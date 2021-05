Preispitivanje izbora u karijeri i potreba za kontinuiranim napretkom mnoge profesionalce dovodi do MBA programa kojim osnažuju svoj profesionalni i osobni razvoj. Upisu MBA programa prethodi detaljno istraživanje i informiranje o njihovoj ponudi kako biste bili sigurni da ste za sebe odabrali onaj najbolji. Reputacija poslovne škole, snaga poslovne i alumni mreže, akreditacija programa i vrhunski predavači kriteriji su koji jamče kvalitetu MBA programa.

Dugogodišnja tradicija

COTRUGLI Business School u našoj se regiji profilirala kao vodeća škola u poslovnoj edukaciji. Škola okuplja više od 2300 alumnija, a njezini programi su međunarodno akreditirani od strane Assocation of MBAs (AMBA). Priznanje od strane AMBA-e polaznicima jamči prepoznatljivost i konkurentnost diplome, kvalitetu predavača, iskustvo i relevantnost polaznika te dodatne aktivnosti koje podržavaju networking polaznika. „MBA programi na COTRUGLIJU omogućuju sustavni i sveobuhvatni pristup menadžerskom obrazovanju i kao takvi jedinstvena su podrška uspješnom razvoju karijere“, tvrdi Lana Dojčinović Matovina, izvršna direktorica u COTRUGLIJU.

Vodeći standard poslovne edukacije

MBA titula označava internacionalno priznanje vašeg znanja i sposobnosti. Bez obzira gdje planirate izgraditi karijeru, MBA će povećati vaš poslovni kredibilitet. Temeljna vrijednost MBA programa je primjenjivost svega što naučite na stvarne situacije u svakodnevnom poslovnom svijetu. Potiče kreativno i kritičko razmišljanje, daje pregled aktualnih trendova u međunarodnom poslovanju, upoznaje vas s najnovijim alatima u upravljanju i podupire razvoj liderskih vještina. Kroz metodu studija slučaja polaznicima se omogućuje rad na stvarnim poslovnim slučajevima iz cijelog svijeta, s naglaskom na usporedbi s lokalnim tržištima. Potvrđuje to i Zorica Kulaš (Director of Residential Sales u Iskonu), alumni 13. generacije Executive MBA programa: „Nova teorija i primjeri kroz studije slučaja otvorili su mi nove perspektive koje i dalje utječu na moje donošenje odluka.“ MBA programi doprinose usavršavanju menadžera koji su sigurni u svoju sposobnost vođenja i upravljanja poslovanjem kroz bilo koji izazov.

Široka mreža kontakata

Jedna od najvećih prednosti pohađanja MBA programa je prilika da se povežete s talentiranim istomišljenicima. „Biti okružen ambicioznim profesionalcima ne znači samo da ćete biti motiviraniji dati sve od sebe, već i to da biste mogli upoznati svog sljedećeg poslovnog partnera“, tvrdi Sanja Rossi (Event and Activation Marketing Consultant u Rossi Consulting), alumni 4. generacije International MBA programa.

Krug renomiranih predavača

Dobivanje pravih smjernica, kvalitetnog znanja i stjecanje pravih vještina u ovom kontekstu presudno je za maksimiziranje povrata na investiciju. U COTRUGLIJU je zato tim predavača pomno izabran. Riječ je o svjetski priznatim predavačima koji vas najbolje pripremaju za promjene koje se odvijaju u modernom biznisu i otkrivaju trikove za potpuno ostvarenje vašeg potencijala. „Otvorene rasprave tijekom predavanja i druženja nakon njih, održavale su mi um bistrim i otvorenim za nove ideje i poslovne prilike“, izjavio je Zvonimir Zdunić (General Manager u Agricultural Institute Osijek), alumni 13. generacije Executive MBA programa.

Uvjerite se u kvalitetu naših predavača

