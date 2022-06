Podijelite svoju tajnu za savršeni vikend i osvojite vrijedne vikend aranžmane

Koliko god voljeli vikende, neovisno o godišnjem dobu, složit ćemo se da nam se približava sezona u kojoj vikendi igraju važniju ulogu nego u bilo kojem drugom dijelu godine. Tijekom ljetnih mjeseci većina će nas tražiti što više prilika da uzavrele gradske ulice zamijeni osvježenjem u nekom od prekrasnih zakutaka Lijepe Naše.

S tim na umu pokrećemo Vikendarenje – jedinstvenu platformu na kojoj ćete na jednome mjestu pronaći sve sastojke za nezaboravne trenutke s kim god i gdje god poželite. Donosimo inspiraciju za iskustva za koja niste ni znali da vam trebaju, prijedloge za posjet mjestima koja će vas ostaviti bez daha, recepte za jela kojima ćete se vraćati uvijek iznova, ali i sjajne prilike da iz tjedna u tjedan osvajate vikend aranžmane diljem Hrvatske.

Uključite se u igru

Dio Vikendarenja predstavlja i nagradni natječaj, tijekom kojeg ćemo iz tjedna u tjedan dijeliti vrijedne poklon pakete partnera projekta, kao i ekskluzivne vikend aranžmane koji će bez svake dvojbe oduševiti sve zaljubljenike u vikendarenje.

Sve što morate učiniti kako biste osvojili jednu od 16 vrijednih nagrada je ponuditi kreativne odgovore na zadatak: "Otkrijte nam s kime biste i kamo otišli, što biste ondje radili i zašto bismo baš vas trebali počastiti vikendom".

Tri najkreativnija odgovora nagrađujemo svaki tjedan u prva četiri kola, i to tako da prvi najbolji odgovor osvaja prvu nagradu, drugi najbolji odgovor osvaja drugu nagradu i treći najbolji odgovor osvaja treću nagradu, a u petom kolu nagrađujemo četiri najkreativnija odgovora, i to tako da prvi najbolji odgovor osvaja prvu nagradu, drugi najbolji odgovor osvaja drugu nagradu, treći najbolji odgovor osvaja treću nagradu i četvrti najbolji odgovor osvaja četvrtu nagradu. Fond nagrada uključuje 16 nagrada u pet tjedana, ukupne vrijednosti 24.600 kuna.

PRVO KOLO: Vikend na Vuglec Bregu

Ova nagrada u vrijednosti od 5000 kuna uključuje obiteljski vikend za do 4 osobe na imanju Vuglec Breg, odnosno dva noćenja na bazi punog pansiona, korištenje sportskih terena, vanjskog bazena i vođenu privatnu degustaciju vina u vinskom podrumu.

Drugo i trećeplasirani osvajaju MEGGLE poklon paket u vrijednosti 300 kuna ili Zvijezda poklon paket u vrijednosti 250 kuna.

DRUGO KOLO: Upoznajte Varaždin i njegovu okolicu

Vodeći se motom "od kulture do avanture", u drugom kolu osvojite vikend aranžman za 4 osobe u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Ova nagrada, u vrijednosti 5000 kuna, uključuje noćenje s doručkom u varaždinskom Hotelu Turist, ručak u Restoranu Bedem, ručak u seoskom domaćinstvu Grešna pilnica u Klenovniku, ulaznice za razgled dvorca Stari grad Varaždin, ulaznice za razgled Dvorca Trakošćan te SUP avanturu na Dravi u organizaciji Turističke agencije More Adventure.

Drugo i trećeplasirani osvajaju MEGGLE poklon paket u vrijednosti 300 kuna ili Zvijezda poklon paket u vrijednosti 250 kuna.

TREĆE KOLO: Wellness vikend u Karlovcu

U trećem kolu Nagradnog natječaja vodimo vas na wellness vikend u Karlovac, koji uključuje dva noćenja na bazi polupansiona u Hotelu Korana, gdje ćete tijekom boravka moći privatno koristiti saune i bazen, a večera dobrodošlice sigurno će označiti početak vikenda koji ćete dugo pamtiti. Ova nagrada vrijedi 5000 kuna.

Drugo i trećeplasirani osvajaju MEGGLE poklon paket u vrijednosti 300 kuna ili Zvijezda poklon paket u vrijednosti 250 kuna.

ČETVRTO KOLO: Obiteljski vikend u Metkoviću

Pretposljednji tjedan kampanje nudimo vam priliku da osvojite obiteljski vikend za do 4 osobe u Agro etno parku Žabac u Metkoviću. Ova nagrada u vrijednosti 3500 kuna uključuje dva noćenja na bazi polupansiona u organizaciji Agro etno parka Žabac, vožnju lađom dolinom Neretve za 4 osobe, foto safari, ručak i vođeni obilazak parka.

Drugo i trećeplasirani osvajaju MEGGLE poklon paket u vrijednosti 300 kuna ili Zvijezda poklon paket u vrijednosti 250 kuna.

PETO KOLO: Vodimo vas u gore

Zadnje kolo našeg nagradnog natječaja uključuje čak šest vrijednih nagrada. Jednog ćemo sretnog dobitnika poslati u Gorski kotar na obiteljski vikend za do 4 osobe, koji uključuje posjet Kanjonu Kamačnik, dva noćenja u planinarskom domu Kamačnik – Vrbovsko, ručak i večeru u restoranu Kamačnik tijekom boravka te ulaznice za posjet Kanjonu Kamačnik. Ovaj vikend aranžman vrijedi 2500 kuna. Drugi će sretnik dobiti priliku istražiti skrivene ljepote Parka prirode Papuk budući da ovaj poklon, vrijednosti 850 kuna, uključuje obiteljski vikend za do 4 osobe u kampu Duboka, dva noćenja u vlastitim šatorima, ulazak u adrenalinski park te ulazak u Centar za posjetitelje Kuća Panonskog mora u Velikoj.

Ostalih četvero dobitnika osvaja MEGGLE poklon paket u vrijednosti 300 kuna ili Zvijezda poklon paket u vrijednosti 250 kuna.

Sve nagrade iskoristive su do 31. 8, ali uz obvezu da se dobitnik prethodno javi i provjeri raspoloživost. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrada nakon što ih preuzmu dobitnici, koji će biti odabrani najkasnije četiri radna dana nakon završetka svakoga kola nagradnog natječaja, Njihova imena bit će objavljena na web adresi https://vikendarenje.24sata.hr.