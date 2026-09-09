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Oranž Family Day: 24sata stiže u Minipolis!

Piše 24sata,
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Oranž Family Day: 24sata stiže u Minipolis!
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Imate godišnju pretplatu na 24 Oranž? Vrijeme je za obiteljski izlazak!

Za naše vjerne Oranž pretplatnike pripremili smo posebno druženje za cijelu obitelj. U srijedu, 16. rujna, stižemo u Minipolis, dječji grad i igraonicu u Z Centru, gdje ćemo svečano otvoriti našu novu 24sata mini redakciju! Na dnu članka ispunite obrazac za prijavu jer broj mjesta je ograničen.

Za prvih 50 prijavljenih pretplatnika i njihove mališane pripremili smo zabavno druženje ispunjeno novinarskim zadacima, kreativnim aktivnostima i malim iznenađenjem.

A vaši mali novinari dobit će priliku zaviriti iza kulisa redakcije i na jedan dan postati dio ekipe 24sata. Moći će se fotografirati i izraditi vlastitu personaliziranu naslovnicu 24sata, baš kao pravi novinari!

16. rujna 2026. u 18 sati
Minipolis, Z Centar, Zagreb

Broj mjesta je ograničen!

Besplatno sudjelovanje je osigurano za prvih 50 prijavljenih pretplatnika, zato rezervirajte svoje mjesto što prije.

Prijavite se i pridružite nam se na Oranž Family Dayu!

Veselimo se druženju s vama i vašim najmlađima  i otvaranju jedne sasvim posebne redakcije.

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