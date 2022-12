Još stignete uživati u čarima zagrebačkog Adventa: Evo što vas sve čeka do 7. siječnja

Božić i Nova godina su pred vratima. Proslave su to za koje se spremamo još od studenog i kojima se vesele i stari i mladi. Osim opsežnih priprema u domu upravo je ovo predblagdansko vrijeme odlična prilika da izađemo i pod vedrim se nebom podružimo s dragim prijateljima. Zagreb Advent trenutno je najbolje mjesto za to, u nastavku izdvajamo nekoliko lokacija i programa koje svakako vrijedi posjetiti.

Foto: TZGZ

Zabilježite sebi nadolazeće datume

Uz izložbu “Sakupljanje sličica i albuma – zaboravljeni hobi” probudite dijete u sebi i saznajte što je to (bilo) toliko magično i privlačno u sakupljanju sličica i zašto iz današnje perspektive ova tema djeluje pomalo nostalgično. Ovaj danas gotovo pa zaboravljen hobi obilježio je djetinjstvo mnogih generacija te je ovog adventa dobio zasluženo priznanje u Muzeju čokolade. Autor izložbe kustos Marko Španjol uspio je za potrebe izložbe prikupiti mnogo albuma te sličica za sakupljanje iz Hrvatske i ostalih europskih država od kraja 19. stoljeća do današnjeg dana. Izložba je otvorena do 8. siječnja 2023. godine.

Za malo drugačije iskustvo, koje će vam otvoriti oči kad je riječ o življenju umjetnosti i kulture, posjetite Advent kod Dagmar na Krležinu Gvozdu. Riječ je o izložbi privatne kolekcije slika, skulptura i drugih umjetnina modernih domaćih umjetnika hrvatske kolekcionarke Dagmar Meneghello, koja ljubav prema umjetninama gaji šest desetljeća. Ova kolekcionarka držat će vrata svoje privatne rezidencije otvorenima do 7. siječnja 2023. godine, a posjetitelji će imati prilike doživjeti pravu božićnu čaroliju kroz radove Ive Ćorkovića, Miroslava Šuteja i Joška Eterovića. Izložbu je moguće posjetiti petkom i subotom od 16 do 19 sati.

Foto: TZGZ

Novootvoreni Muzej Novog vala u haustoru zgrade u Vlaškoj 67 također je zaodjenuo božićno ruho te pripremio posebnu manifestaciju adventskih vikend druženja ispred Zvečke, u okviru koje su postavili manji pokretni ugostiteljski objekt. Do 7. siječnja muzej će ugostiti DJ-eve i žive akustične svirke uličnih svirača, s repertoarom Novog vala, a u ponudi su i organizirane vođene ture obilaska muzeja za sve zainteresirane posjetitelje. Programi su isključivo vikendom, odnosno petkom od 16 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 11 do 22 sata.

Zabava za najmlađe posjetitelje

Baš kao i prethodnih godina, Zagreb nije zaboravio na interese svojih najmlađih posjetitelja, kojima je ovog adventa pripremio mnoge sadržaje. Jedan od njih je Advent u Zoološkom vrtu grada Zagreba: Priče iz davnine, program čije je trajanje predviđeno još za termine: 23. prosinca, od 26. do 30. prosinca i od 2. do 8. siječnja 2023. godine. Ovogodišnja tema, "Priče iz davnine", inače je poznata zbirka bajki hrvatske književnice za djecu Ivane Brlić-Mažuranić, koja je obilježila djetinjstvo mnogih generacija Hrvata. U okviru programa edukatori odjeveni u likove Domaćih vodit će najmlađe u obilazak vrta te ih upoznati s čudnovatim životinjskim svijetom. Tijekom obilaska djecu također potiču da sakupljaju materijale od kojih će izraditi božićne ukrase na prigodnoj radionici.

