svima oko sebe. Zatim da sortira otpad, minimizira potrošnju jednokratne plastike i da ne kupuje nužno nove stvari ako se stare mogu popraviti. Primarno su nam potrebne sustavne promjene, na razini države i lokalnih samouprava, ali želimo osvijestiti i da kao pojedinci možemo jako puno toga sami učiniti“, podsjeća Štefan.

Čisteći medvjedići okupljaju se vikendima i to u prosjeku triput mjesečno, a u Zagrebu, Splitu i Trogiru/Čiovu imaju najaktivnije skupine. „Mogu nam se pridružiti svi ljudi dobre volje te nam se javiti u inbox na Facebooku i Instagramu, a posebno bi nam bilo drago da pokrenu odred Čistećih medvjedića u svom mjestu. Osim samog čišćenja, velik naglasak stavljamo i na druženje i međusobno povezivanje ljudi koji razmišljaju i djeluju na sličan način pa se tako uspostavljaju i nova prijateljstva“, napominje Štefan.

Rad Čistećih medvjedića prepoznali su i drugi pa su tako sklopili brojne suradnje s udrugama, ali i kompanijama poput Konzuma. Najveći domaći maloprodajni lanac nedavno je pokrenuo kampanju #jednamanje kako bi i na taj način dao doprinos u smanjenju količine plastičnog otpada u Hrvatskoj te potaknuo građane na što češće korištenje višekratnih ekoloških torbi. U razdoblju od 8. travnja do 5. svibnja Konzum će za svaku kupnju posebno označene višekratne ekološke torbe u odabranim prodavaonicama diljem Hrvatske te u online prodavaonici, donirati po 1 kunu Čistećim medvjedićima. Oni će potom iznos donacije iskoristiti za čišćenje šuma, plaža i obala rijeka u četiri hrvatske županije. Osim podrškom hvalevrijednoj inicijativi, Konzum kupce potiče na što češće korištenje ekološke torbe i tako što će im se prilikom svake sljedeće kupnje u kojoj će koristiti višekratnu ekološku torbu račun na blagajni Konzuma umanjiti za 1 kunu.

„Kontinuiranim aktivnostima u području zaštite okoliša u Konzumu odgovaramo na aktualne globalne izazove i ključna ekološka pitanja, a u tim nas nastojanjima podržavaju i naši kupci koji nam tako pomažu da smanjimo količinu plastičnog otpada i očuvamo naše prekrasne prirodne ljepote. Drago mi je što ćemo ovom kampanjom podržati rad Čistećih medvjedića, hvalevrijedne inicijative koja nas podsjeća koliko je malo potrebno da svatko od nas da svoj doprinos u zaštiti prirode“, izjavila je Dunja Delić, direktorica Sektora marketinga Konzuma.

Čisteći medvjedići vesele se svim akcijama čišćenja koje su pred njima u narednim mjesecima. „Drago nam je što je Konzum odlučio podržati našu inicijativu i nadamo se da će i drugi nastaviti prepoznavati naš rad i entuzijazam s kojim čistimo i čuvamo našu prirodu. Hvala svim Konzumovim kupcima koji će kupnjom višekratne ekološke torbe pomoći našoj inicijativi, ali istovremeno i dugoročno učiniti nešto dobro za naš planet“, zaključio je za kraj Štefan.