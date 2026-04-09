Obavijesti

Promo sadržaj

PROMO

Konferencija HER Capital: Liderice koje donose ključne odluke stižu na pozornicu

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
U Hrvatskoj žene još ne donose većinu ključnih poslovnih odluka, one čine tek nešto više od 20 posto članova uprava najvećih kompanija

U 100 najboljih hrvatskih kompanija samo je 11 posto predsjednica uprava i manje od deset posto predsjednica nadzornih odbora. Prema podacima Europskog instituta za ravnopravnost spolova,  2025. godine u upravama najznačajnijih društava izlistanih na burzama u Europskoj uniji, bilo je nešto više od 35 posto.  

Upravo zato konferencija HER Capital, koja se 14. travnja održava u zagrebačkom hotelu Esplanade, otvara pitanja koje se u biznisu često zaobilaze, tko zapravo ima moć i kako se ona koristi.

Istock |

Panel „Njezin potpis“ okupit će žene, liderice kompanija koje tu moć već imaju, a to su Medeja Lončar (Siemens), Adrijana Vinter (Selvita), Zrinka Fadini (Interaktivna zabava), Anita Letica (Philip Morris) i Nikolina Dizdar Čehulić (Pliva). One ne govore o teoriji, nego o ključnim odlukama koje utječu na poslovanje, ljude i rezultate.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u razgovoru jedan na jedan govorit će o svom iskustvu upravljanja jednog od najzahtjevnijih sektora javne uprave.  

Panel „Potpis kulture“ otvoriti pitanja kako izgleda stvarna raspodjela moći u organizacijama, a ne njemu će sudjelovati: Vinka Ilak, članica Uprave FINA-e, Marija Posavec, direktorica Ljudskih potencijala i korporativne kulture u Zagrebačkoj banci, Marija Mihaljević, pertnerica i članica Uprave PwC-a Hrvatska, Ana Sučić, članica Uprave RWA, te Marijana Baršić Barun, članica Uprave HAMAG BICRO-a. One svakodnevno sudjeluju u donošenju strateških odluka i oblikovanju poslovnih standarda, a govorit će o stvarnim polugama moći,  od zastupljenosti žena u upravama do pitanja plaća muškaraca i žena na vodećim pozicijama hrvatskih kompanija.

Female speaker giving a presentation during business seminar at convention center.
Istock | Foto: drazen_zigic

Marina Šćiran, direktorica Turističke zajednice Novalje, donijet će perspektivu upravljanja destinacijom i donošenja odluka koje oblikuju razvoj. Iako žene u turizmu često nose operativni dio posla, ključne strateške odluke i dalje se donose na razinama gdje su rjeđe zastupljene, što otvara pitanje kako im osigurati veći utjecaj.

Razgovor s Gordanom Kovačević, pod nazivom  „Zajednički potpis“, otvara pitanje može li se moć dijeliti i tko zapravo postavlja pravila igre.

Keynote konferencije „Globalni potpis liderstva“ zaokružujemo s uspješnom talijanskom lidericom, Manuelom D’Onofrio, Head of Investment Strategy UniCredit grupe, koja će iz globalne perspektive govoriti o karijeri na vrhu i odgovornosti koju takva pozicija nosi.

HER Capital je konferencija na kojoj će se otvoriti mnoge važne teme i govoriti o onome što brojke već pokazuju, da se struktura moći mijenja presporo, ali i da se mijenja upravo kroz ljude koji su spremni preuzeti odgovornost. Prijave za HER Capital su besplatne, a prijaviti se možete na ovom linku.

Generalni pokrovitelj konferencije HER Capital je Zagrebačka banka, a partneri su: Erdoro, Everfun, Fina, HAMAG-BICRO, Julius Meinl, RWA, Terra Falconis i Visit Novalja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Unatoč poskupljenju energenata, ne raste interes za električne automobile
PROMO

Unatoč poskupljenju energenata, ne raste interes za električne automobile

Sjedinjene Američke Države vladaju hrvatskim medijskim prostorom s 50.759 objava, gotovo dvostruko više od drugoplasiranog Irana (25.540 objava)
Studenac uključio preko stotinu djece u ovogodišnji program „Narančaste ribice“
PROMO

Studenac uključio preko stotinu djece u ovogodišnji program „Narančaste ribice“

Djecu iz jednoroditeljskih obitelji i ove godine očekuju ljetovanje u sportskom kampu, paketi za bezbrižan povratak u školu, besplatni sportski programi i instrukcije
Nakon 107 godina stižu u Europu: Vancouver Symphony Orchestra svira u Lisinskom
PROMO

Nakon 107 godina stižu u Europu: Vancouver Symphony Orchestra svira u Lisinskom

U ciklusu Lisinski subotom, ovaj put iznimno u nedjelju, gostuje orkestar koji u Zagreb dolazi nakon što je bio rezidencijalni orkestar netom održanog Salzburškog uskrsnog festivala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026