Foto: TZGZ

Na adresi Gundulićeva 4 krije se još jedna lokacija koja će ozariti sva mlada i od hladnoće zarumenjena lica - Backo mini express - Muzej vlakića. Iako je u ovome muzeju adventska čarolija prešla u minijaturni oblik, opći doživljaj Božića jednako je čaroban kao na ostatku Zagreb Adventa. Do 7. siječnja 2023. godine posjetitelji imaju prilike razgledati minijaturnu, ali prepoznatljivu arhitekturu i turističke znamenitosti Zagreba, sljemensku skijašku stazu sa snijegom, skijašima i borderima, klizalište na Tomislavcu i još mnogo toga. A oni najmanji mogu čak na trenutak postati kondukteri i sami upravljati vlakovima na posebnoj maketi glavnoga grada.

A jeste li znali da je Obrtnički advent ovogodišnje blagdansko vrijeme rezervirao za gledanje starih dječjih filmskih klasika, kao što su "Vlak u snijegu", "Družba Pere Kvržice" i "Smogovci", u kojima su mogli uživati svi radoznali klinci i klinceze? Tako su se do sada u prolazu Matice hrvatskih obrtnika već više puta orili uzbuđeni dječji glasovi, a posljednjeg puta ove sezone moći će se čuti na Badnjak, 24. prosinca, uz kokice i dječji film "Tajna starog tavana". Cijeli će događaj uveličati i prigodne božićne pjesme u izvedbi zbora Sloboda, a u božićnom ugođaju Obrtničkog adventa i pokojoj frituli najmlađi će moći uživati još do 1. siječnja 2023. godine.

Foto: TZGZ

Punktovi koje ne smijete zaobići

Na popisu blagdanskih atrakcija koje nikako ne smijete propustiti obići i vidjeti nalaze se i adventske klasične ljepotice, kao što su Park Bele IV., Tunel i park Grič, Oktogon, Stara Vlaška i Hrvatsko narodno kazalište. U Parku Bele IV. na Gornjem gradu i ove je godine niknuo Mjesečev vrt, zbog kojeg je ova lokacija ponovno zaslužila titulu najromantičnije adventske priče. Tisuće lampica u toplim zlatnim nijansama, stotine zvjezdica na drveću, osvijetljeni Mjesec i magično Mjesečevo cvijeće kreiraju pravo malo umjetničko djelo koje je zapravo vrlo teško vjerno dočarati riječima.

Tunel Grič s instalacijom Polarni san donosi malo drugačiju, ali jednako zadivljujuću atmosferu. Baš kao da prolazite kroz ledenu špilju nad kojom se njišu neobični oblaci i odvija nebeski ples polarne svjetlosti, tunel Grič poziva svakoga od nas da zastanemo, pogledamo oko sebe i usmjerimo se prema onome kamo želimo stići. Nedaleko od tunela, u istoimenom parku, smjestila se izložba mnogih lampica i decentnih svjetlosnih instalacija, praćenih meditativnim noćnim skladbama.

Foto: TZGZ

Prolaz Oktogon krije jedno od najtoplijih božićnih iznenađenja, umjetničku instalaciju u formi bora sastavljenu od mnoštva tradicionalnih ukrasa kao što su vjenčići s mahovinom, grančicama i bobicama, napuhani baloni od stakla i simpatični ukrasi u obliku šećernih štapića. U adventsko se ruho ove godine zaodjenula i Stara Vlaška, koja je svoju božićnu inspiraciju potražila u jednom od najpoznatijih autora hrvatske književnosti, poznatom Zagrepčaninu koji je radnju mnogih svojih romana smjestio upravo na ulice te u zgrade Gornjeg i Donjega grada – Augustu Šenoi. Božićna je svjetlost obasjala i velebnu zgradu HNK te okolni Trg Republike Hrvatske pa je, sad već tradicionalno, uvijek rasprodani baletni spektakl "Orašar" oduševio sve gledatelje koji su bili dovoljno sretni da uhvate koju ulaznicu.

Foto: TZGZ

Ako vas zanima što sve još krije ovogodišnja adventska čarolija u Zagrebu, kompletan sadržaj i događanja na Adventu možete pronaći na službenoj stranici Turističke zajednice grada Zagreba i ovdje.