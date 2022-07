Lov na goste službeno je počeo: Ove tri stvari iznajmljivačima će osigurati veću zaradu

Početkom nove turističke sezone počela je i borba za goste. U moru sličnih oglasa za apartmane, iznajmljivače će od prosjeka izdvojiti originalna ponuda. Važno je pratiti trendove, osluškivati potrebe gostiju i svake godine osigurati budžet za dogradnju ponude, a ova će vam tri pristupačna proizvoda pomoći u borbi za goste.

1. Potaknite avanturistički duh

Iako ljudi na godišnji odmor dolaze odmoriti se, nerijetko se žele okušati i u nečem novom. Upravo zato svojim gostima trebate moći ponuditi nešto više od samog smještaja. SUP je savršen izbor.

Ako još niste čuli, Stand Up Paddling, skraćeno SUP, stajaće je veslanje na dasci. Ovaj su sport izmislili surferi s Havaja u danima kad nije bilo dovoljno vjetra za surfanje. Za SUP ne trebate imati niti predznanje niti morate biti u sjajnoj formi. Sve što morate znati je plivanje, trebat će vam daska i veslo za SUP, koje možete nabaviti na popularnoj stranici shopaj.hr.

SUP daska Water Solution Cloud 10’6’’ SUP idealan je za veće udaljenosti i obiteljsku zabavu. Njegova konstrukcija jamči veliku brzinu, ali i stabilnost pri veslanju u svim vodenim uvjetima. Prekriven je čvrstom protukliznom EVA podlogom, koja istodobno osigurava trajnost i tvrdoću. Na stražnjoj strani daske nalazi se D-prsten, koji služi za pričvršćivanje vezice za nogu. A s prednje se strane SUP-a nalazi elastični bungee remen za pričvršćivanje prtljage. Dodatna četiri D-prstena ugrađena su za sjedalo, a uza sve navedeno daska ima središnju te dvije fiksne bočne peraje.

2. Osigurajte zabavu za male i velike

Bazen je u današnje vrijeme "must have" za većinu ozbiljnih iznajmljivača. Osim što ćete mlađim gostima osigurati uspomene za cijeli život, stariji će moći na kraju dana uživati u romantičnoj večeri pod zvijezdama. Također, smještaj koji se ne nalazi uz more može na račun bazena privući goste. Iako ste možda pomislili da turisti u Hrvatsku dolaze na obalu samo zbog mora, praksa je iznajmljivače itekako uvjerila u suprotno, pa tako neki gosti u smještaju provode cijeli dan, zbog čega im je potrebno osigurati popratni sadržaj, između ostalog bazen.

Zidani bazen podrazumijeva velike troškove, no za prvu ruku može ga zamijeniti kvalitetni Intex Ultra Metal Frame + kit, koji putem webshopa shopaj.hr možete naručiti već danas. Ovaj bazen ima dimenzije 488 x 122 cm i obujam od 19.156 litara. Težak je 104 kg, a uz njega ćete dobiti pješčanu filtar-pumpu, pokrivač, zaštitnu podlogu te ljestve.

3. Ljubav ide kroz želudac

Znamo da će većini Hrvata ovo zvučati čudno, ali poneki će strani gost uživati u društvu svog domaćina. Zbog toga ne čudi informacija da u posljednje vrijeme popularne stranice za rezervaciju smještaja nude i mogućnost odabira apartmana u kojem gostima možete ponuditi čitav niz iskustava koja uključuju društvo domaćina. Bilo da je riječ o laganoj vožnji brodicom, branju maslina, smokava ili pak pripremanju riba na gradele, strani turisti upijat će sve što im ponudite.

Ako gosti ipak žele sami pripremiti roštilj, uvijek imajte pripremljena drva i ugljen za potpalu. U slučaju lošijeg vremena društvene igre za mlade i starije poslužit će kao odlična zanimacija, a bicikli će im pružiti posebno iskustvo prilikom upoznavanja mjesta u kojem ljetuju.