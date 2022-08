(Ne)zgode na GO: Kad izgubiš ključeve ili te vozač autobusa zaboravi na odmorištu

Bez obzira na to jeste li odlučili provesti godišnji odmor negdje na moru ili možda u planinama, odlazak na odmor dobar je za vaše fizičko i mentalno zdravlje. Štoviše, studije pokazuju da odlazak na godišnji odmor može smanjiti rizik od srčanih bolesti, umanjiti svakodnevni stres i poboljšati zdravlje mozga. Osim toga, novac potrošen na odmor dokazano vas čini sretnijima negoli trošenje na materijalne stvari.

Međutim, kad je riječ o godišnjem, postoji nešto što nije nimalo zabavno, a to je pakiranje stvari. Koliko god puta provjerili svoj kofer, neizbježno je da nešto važno ostavimo doma i provedemo godišnji bez toga. Iskustva koja ćete pročitati u nastavku donose priče kojima ćete se nasmijati, ali ćete iz njih usput možda i nešto naučiti.

Početak putovanja s pogrešnim gorivom

Najčešće na putovanjima zaboravljamo punjače za mobitele i laptope, ručnike za plažu ili četkice za zube. No Goran iz Međimurja ispričao nam je svoje iskustvo iz djetinjstva.

- Putovali smo na more prvi put nakon rata, po staroj cesti, naravno. Gepek pun toliko da se nije vidjelo kroz stražnje staklo. Jašemo preko Velebita, jedemo u osvit zore sendviče na Krbavskom polju, uz nekoliko čeških obitelji. Mislim da smo do Sabunika putovali 12 sati. Stigli smo baš u vrijeme za kupanje. Budući da smo bili toliko nestrpljivi i nismo starcima dali mira, roditelji su nas odmah poveli na plažu. Pijesak je bio užaren, sjećam se toga kao da je jučer bilo, a more ledeno. Ali to nas nije spriječilo! Kad smo se konačno dokopali apartmana, shvatili smo da nemamo ključ. Tata ga je izgubio u moru, a mi smo noć proveli u autu dok nije stigla druga obitelj s ključevima – opisao nam je Goran.

A Jelena iz Zagreba susrela se s malo drugačijim, ali ništa manje zabavnim iskustvom.

- Prošlo ljeto krenuli smo na more. Išli smo mojim autom jer u mužev ne stanu palice za golf. Ja sam nas sve spakirala, a gospodin je samo morao natočiti gorivo. Nije stigao prije putovanja jer je imao obaveza na poslu. Nisam se htjela svađati, pa sam rekla: 'OK, natočit ćemo kad krenemo, pumpa je blizu stana na putu prema obilaznici'. Petak popodne, 36 stupnjeva. Na pumpi nigdje nikoga. Da ne umremo od vrućine, otvorila sam vrata, a mali je iza spustio prozor. Pitao je tatu što znači plava boja, a što crna i zelena na pištoljima za gorivo. Tata je počeo objašnjavati i ulio je benzin umjesto dizela. Shvatio je kad je napunio spremnik do polovice. Bili smo krivi mali i ja, ne on, jer smo ga ometali. Inače, za 'tankanje' treba posebna koncentracija. Majstora smo čekali sat vremena. Ispumpavanje je trajalo još sat vremena. Slaganje stvari natrag još pola sata. Cijela igra koštala je 900 kuna, a mi se nismo još ni maknuli iz Zagreba. Auto je još danima smrdio po gorivu - ispričala nam je Jelena.

Što kad zaboravimo ključne stvari?

- Bilo je to prije dvije godine, kad sam radila sezonu u Splitu. Spakirala sam sve i ništa nisam zaboravila, što je kod mene rijetkost. Međutim, zaboravili su mene. Dakle, putovala sam autobusom u Split i stali smo u mrkloj noći na odmorištu. Otišla sam po najfinije palačinke koje sam ikad jela i valjda sam toliko uživala u svakom zalogaju da sam zaboravila na pauzu od 15 minuta. Izašla sam brzo i vidjela da nema busa. Bila sam očajna. Stvari su mi ostale u autobusu, pa i sendvič koji sam sebi ostavila za doručak jer sam znala da ćemo doći kad još ništa ne bude radilo. Nisam se baš usudila hodati po autocesti do najbliže benzinske postaje, gdje bih sigurno našla neki prijevoz za Split. Provela sam tako noć na odmorištu dok se nisam ukrcala ujutro u autobus iste kompanije i napokon došla do svog odredišta - prisjetila se Melita iz Zagreba mučnog iskustva s putovanja.

Naša posljednja sugovornica, Leona iz Osijeka, kako kaže, prava je štreberica za svako putovanje. Uvijek napiše popis što će spakirati, i to tjedan dana ranije, kako joj se slučajno ne bi dogodilo da zaboravi nešto važno. No jedne godine ni spomenuti popis nije pomogao.

- Jedva sam dočekala taj godišnji i putovala sam na Cres. Mrzim pakirati i uvijek napišem na papir što sve moram ponijeti. I sve sam ponijela sa svog popisa - deset haljina, petnaest majica, četkicu za zube i pet knjiga iako znam da ću pročitati samo jednu... Sve, baš sve sam ponijela. Samo ne najvažnije stvari: kupaći i ručnik za plažu - priča nam Leona.

Rješenje je na putu

Bez obzira na to koliko nam se u trenutku u kojem se događaju ove stvari čine strašne, najčešće su upravo one najbolji dijelovi obiteljskih albuma. Sve su to iskustva i događaji koje ćemo još godinama rado prepričavati i smijati im se u društvu. No ako i vi, poput naših sugovornika, često zaboravljate ključne stvari, poput ručnika za plažu, ne brinite se. Rješenje je obično bliže nego što mislimo, samo je bitno znati gdje ih tražiti.

Na prodajnim mjestima benzinskih postaja Petrol i Crodux diljem Hrvatske pronaći ćete velike mekane Svilanit ručnike za plažu od velura s modernim morskim motivima. Točite li k tome i gorivo, možete uštedjeti i do 60% pri kupnji proizvoda Svilanit. Osim ručnika za plažu, dostupni su kupaonski ručnici te razni proizvodi koji će vaše ljetovanje i godišnji odmor učiniti lakšim. Možete birati između Svilanit dječjih ruksaka, putnih torbi i onih za plažu, a svoje ljetovanje možete učiniti zabavnim uz obiteljski sup NES Nautic po akcijskoj cijeni od 2499 kuna!

Kupnja na prodajnim mjestima Petrola i Croduxa itekako se isplati jer sudjelujete u nagradnoj igri koja vam može donijeti ljeto iz snova: 7-dnevni glamping odmor na Jadranu u vrijednosti od 8000 kuna. Sve što morate je kupiti barem jedan Svilanit proizvod na benzinskim postajama Croduxa ili Petrola, ispuniti obrazac za prijavu i 5. rujna saznati jeste li baš vi sretni dobitnik. Nagradni natječaj traje do 28. kolovoza, a više informacija, kao i cjelokupnu ponudu, pogledajte ovdje. Želimo vam na kraju mnogo sreće i sretan put!