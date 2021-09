Gorivo se prvotno kupovalo u ljekarnama, trgovinama, autosalonima i radionicama automobila. Tek su se početkom tridesetih godina u Hrvatskoj pojavile prve benzinske pumpe. To su zapravo bile crpke uz cestu s jednim točionikom, a ove kakve danas poznajemo raširile su se pedesetih godina. Na početku ih je bilo samo 75.

Prije su benzinske postaje bile namijenjene samo za točenje goriva, a danas u njima možete pronaći i mnogo prehrambenog te neprehrambenog sadržaja. Kao srednje velika europska naftna kompanija s vodećom ulogom u naftnom poslovanju, INA danas u Hrvatskoj ima mrežu od gotovo 400 maloprodajnih mjesta, na kojima, uz gorivo, nude bogat izbor hrane, pića i raznih automobilskih potrepština.

Slavljenik koji će vas pošteno počastiti

Kako bi pokazala da ih cijeni, INA je za sve svoje vjerne kupce pripremila razne pogodnosti, pa tako povodom prvog rođendana INA Loyalty časti više od 300.000 postojećih članova, kao i sve nove članove. Putem INA Loyalty aplikacije će svaki vjerni kupac koji je dao marketinške privole dobiti kupon za sjajan popust na Class Plus goriva u iznosu od 20 lipa po litri. Popust će moći iskoristiti tijekom rujna, i to čak četiri puta. Vrhunska Class Plus goriva čiste i produžuju vijek trajanja motora čime je osiguran optimalan rad i povećana snaga motora za sigurniju i bezbrižniju vožnju.

INA časti i posebnim 2+1 i 1+1 ponudama. Dok plaćate gorivo, na blagajni iskoristite priliku za dvije čokolade Milka Noisette po cijeni jedne ili uzmite Fantu, Bruschette Maretti i bombone Orbit te platite samo dva, a treći je proizvod na Inin račun.

Također, od 13. do 27. rujna uživajte svako jutro od 6 do 10 sati u svježe pripremljenoj Fresh Corner kavi i zdravom doručku u čaši po pojedinačnoj cijeni od 7 kuna.

INA kontinuirano nagrađuje vjernost

Osim pogodnosti koje vas očekuju kao postojećeg ili novog člana programa INA Loyalty povodom njihova prvog rođendana, dobivat ćete posebne darove i tijekom ostatka godine. Kako do darova? Bodovima. A kako do bodova? Jednostavno!

Kad se registrirate putem aplikacije INA Loyalty i provjerite uvjete programa, dobit ćete 50 bodova dobrodošlice i kavu ili neki drugi topli napitak po vlastitom izboru. Razveselit ćete se kad saznate da vas svakog rođendana očekuje dodatnih 100 bodova. Bodove možete sakupljati i iz udobnosti svojeg doma jer za popunjavanje svojeg INA Loyalty profila ostvarujete dodatne bodove, a za ispunjenje INA upitnika za istraživanje tržišta dobivate po 25 bodova. Kupnjom proizvoda na maloprodajnim mjestima možete dobiti i 3 boda za svaku potrošenu kunu. Sakupljanje bodova je jednostavno, zabilježite svaku svoju kupovinu skeniranjem INA Loyalty kartice te uživajte u personaliziranim ponudama kreiranim samo za vas.

Sakupljajući bodove, prelazite u više statuse, što znači i više pogodnosti. Dok u statusu Blue dobijete jedan topli napitak, u Silveru su to besplatni hot dog ili sendvič. Ulaskom u status Gold očekuje vas posebno gastro iskustvo, a za VIP je osigurano još bolje i bogatije iznenađenje. Uz nagrade dobrodošlice, dobivat ćete i sjajne personalizirane ponude i pogodnosti.

Postanite dio zajednice INA Loyalty i pridružite se slavlju

INA Loyalty program je vjernosti pomoću kojeg možete sakupljati bodove prilikom posjeta Ininim maloprodajnim mjestima te uživati u raznim pogodnostima i popustima. Sve je vrlo moderno jer je cjelokupni program popraćen mobilnom aplikacijom INA Loyalty, koja na jednostavan i brz način služi kao suputnik kupcima u pokretu.

Ako još niste član programa INA Loyalty, možete to brzo i jednostavno promijeniti preuzimanjem aplikacije INA Loyalty iz trgovina Google Play ili Apple Store, putem internetske stranice www.inaloyalty.hr, ili tiskane pristupnice na maloprodajnom mjestu. Putem opcije Preporuči prijatelju! moguće je pozvati prijatelje na preuzimanje aplikacije pomoću svojeg osobnoga kôda i tako zajedničkim snagama ostvariti dodatne pogodnosti.