Prvo što me je jako razveselilo je činjenica da za aktivaciju mojaRBA aplikacije uopće ne moram do banke. Nakon što ju preuzmem na mobitel, sve što trebam je pripremiti svoju osobnu i obaviti jedan kratki, ali stvarno kratki video poziv s bankarom. Kada se bankar na svoje oči uvjeri da sam to ja – aplikacija mi je aktivirana. Ali, tek sad počinje prava priča…

ZALOGAJ JE LAKŠI KAD GRICKAMO MALO PO MALO

Kreditna kartica. Prijatelj svakog novčanika, kućnog budžeta i velikih želja. Tko ju ne bi poželio? Super je što mi, ako zadovoljavam uvjete, mojaRBA sama ponudi opciju eKartica. S tom opcijom u nekoliko minuta mogu ugovoriti svoju Mastercard kreditnu karticu. Bez upisnine, bez odlaska u banku. I kartica mi stigne na kućnu adresu. I najbolja stvar, po prvi puta u ovom dijelu galaksije, što svaku kupovinu iznad 300 kuna mogu podijeliti na rate. Čak i nakon kupovine. Na aplikaciji izaberem opciju ''Podijeli na rate'', potvrdim i plaćam na rate.

RJEŠENJE PRVA LIGA, ZA MENE MANJE BRIGA

Inovacijama ovdje nije kraj. Kao što nema kraja životnim iznenađenjima, dok te ne opali po džepu. Ali, ni onda nema razloga za brigu. Ako zadovoljavam kriterije, preko aplikacije ću dobiti ponudu i ugovoriti mali gotovinski kredit s opcijom ePozajmnica. To znači da mi dogovoreni iznos odmah sjedne na tekući račun, bez troškova naknade i bez javnog bilježnika. Zabilježit ću si ovu opciju u rubriku – možda mi zatreba. Aplikacija sadrži i mnoge poznate opcije poput Fotonaloga, svima je već jasno koliko je ova opcija brza i praktična. Nek' se fotkaju ti računi. Tu je i KlikPay, dosta zgodno rješenje jer mogu prebacivati novac svojim kontaktima iz imenika u mobitelu, a da ne moram znati ni njihov IBAN ni njihovu banku.

KRAJ JE SAMO POČETAK NEČEG NOVOG

Nešto me žulja? Napisat ću im. Nešto može bolje? Odmah ću im javiti svoju ideju. Doista je lijepo vidjeti da aplikacija ima opciju ostavljanja komentara. Tvorci tvrde da su ovu verziju kreirali zajedno sa svojim korisnicima. Oni to zovu feedback loopom, a meni je zapravo najbitnije da imam jednostavnu i jasnu aplikaciju. Ako i vi želite da vam baratanje novcem bude lakše, kliknite ovdje i upoznajte mojaRBA.