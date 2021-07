Globalni sinonim sportske, obiteljske, a u novoj generaciji i prave poslovne limuzine, može biti vaš u roku od nekoliko dana uz mnoge dodatne pogodnosti i opremu. Ako ste među onima koji su oduvijek sanjali o kupnji BMW-a, dobro je znati da je sad kupnja najpopularnijeg modela omogućena po odličnim uvjetima i s bogatim paketom opreme.

Bez dodatnih troškova osiguranja

Zahvaljujući servisnom paketu BMW Service Inclusive, ne morate se brinuti za dodatne troškove tijekom sljedećih pet godina ili ako prijeđete 100.000 kilometara. Ovaj paket uključuje unaprijed definirane usluge, održavanje ili trošenje komponenti, a na raspolaganju je u svim BMW-ovim prodajnim zastupništvima kao i kod ovlaštenih BMW servisnih partnera diljem svijeta.

Tijekom dogovorenog razdoblja ili kilometraže imate pravo na sve usluge uključene u odgovarajuću opciju bez obzira na to koliko često ih trebate. A njom se počinjete koristiti kad inteligentni sustav održavanja u BMW-u (Condition Based Service) označi zahtjev za servisom. U paketu su uključeni i svi potrebni originalni dijelovi tvrtke BMW, kao i originalno motorno ulje.

36 mjeseci osiguranja na BMW gume

Ako od BMW servisnog partnera kupite originalni BMW komplet kotača s oznakom zvjezdice, dobivate BMW osiguranje guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i pruža optimalnu zaštitu do čak 100% nadoknade troškova (izuzev montaže) u slučaju oštećenja. Odnosno, za prvu godinu 100%, za drugu godinu 75% te za treću godinu 50%. Ovo osiguranje pruža sveobuhvatnu zaštitu od oštećenja uzrokovana šiljastim predmetima poput čavala ili komada stakla, štete nastale udarom u rubnik, vandalizma ili, primjerice, krađe.

Jamstvo može trajati još dulje

Kupnjom novog BMW vozila dobivate jamstvo kojim ostvarujete dvije godine zaštite od troškova izazvanih neočekivanim kvarovima. No čak i nakon isteka ovog perioda možete biti opušteni znajući da ste u dobrim rukama. Putem paketa BMW Repair Inclusive imate mogućnost produljiti jamstvo do pet godina ili do 200.000 kilometara.

Ukupno, prednosti uključuju produljenje jamstva za nova vozila za dodatne jednu, dvije ili tri godine (ili do 200.000 km, ovisno o tome što prije nastupi), kao i potpunu kontrolu troškova te brzo i praktično otklanjanje kvarova. Usluga je iskoristiva u svim ovlaštenim BMW servisima u svijetu, a vrijednost vozila očuvana je korištenjem originalnih BMW rezervnih dijelova, čime se postiže veća vrijednost vozila prilikom preprodaje zahvaljujući prijenosu vlasništva usluge na novog vlasnika.

Kupnja novog vozila s 0% početnih davanja i 0% troškova obrade kredita dostupna je u okviru modela financiranja naziva BMW 4 YOU putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti u trajanju od 48 ili 60 mjeseci te uz predviđeni ostatak vrijednosti definiran ograničenjem godišnje kilometraže do 40.000 km. Osim toga, promotivna cijena vozila već od 286.000 kuna uz gratis servisni paket uvećava se za BMW Repair Inclusive, paket produljenog jamstva na četiri godine, odnosno 200.000 km, ovisno o tome što prije nastupi.

Posjetite Tomić&Co. poslovnicu za dodatne informacije o najpopularnijim BMW modelima ili kliknite na web stranicu www.bmw.hr