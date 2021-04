Jeste li znali kako je zapravo došlo do toga da parkirna mjesta plaćamo? Prema parking networku, trebali bismo se vratiti u 1930. godinu, kad parkiranje nije bilo regulirano. U to doba ljudi bi ostavili svoje automobile na ulicama i vratili se po njih kad bi im opet zatrebali. Na mjestima na kojima su bile trgovine zaposlenici bi zauzeli sva slobodna mjesta, ne ostavljajući kupcima dovoljno prostora za parkiranje. Golem problem nastao je u velikim gradovima koji su bili zagušeni parkiranim automobilima, što je štetilo poslu. I tog trena javlja se ljudska potreba za reguliranjem parkiranja.

Budući da u centru grada, gdje su se nalazile trgovine, nije bilo parkirnih mjesta za kupce, trgovci su se počeli žaliti na niske prihode te su u pomoć pozvali odvjetnika Carla Mageeja. Prema njegovu projektu, prvi parkirni automat dizajnirali su inženjer Hale i profesor Thuessen. Gospodin Magee prijavio je patent i osnovao tvrtku, a od 1935. godine parkirne automate postavljaju diljem Amerike. Postavljeni parkomati ne samo da su riješili prometne probleme nego su stvorili prihode od vlasnika vozila koji su svoje automobile parkirali u centru.

Kako plaćanje parkiranja funkcionira danas?

Parkirni automati i danas se nalaze na gotovo svakom parkiralištu i predstavljaju tradicionalan način kupnje parkirne karte za naše automobile. Međutim, većina ljudi danas parkiranje plaća putem pametnih telefona. Takvom vrstom plaćanja u gotovo nekoliko klikova možemo platiti parkiranje i skratiti vrijeme koje nam je potrebno za odlazak do parkomata, uzimanja karte i nazad do automobila. Uz popularni m-parking, tu su razne aplikacije koje nam nude mogućnost brzog i sigurnog plaćanja parkiranja, a najviše se ističe Aircash.

Naime, Aircash predstavlja jednostavnu, brzu i sigurnu aplikaciju koja omogućava korisnicima da spreme novac u svoj digitalni Aircash Novčanik. Nadalje, novcem iz digitalnog novčanika možete jednim klikom trenutačno poslati novac drugim korisnicima, plaćati račune za režije, usluge parkinga, cestarinu, kupiti bon za mobitel ili Playstation i još puno toga. Korisnik može primati novac od drugih korisnika i zatim raspolagati njime po želji – primljeni novac moguće je u cijelosti ili dijelom isplatiti, proslijediti nekom drugom, kupovati.

