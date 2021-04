Nakon što su radovi na pružnoj dionici između Zaprešića i Savskog Marofa uspješno završeni, obnova pruge Savski Marof – Zagreb Zapadni kolodvor nastavljena je na dionici Zaprešić – Podsused Tvornica.

Zbog toga je desni kolosijek na spomenutoj dionici zatvoren za promet do 2. travnja u 23.59 sati, dok su na lijevome kolosijeku kojim se prometuje smanjene brzine vlakova.

Lijevi kolosijek pruge državna granica – Savski Marof – Zagreb GK bit će ponovno zatvoren za promet između kolodvora Podsused Tvornica i Zaprešić od 6. travnja u 4.00 sata do 15. travnja u 23.59 sati. U tome razdoblju putnici međunarodnih vlakova 1212 i 1213 bit će prevezeni autobusima na relaciji Zagreb GK – Savski Marof i obratno. Također autobusima bit će prevezeni putnici vlakova 3008, 3009, 3010 i 3011 na relacijama Gajnice – Zabok i obratno te Zabok – Zaprešić.

Popis vlakova koji neće voziti na relacijama Zagreb GK – Harmica i obratno, Zagreb GK – Savski Marof i obratno, Podsused TV – Harmica i obratno, Podsused TV – Zaprešić i obratno, Podsused TV – Savski Marof i obratno, Zaprešić – Zagreb GK, Zagreb GK – Harmica i obratno kao i popis vlakova koji će iznimno voziti na relacijama Zagreb GK – Harmica i obratno, Harmica – Savski Marof i Savski Marof – Zagreb GK putnicima je dostupan na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture. Ostali vlakovi prema voznome redu vozit će po jednome kolosijeku te su moguća kašnjenja pojedinih vlakova. (više na https://www.hzinfra.hr/project/podsused-zapresic/).

Između kolodvora Zaprešić i Podsused TV tzv. zatvori pruge planirani su sve do završetka radova na tome dijelu dionice, što se očekuje u rujnu ove godine. Nakon toga radovi će biti nastavljeni na dionici između Podsuseda i Zagreb Zapadnog kolodvora.

- Radovi na obnovi pruge Savski Marof – Zagreb Zapadni kolodvor teku predviđenom dinamikom. Na dionici od Zaprešića do Savskog Marofa već je uspostavljena brzina prometovanja vlakova od 120 km/h, a obnovljena željeznička stajališta Zaprešić-Savska i Brdovec puštena su u funkciju. Dakako, svjesni smo poteškoća s kojima se putnici susreću zbog posebne regulacije prometa, no molimo ih za razumijevanje s obzirom na to da će se obnovom pruge podići razina sigurnosti i omogućiti veća brzina vlakova što znači da će gradsko-prigradski prijevoz putnicima postati kvalitetniji i privlačniji. – rekli su nam u HŽ Infrastrukturi.

Trenutačno se na spomenutoj dionici izvode radovi na ugradnji zaštitnog sloja, radovi na objektima te izmještanju pružnih kabela. U kolodvoru Zaprešić radi se antikorozivna zaštita portala kontaktne mreže. Obnavlja se i stajalište Podsused, u kojemu se uklanjaju stari peroni i uređene površine, a u kojem će u sklopu ovoga projekta biti sagrađena i nadstrešnica.

HŽ Infrastruktura u obnovu 17,8 km duge dionice Savski Marof (uključivo) – Zagreb Zapadni kolodvor (isključivo) ulaže 365,7 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega se veći dio financira iz kredita Svjetske banke. Radovi su započeli u svibnju prošle godine, a izvodi ih tvrtka Swietelsky. Na cijeloj dionici bit će izvedeni radovi na pružnom gornjem i donjem ustroju, obnovljen sustav kontaktne mreže i zamijenjeni dotrajali dijelovi signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog infrastrukturnog podsustava. Po završetku obnove vlakovi će cijelom dionicom prometovati brzinom od 120 km/h.

Planirani je završetak cjelokupne obnove pruge Savski Marof – Zagreb Zapadni kolodvor na ljeto sljedeće godine.

Osim radova na obnovi pruge Savski Marof – Zagreb Zapadni kolodvor trenutačno se izvode i radovi i na modernizaciji i elektrifikaciji pruge između Zaprešića i Zaboka. Završetak radova na tome projektu, koji se izvodi prema vremenskome planu, očekuje se tijekom ove jeseni, nakon čega preostaje ishoditi potrebnu dokumentaciju.