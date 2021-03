Za razliku od nekada, današnji potencijalni klijenti mogu biti na takozvanim “slatkim mukama” prilikom pronalaženja ponude koja im u potpunosti odgovara. Banke su spremne ponuditi različite pogodnosti u nadi da će ih potencijalni klijenti prepoznati na pravi način i time im pružiti svoje povjerenje u potpunosti. A prema posljednjim istraživanjima financijskog tržišta, bankarske usluge koje se najviše traže jesu upravo brzi gotovinski tj. blic krediti.

Zašto blic kredit?

Blic kredit je postao gotovo sinonim za današnje potrošačko društvo. Činjenica je da stalno nešto kupujemo, ili za sebe ili svoju obitelj, ili druge, iz potrebe, želje ili nužde. Prirodno je da ljudi žele živjeti bolje i napredovati, što se često odražava kupovinom kvalitetnije hrane, bolje odjeće, novijeg automobila. Upravo im gotovinski krediti mogu pomoći i olakšati da sve svoje želje financijski usklade sa svojim mogućnostima. Kako građanima iz godine u godinu raste potreba za financijskim pozajmicama, tako i kreditni plasmani banaka, prisutni na njihovom tržištu, posljedično rastu.

Banke su maksimalno podređene potencijalnim klijentima

Kao što smo već spomenuli, banke stalno osluškuju svoje klijente i prate opće stanje u društvu te se utrkuju s primamljivim ponudama za brzi gotovinski odnosno blic kredit. Određene banke već imaju profilirane ciljne grupe koje targetiraju i prema kojima su njihove najbolje ponude skrojene. Tako se neke banke odlučuju da poseban naglasak stave na poljoprivrednike, male ili srednje poduzetnike, druge su spremne podržati nove online poslove i poslovne ideje, treće su naklonjenije starijoj populaciji, četvrte su otvorenije za mlade parove, itd.

Ukratko, danas je najpovoljniji kredit za svakog od nas zaista moguće lako pronaći.

Negativna strana prebogate ponude

Iako je ponuda gotovinskih pozajmica izuzetno bogata u današnje vrijeme, za neke ljude upravo to predstavlja najveći problem. Nije ništa čudno da baš taj veliki broj ponuda mnoge ljude zbuni i umori, što nerijetko dovodi do ishitrenih odluka ili potpunog odustajanja. Zato ćemo vam predstaviti nekoliko smjernica kojih se treba pridržavati kada tražite povoljan kredit za svoje potrebe.

Na šta obratiti pažnju kada tražite najpovoljniji kredit za vas?

Prije svega treba obratiti pažnju na to da ne postoje nikakvi troškovi obrade kredita. Ovo pokazuje da vas banka cijeni kao klijenta i da vam ne želi uzimati novac na nepotrebne troškove. Isto tako treba uzeti u obzir i vrijeme koje je potrebno za odobrenje kredita, tj. za koliko vam vremena zatraženi iznos može biti na raspolaganju. Što je kraći rok dolaska do željenih sredstava to je banka ozbiljnija i više cijeni vaše dragocjeno vrijeme i potrebe.

Raspitajte se za neke specifične pogodnosti koje možda na prvi pogled ne djeluju ozbiljno ali vam u stvari mogu značiti i pomoći, kao što je na primjer odabir datuma plaćanja rate u mjesecu. Te neke sitnice koje vama kao klijentu mogu značiti, pokazuju da banka ništa ne prepušta slučaju i da se zaista potrudila da sastavi najprimamljiviju ponudu, odnosno povoljan kredit za vaše potrebe.

Naravno, prilikom odabira banke i prave ponude za vaše potrebe, obratite pažnju na količinu potrebne papirologije, postoje li bilo kakvi dodatni ili skriveni troškovi, koja je kamatna stopa, kao i na opću ažurnost i efikasnost. Vrijeme je novac, morate ga maksimalno cijeniti i vi i vaša banka.