U posljednjih par godina primjećuje se trend rasta kupnje putem interneta i u Hrvatskoj, a lockdown koji proživljavamo po drugi put ove godine taj je trend samo još više pojačava. Kategorije unutar kojih se najviše kupovalo i dalje su vezane za modu i tehnologiju, no zamijećen je znatan porast kupovine proizvoda za čišćenje i osobnu higijenu te prehrambenih proizvoda.

O tome koji su razlozi kupnje preko interneta i koji su to najvažniji elementi za odabir online trgovine razgovarali smo s voditeljicom poslovanja Annona internet trgovine, Kristinom Jurišić.

Zašto kupovati online?

Kristina Jurišić: Sigurno je, brzo, često povoljnije i ne trebate masku :). Trendovi u svijetu pokazuju da stranci odavno uživaju u kupnji preko interneta, a pojavom korone i mi se približavamo tim trendovima. Majka ili otac, da budemo politički korektni, troje djece često nemaju vremena otići do trgovine, a sada može ponoviti svoju online narudžbu iz prošlog mjeseca u samo par klikova. Također, zamislite da morate biti u samoizolaciji, a nema vam tko otići u trgovinu. Kupnja putem interneta uz narudžbu bez registracije tu spašava stvar, a kako mi jako pazimo na sigurnost dostave, kod nas je moguće naručiti proizvode čak i ako ste u samoizolaciji. Primili smo puno lijepih zahvala od kupaca koji su preko noći završili u samoizolaciji, a mi smo im isti dan dostavili namirnice. Tu su i naši umirovljenici, najugroženija skupina kojoj se zbog virusa ne preporučuje odlazak u fizičku trgovinu, a ruku na srce, niti ne mogu tegliti teške vrećice iz trgovine do doma. Sada sve kućne potrepštine, od proizvoda za higijenu, do namirnica za kuhanje jednostavno mogu naručiti telefonom.

Rekli ste telefonom? O čemu se točno radi?

Kristina Jurišić: Svjesni smo da većina umirovljenika nije spretna s novim tehnologijama i narudžbama preko interneta, a njima ovakav način kupnje zapravo može biti od najveće koristi. I moja mama ima problema s time. Zbog toga smo omogućili i narudžbe telefonom. Osoba jednostavno nazove našu korisničku službu. Kroz razgovor s našim operaterom koji je spreman pomoći u svakom trenutku, osoba će izdiktirati svoju narudžbu i paket će joj ubrzo stići na kućni prag. Osim toga, utorkom je za umirovljenike dostupno 10% popusta na kompletnu narudžbu.

A kako rješavate dostavu? Zar nije dostava paketa od nekoliko kila poprilično skupa?

Kristina Jurišić: I tu smo se prilagodili našim kupcima! Istraživanja pokazuju da najviše narudžbi ostane u košarici i ne naruči se upravo zbog cijene dostave. I nama se to događalo u početku poslovanja pa smo krenuli s vlastitom dostavnom službom jer možemo ponuditi bolje cijene za naše kupce. Sve se može, kada se hoće :). Sada naši kupci uživaju u vrlo povoljnoj, ali i brzoj dostavi. Ako se proizvodi naruče radnim danom do 12 sati, isporučujemo ih u roku od samo 3 sata. Besplatna je dostava za sve narudžbe iznad 300 kn, za manje narudžbe dostava se naplaćuje 45 kn za širu okolicu Zagreba (Zaprešić, Velika Gorica, Samobor). Kao što sam spomenula, u početku smo imali nepovoljnije uvjete za ostatak Hrvatske, ali kako je postojao interes za dostavom i u druga mjesta, složili smo neku kombinaciju pa sada u cijeloj Hrvatskoj možemo isporučiti narudžbu u roku 1-3 radna dana, a u ostatku Hrvatske dostava je besplatna za narudžbe iznad 500 kn.

S kojim dijelom poslovanja se ipak najviše ponosite?

Kristina Jurišić: Puno je toga čime se u Annoni ponosimo, no svakako bih izdvojila to što smo internet trgovina robe široke potrošnje, širina asortimana s čak više od 20.000 proizvoda je među najvećima na tržištu i sigurni smo da može zadovoljiti i najzahtjevnije kupce. Također pružamo uslugu koja obuhvaća cjelokupni doživljaj kupovine, od narudžbe i podrške kupcima, do same usluge dostave koju radimo sa vlastitom dostavnom službom. Tu je i već spomenuta brzina dostave u roku od samo 3 sata za šire područje Zagreba, nešto po čemu smo svakako jedinstveni na tržištu u našoj kategoriji. Voće i povrće hrvatskih OPG-ova je nešto na što smo jako ponosni. Sada imamo i zimnicu, to je jako važno naglasiti domaće zelje za sarmu. Želimo potaknuti male proizvođače i omogućiti im da dođu do stola svih građana Lijepe Naše i na taj način doprinijeti boljitku društva.

Nešto što bih u ovo doba posebno naglasila je svakako mogućnost narudžbe nordijske jele, koji Vam dostavljamo sa stalkom ili bez njega na kućni prag. https://bit.ly/3qmfnEl

Neizostavan za ovo doba godine je Zagorski puran kojeg možete naručiti do 22.12. Više o tome možete naći na ovom linku: https://annona.hr/shop/meso-i-riba/mesnica/puretina/svjezi-autohtoni-zagorski-puran/

No možda će čitatelje najviše zanimati to što imamo atraktivne cijene i svakodnevne akcije, kojima u svakom trenutku nudimo barem 100 artikala na popustu od 10 i više posto.

Za kraj, postoji li i neka fizička lokacija na kojoj se mogu kupiti vaši proizvodi?

Kristina Jurišić: Svjesni smo toga da ipak živimo u društvu koje još uvijek preferira fizičke trgovine. Za takve, koji se još nisu ohrabrili na kupnju putem interneta ili možda samo žele prije kupnje osjetiti proizvod u rukama, otvorili smo trgovinu od 500 m², u zagrebačkom Sigetu. Imamo atraktivne cijene i vrlo raznolik asortiman, no u nekim pogodnostima, poput proizvoda za kunu koje našim kupcima dajemo svaki tjedan, ipak će uživati samo oni koji naručuju online. Također smo omogućili uslugu „pokupi“ za one koji sami žele pokupiti svoju narudžbu na lokaciji naše trgovine u Brajkovićevom prilazu 13.

Zato sada pozivam drage čitatelje da kliknu na link Annona internet trgovine i uživaju u kupnji koja se isplati.