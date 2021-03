Bogat asortiman, frekventna lokacija i popularne cijene važne su prednosti, ali ne nužno i jamci uspjeha poslovanja neke tvrtke. Ono što donosi presudnu prednost u opstanku, razvoju i rastu poslovanja kompanije njezine su vrijednosti. Prepoznavši vrijednosti kao preduvjet kvalitetnog poslovanja, Studenac, vodeći maloprodajni lanac na Jadranu, ustrajan je u njihovoj integraciji u svaku poru svojeg poslovanja.

Orijentirani na kupce, vođeni rezultatima, profesionalni i uvijek spremni na suradnju – vrijednosti su kojima u Studencu pripisuju poslovne uspjehe koje tvrtka bilježi iz mjeseca u mjesec. Njihov razvoj pratila je i transformacija kompanije od tradicionalnih do modernih prodavaonica na korak do svojih kupaca. Uz širenje mreže i obogaćivanje asortimana, sastavni su dio razvoja i osmišljavanje te provođenje mnogih novih projekata, poput programa vjernosti i koncepta TO GO.

Ponosne promotorice vrijednosti

Kako postići da odabrane vrijednosti zažive kod svakog djelatnika i tako uistinu postanu dio kompanije? Kao odgovor na to pitanje može poslužiti upravo primjer iz Studenca. Postupno, kontinuiranim poticanjem primjene vrijednosti u svakom dijelu kompanije, od ureda preko terena do prodavaonica, one su postale putokazi za svakodnevni rad. Primjeri dobre prakse prepoznati su i među djelatnicima i menadžmentom, ističu se i nagrađuju.

U povodu mjeseca žena Studenac je odlučio i široj javnosti predstaviti prve promotorice svojih kompanijskih vrijednosti koje su prepoznali njihovi kolege.

Poslovotkinja prodavaonice Studenca Ivanka Mrvelj prepoznata je kao promotorica vrijednosti – orijentirani na kupce. Upravo je osluškivanje želja i potreba kupaca iznjedrilo mnoge nove, kupcima prilagođene projekte Studenca, među kojima je i program vjernosti.

Govoreći o prioritetima u svojem radu, Ivanka Mrvelj ističe kako mnogo pažnje posvećuje iskustvu kupnje u prodavaonici koju vodi i komunikaciji s kupcima: „Moj cilj, a i cilj kolega s kojima radim, uvijek je staviti kupce na prvo mjesto. Oni su ogledalo našeg poslovanja i naš svakodnevni rad zrcali se upravo u odnosu koji s njima uspostavljamo. Neki od njih, oni koje viđamo gotovo svakog dana, s nama nerijetko podijele i neke svoje osobne priče pa nam s vremenom postaju više od osoba koje samo kupuju proizvode s naših polica.“

No, jednako kao s kupcima i partnerima, u Studencu su prioriteti i dobra suradnja i kolegijalnost među zaposlenicima.

„Uvijek spremno odgovaram kad je nekomu od mojih kolega potrebna pomoć ili asistencija. Sretna sam što od svojih kolega isto dobivam zauzvrat i, kad se suočim s preprekom, znam da u njezinu rješavanju neću biti sama. Smatram da su dobri međuljudski odnosi i kolegijalnost ključ poslovnog uspjeha svake tvrtke. Time se svakodnevno vodim tijekom radnog dana“, riječi su kojima referentica računovodstva Antonija Rajković opisuje svoj pristup poslu te je prepoznata kao promotorica vrijednosti – uvijek spremni na suradnju.

Profesionalnost i profesionalno ponašanje još je jedna važna vrijednost poslovanja Studenca.

„Tek kada dam svoj maksimum, zadovoljna sam načinom na koji sam odradila zadani posao. Upravo su trud, zalaganje i stalna želja za napretkom temelji profesionalnosti i načela kojima osobno i poslovno stremim. Profesionalnost je riječ koju svi često imamo prilike čuti u različitim kontekstima, a moj je cilj doista je svakodnevno unositi u posao. Zbog svega navedenog, drago mi je što sam prepoznata kao promotorica vrijednosti Studenca“, govori poslovotkinja prodavaonice Marina Mujčinović.

Uz postignuto ozračje suradnje među djelatnicima, uspostavljene dobre odnose s kupcima i profesionalni pristup, ne izostaju ni rezultati, a u Studencu ih prepoznaju i zajednički slave te tako djeluju u skladu s vrijednosti – orijentirani na rezultate.

„Neovisno o poslu koji obavljate, zadovoljstvo je njegov bitan čimbenik i uvelike utječe na konačne rezultate. Dobar rezultat neće izostati ako je posao koji mu je prethodio odrađen sa željom za napretkom i traženjem uvijek najboljeg rješenja. Nadam se da ću, zajedno s kolegama, nastaviti pridonositi ostvarenju ambicioznih ciljeva!“, tvrdi Nela Kuić, koordinatorica vizualne komunikacije Studenca i četvrta promotorica kompanijskih vrijednosti.

Svi koji se prepoznaju u vrijednostima Studenca i žele postati dio brzorastuće kompanije više informacija mogu doznati na sljedećoj poveznici.