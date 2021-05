U zavisnosti od rezultata, ulagači mogu nagrnuti na kupnju dionica i time izazvati rast cijena, ili ih mogu masovno prodavati, što bi izazvalo njihov pad. Još jedna sezona upravo je u tijeku!

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom dionica na online burzi (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič “Kako trgovati cijenom dionica“. Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.

Besplatni vodič “Kako trgovati cijenom dionica” preuzmite ovdje.

U svijetu koji se oporavlja od restriktivnih mjera protiv pandemije Covid, ova sezona financijskog izvještavanja mogla bi pokazati koliko brzo se tvrtke oporavljaju od perioda smanjenih aktivnosti, a rezultati su za sada bili odlični.

U prvom tjednu sezone, skoro sve vodeće banke kao što su Goldman Sachs, JP Morgan i Bank of America objavile su rezultate bolje od očekivanih. Pozitivni rezultati bankarskog sektora obično se uzimaju kao znak da su i druge tvrtke poslovale dobro. Netflix, tvrtka čija je dionica porasla preko 60% tijekom protekle godine, također je imao rezultate bolje od očekivanih, ali je objavio pad u broju pretplatnika.

Turistički sektor i zračna putovanja su bili pod udarom. American Airlines je imao rezultate slabije od očekivanih, ali je cijena dionice ipak skočila za 5,1% nakon objavljivanja izvještaja. Obzirom na proces cijepljenja i veći broj putnika u zračnim lukama prognoze su pozitivne i očekuje se da će mnogi ljudi želeti nadoknaditi propuštene prilike od prošle godine, kada je kretanje bilo ograničeno zbog pandemije. Analitičari vjeruju da će mnoge dionice iz turističkog sektora ove godine ostvariti značajan rast.

Ulagači su nestrpljivo očekivali rezultate poslovanja tvrtke Tesla koji su objavljeni 26. travnja. Proizvođač električnih automobila je objavio rekordni profit i broj isporuka automobila veći od prognoziranog. Elon Musk je izjavio kako je tvrtka prodala manju količinu bitcoina koje ima u posjedu, čime je ostvarila 100 milijuna dolara profita.

Do sada su 123 tvrtke sa liste indeksa S&P 500 objavile svoje izvještaje, dok je njih 85,4% imalo rezultate bolje od očekivanih. Sezona je za sada bila veoma uspješna. Ukoliko se pozitivni rezultati nastave, imat ćemo najuspješniju financijsku sezonu za prvo tromjesečje još od 2010. godine.

Izvori: Reuters, Refinitiv, Yahoo Finance

