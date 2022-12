Na ovaj način čuvamo zdravlje, a možemo i vrlo dobro zaraditi

Pozitivni učinci videoigara su mnogobrojni. Samo neki od njih su bolje pamćenje, uspješno rješavanje problema, poboljšanje raspoloženja i društvenih vještina. Premda oni koji nisu ljubitelji videoigara mogu tvrditi da su one štetne za vaš mozak ili da uništavaju vaš društveni život, videoigre zapravo imaju mnoge fizičke, kognitivne i društvene prednosti. Zbog toga, idući put kad vam netko kaže da provodite previše vremena igrajući se ispred računala, slobodno ga uputite na čitanje ovog članka i na razloge zbog kojih su videoigre dobre za ljudski mozak!

Bolje pamćenje i bolje parkiranje

Iako pretjerano igranje svakako može biti štetno, postoje prednosti koje videoigre imaju na mentalno zdravlje ljudi. Istraživanje koje je provelo Sveučilište Oxford pokazalo je da igranje videoigara može poboljšati vaše mentalno zdravlje i učiniti vas sretnijima. Dokazano je, naime, da igranje videoigara, posebice onih u 3D rezoluciji, ima kognitivne prednosti. Grupa igrača koja je igrala složenu 3D igru svaki dan 30 minuta imala je bolje pamćenje u odnosu na one koji uopće nisu igrali ili su igrali igre u 2D rezoluciji. Redovito igranje videoigara, dakle, može biti odličan način da održite svoj um oštrim čak i kad ostarite. Tako da ne brinite, dajte sebi oduška 30 minuta na dan i više nećete zaboravljati gdje ste parkirali svoj automobil!

Foto: Shutterstock

Osim što poboljšava vaše prostorno pamćenje, igranje videoigara pomaže vam da bolje vizualizirate prostor. Studija Američke psihološke udruge pokazala je da pucačke videoigre poboljšavaju način na koji razmišljate o objektima u prostoru. Ova poboljšana prostorna vizualizacija ima prednosti, kao što je spoznaja hoćete li moći paralelno parkirati automobil ili, recimo, organizirati svoj ormar tako da sve stane.

Liječnici bolje operiraju uz videoigre

Brze videoigre, kao što su Need For Speed ili Call of Duty, zahtijevaju da ostanete pribrani i brzo donosite odluke. Ove energične akcijske igre također mogu poboljšati vašu sposobnost donošenja odluka u stvarnom životu. Istraživanje je pokazalo da igrači koji vole akcijske igre 25% brže donose odluke od onih koji ih ne igraju.

No jedno od zanimljivijih istraživanja upućuje na to da kirurzi koji igraju videoigre tri sata tjedno imaju 32% manje pogrešaka u laparoskopskim operacijama i bolji su u vještinama šivanja. Također, osobe s disleksijom poboljšale su svoje razumijevanje nakon igranja akcijskih videoigara. Razlog je, vjeruju istraživači, to što igre imaju okruženja koja se stalno mijenjaju i zahtijevaju intenzivan fokus.

Foto: Shutterstock

Može biti i unosan posao

No, osim što pružaju zdravstvene dobrobiti, videoigre su u posljednjem desetljeću postale unosan posao. Igrači mogu zaraditi tisuće ili milijune dolara ako se igranjem bave profesionalno. Prema Cyber Athletiksu , profesionalni igrači zarađuju između 1000 i 5000 dolara mjesečno. Jedan od najbogatijih gejmera je PewDiePie, "težak" 60 milijuna dolara. On je YouTube komentator videoigara i, za razliku od većine igrača koji su specijalizirani za određenu igru, on igra različite igre. Kao rezultat toga, on zarađuje otprilike 20.000 dolara od svakog videa.

Za petama mu je, barem prema zaradi, Tyler Ninja Blevins, koji je od videoigara zaradio 40 milijuna dolara. Tyler pretežno igra Fortnite na YouTubeu i uspio je prikupiti mnogo pretplatnika, a time i pregleda. Prema Celebrity Net Worthu, on ima više od 24 milijuna pretplatnika, a uz 5 dolara mjesečno po pretplati, zarađuje otprilike 500.000 do 1,000.000 dolara mjesečno igrajući videoigre. Njegova je zarada dodatno porasla kad je potpisao ugovor s Microsoftom, a to je značilo da svoje videozapise o igrama mora snimati isključivo na streaming platformi Mixer.

