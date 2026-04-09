Konferencija HER Capital: Liderice koje donose ključne odluke stižu na pozornicu

U 100 najboljih hrvatskih kompanija samo je 11 posto predsjednica uprava i manje od deset posto predsjednica nadzornih odbora. Prema podacima Europskog instituta za ravnopravnost spolova, 2025. godine u upravama najznačajnijih društava izlistanih na burzama u Europskoj uniji, bilo je nešto više od 35 posto.

Upravo zato konferencija HER Capital, koja se 14. travnja održava u zagrebačkom hotelu Esplanade, otvara pitanja koje se u biznisu često zaobilaze, tko zapravo ima moć i kako se ona koristi.

Panel „Njezin potpis“ okupit će žene, liderice kompanija koje tu moć već imaju, a to su Medeja Lončar (Siemens), Adrijana Vinter (Selvita), Zrinka Fadini (Interaktivna zabava), Anita Letica (Philip Morris) i Nikolina Dizdar Čehulić (Pliva). One ne govore o teoriji, nego o ključnim odlukama koje utječu na poslovanje, ljude i rezultate.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u razgovoru jedan na jedan govorit će o svom iskustvu upravljanja jednog od najzahtjevnijih sektora javne uprave.

Panel „Potpis kulture“ otvoriti pitanja kako izgleda stvarna raspodjela moći u organizacijama, a ne njemu će sudjelovati: Vinka Ilak, članica Uprave FINA-e, Marija Posavec, direktorica Ljudskih potencijala i korporativne kulture u Zagrebačkoj banci, Marija Mihaljević, pertnerica i članica Uprave PwC-a Hrvatska, Ana Sučić, članica Uprave RWA, te Marijana Baršić Barun, članica Uprave HAMAG BICRO-a. One svakodnevno sudjeluju u donošenju strateških odluka i oblikovanju poslovnih standarda, a govorit će o stvarnim polugama moći, od zastupljenosti žena u upravama do pitanja plaća muškaraca i žena na vodećim pozicijama hrvatskih kompanija.

Marina Šćiran, direktorica Turističke zajednice Novalje, donijet će perspektivu upravljanja destinacijom i donošenja odluka koje oblikuju razvoj. Iako žene u turizmu često nose operativni dio posla, ključne strateške odluke i dalje se donose na razinama gdje su rjeđe zastupljene, što otvara pitanje kako im osigurati veći utjecaj.

Razgovor s Gordanom Kovačević, pod nazivom „Zajednički potpis“, otvara pitanje može li se moć dijeliti i tko zapravo postavlja pravila igre.

Keynote konferencije „Globalni potpis liderstva“ zaokružujemo s uspješnom talijanskom lidericom, Manuelom D’Onofrio, Head of Investment Strategy UniCredit grupe, koja će iz globalne perspektive govoriti o karijeri na vrhu i odgovornosti koju takva pozicija nosi.

HER Capital je konferencija na kojoj će se otvoriti mnoge važne teme i govoriti o onome što brojke već pokazuju, da se struktura moći mijenja presporo, ali i da se mijenja upravo kroz ljude koji su spremni preuzeti odgovornost.

