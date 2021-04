OTKRIJ zašto je više od tisuću stranih studenata došlo baš na naše Sveučilište! Studiraj na Sveučilištu na kojem Te profesori znaju po imenu, gdje nisi samo broj a nastava se odvija u ugodnoj i poticajnoj radnoj atmosferi. OTKRIJ jedini studij u Hrvatskoj – Konzervaciju restauraciju artefakata od drva, papira i tekstila, a imamo i smjerove keramika i metal! Ali to nije sve – OTKRIJ novi studij Primijenjena ekologija mora; očuvanje okoliša postalo je nužno za održivo poslovanje i razvoj cijelog niza djelatnosti i važna stavka u granama gospodarstva koje izravno ili neizravno ovise o očuvanoj prirodi i/ili resursima koje dobivamo iz prirode. OTKRIJ Odjel za elektrotehniku i računarstvo ako si zaljubljenik u video igre, robotiku, IoT ili obožavaš strujne krugove, elektrotehniku i elektroniku? Želiš neki od studija koji obrazuju studente za dinamično tržište rada iz područja ekonomije, marketinga, turizma, IT menadžmenta i financija. Znaš li da smo prvi u Hrvatskoj koji ima sveučilišni diplomski double degree studij iz područja ekonomije na engleskom jeziku! To znači - upišeš diplomski studij na Sveučilištu u Dubrovniku, jedan semestar pođeš na Sveučilište u Palermo i završetkom studija stekneš diplome obje institucije! OTKRIJ jedan od najdinamičnijih Odjela na Sveučilištu u Dubrovniku – Odjel za komunikologiju. Voliš pisati i misliš da si dobar u tome? Komunikativan si? U pet godina imat ćeš priliku postati ono što želiš - novinar, radio ili TV voditelj, snimatelj, PR menadžer, komunikacijski stručnjak. OTKRIJ našu tradiciju i studije Pomorskog odjela. Ako su te more i brodovi oduvijek privlačili, onda pripadaš našoj obitelji, i znaj da hrvatski pomorci iznimno cijenjeni i uspješni. Ipak, kad kažemo Dubrovnik prva pomisao je bogata povijest i kulturna baština koju smo naslijedili. Ako želiš doznati više o povijesti Dubrovačke Republike, srednjovjekovnoj obitelji na Jadranu i Mediteranu, pobunama, revolucijama i građanskim ratovima u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj Europi, upiši studij Povijest Jadrana i Mediterana. I zadnje ali ne i najmanje vrijedno – OTKRIJ studij Sestrinstva ako je tvoj poziv biti djelatnik u zdravstvu.

OTKRIJ najmoderniji Studentski dom u Hrvatskoj! Uz kapacitet od 503 ležaja, Studentski dom ima veliki restoran, slastičarnicu, a la carte ponudu, prostore za druženje, teretanu… OTKRIJ jedini grad u Hrvatskoj koji studentima omogućuje besplatan ulaz na kinopredstave, kazališne predstave, izložbe, koncerte ili šetnju gradskim zidinama. Iskoristi i mogućnosti odlaska na mobilnost i studiraj na nekom od europskih sveučilišta, prijavi se na stručnu praksu i počni raditi još uz studij. Obećavamo - nama nećeš biti samo broj, jer je naša komparativna prednost rad u malim skupinama studenata.

OTKRIJ 1000 mogućnosti i znanje kao zidine trajno!