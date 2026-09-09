Imate godišnju pretplatu na 24 Oranž? Vrijeme je za obiteljski izlazak!
Oranž Family Day: 24sata stiže u Minipolis!
Za naše vjerne Oranž pretplatnike pripremili smo posebno druženje za cijelu obitelj. U srijedu, 16. rujna, stižemo u Minipolis, dječji grad i igraonicu u Z Centru, gdje ćemo svečano otvoriti našu novu 24sata mini redakciju! Na dnu članka ispunite obrazac za prijavu jer broj mjesta je ograničen.
Za prvih 50 prijavljenih pretplatnika i njihove mališane pripremili smo zabavno druženje ispunjeno novinarskim zadacima, kreativnim aktivnostima i malim iznenađenjem.
A vaši mali novinari dobit će priliku zaviriti iza kulisa redakcije i na jedan dan postati dio ekipe 24sata. Moći će se fotografirati i izraditi vlastitu personaliziranu naslovnicu 24sata, baš kao pravi novinari!
16. rujna 2026. u 18 sati
Minipolis, Z Centar, Zagreb
Broj mjesta je ograničen!
Besplatno sudjelovanje je osigurano za prvih 50 prijavljenih pretplatnika, zato rezervirajte svoje mjesto što prije.
Prijavite se i pridružite nam se na Oranž Family Dayu!
Veselimo se druženju s vama i vašim najmlađima i otvaranju jedne sasvim posebne redakcije.
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