Poslovni stil nije uvijek lako izgraditi. Formalniji je od našeg svakodnevnog stila, ali mu i dalje želimo dati svoj pečat. Užurban život poslovne žene ne ostavlja mnogo vremena za kupovinu biranih komada koji će nam pristajati i koje zatim možemo kombinirati na bezbroj načina.

Women in Adria u suradnji s modnim savjetnicama iz Style&Wings donosi jedinstveni modni event koji će riješiti sve vaše modne dileme. Na jednom mjestu bit će okupljeni brendovi koji nude ključne komade za poslovni look iz kolekcije proljeće/ljeto 2021. Uz profesionalnu uslugu stiliziranja, dobit ćete i personalizirane savjete za poslovni look uz minimum uloženog vremena.

Business Fashion Shopping Day dolazi u Split 08.05. u hotel Amphora te u Zagreb 15.05. u Wespa spaces co-working prostor na Zavrtnici.

Prvi Business Fashion Shopping Day održan je u Zagrebu u listopadu 2020. godine i njegov uspjeh je pokazao potrebu za sličnim eventima gdje je moguće doći i u jednom danu obaviti kvalitetan shopping bez obilaska trgovina. Selekcija odjeće je pažljivo napravljena i prilagođena poslovnom stilu što štedi vrijeme, jer nema zamornog pregledavanja kompletne ponude svakog dućana kako bismo pronašle nešto što nam odgovara.

Na Business Fashion Shopping Day dolaze renomirani brendovi koji su bezbroj puta dokazali svoju kvalitetu i posvećenost pažljivo izabranom poslovnom stilu. Tu se ističe Varteks čija klasika s pomakom već generacijama osvaja žene s dobrim ukusom. Predstavit će se i Poche, brend inspiriran nepogrešivim francuskim smislom za stil. Tu je i Comma čija je odjeća sinonim za nježni luksuz. Garderoba će ponuditi selekciju najboljeg od skandinavske mode koja se ističe nepogrešivim smislom za bezvremensku kvalitetu i inovativni dizajn. Za potpuni poslovni look važne su i odgovarajuće naočale, a za raskošnu ponudu sunčanih i dioptrijskih naočala bit će odgovoran Ghetaldus. Tu su i Marc Cain, The Core, Mona, Garderoba, Seventy, s.Oliver, Hogl, i Cloud&Co. kako bi poslovni look bio upotpunjen od glave do pete.

Svoj look za toplije dane možete osvježiti bez iscrpljujućeg obilaska trgovina, te vam ostaje više vremena za rad na sebi i napredovanje u poslu!



Linkovi za prijavu na evente:

Za Split: https://www.womeninadria.com/event/split-8-5-2021-business-fashion-shopping-day/

Za Zagreb: https://www.womeninadria.com/event/zagreb-15-5-2021-business-fashion-shopping-day/