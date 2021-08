Industrije će napredovati, poslovanja će biti brža, neka zanimanja će nestati, stvorit će se nove potražnje i drugačiji oblici zabave. Neupitno je da će se ljudski životi promijeniti. Iako je nedavno predstavljena i mnoge njene mogućnosti će se ostvariti tek u budućnosti, jasno je da je 5G tehnologija revolucionarna prekretnica.

Uz 5G tehnologiju, Hrvatsku očekuje gospodarski zamah i rast standarda potaknut digitalizacijom. Očekuje se i rast inovativnih usluga, startupova i povećanje efikasnosti javnih sustava. Što to znači i što možemo očekivati od ove nove mreže, otkrivaju 33 vodeća znanstvenika i menadžera u ekskluzivnom 5G UNBOXING serijalu Hrvatskog Telekoma. Kroz priču o 5G tehnologiji, provest će vas Vid Juračić, YouTuber, arhitekt i kreator Kvart priče.

5G UNBOXING: KAKO ĆE 5G PROMIJENITI HRVATSKU. POGLEDAJ!

Tehnologija po mjeri gejmera

- Brzina interneta i odziv mreže su za gejmere najbitniji na svijetu. Ponekad doslovno milisekunde odlučuju hoćeš li pobijediti ili izgubiti. Zahvaljujući 5G tehnologiji stiže - Cloud gaming, a to je doslovno revolucija! Video igre igrat ćemo bez ikakvih problema i zastajkivanja bilo gdje se nalazimo. Igre koje su najveće čudo moderne tehnologije imat ćemo samo na klik. Zato, unaprijedite svoja znanja i vještine i pripremite se za cloud gaming - oduševljeno priča Malajski Tapir, gamer i YouTuber.

- Gejmeri će najbolje iskoristiti 5G tehnologiju kroz cloud gaming. Cloud gejming je novi način dostave igara korisniku: igra se događa na nekom serveru, a korisniku se šalje samo video zapis visoke razlučivosti koji on onda gleda na svom mobitelu, PC-u ili laptopu. To znači da će od sada moći igrati bilo koju igru, na bilo kojem uređaju i bilo gdje. Uz 5G više nema nikakvih ograničenja – ne morate više biti doma, gejmat će se i u tramvaju - s osmijehom priča doc. dr. sc Mirko Sužnjević koji radi u Zavodu za telekomunikacije, FER.

- Uz 5G mrežu više nećemo ovisiti o hardveru. Za igranje video igri bit će nam potreban samo mobitel u džepu ili bilo kakav zaslon te 5G mreža. Hardver postaje nepotreban - ističe Nikola Stolnik, osnivač i direktor Good Game Global.

- Uz 5G tehnologiju moći ćemo streamati igre kao što danas streamamo filmove ili serije. Igre će raditi puno bolje i veza neće pucati. Sit back and relax, uz 5G sve će raditi bolje - poručuje Anita Mandić ZEFYxo, gejmerica i Twitcherica.

- Uz 5G tehnologiju iskustvo igranja više neće biti rezervirano samo za vlasnike moćnih konzola ili PC računala. Uz cloud gaming svi možemo igrati visokobudžetne naslove s vrhunskim grafikama na jednostavnim uređajima kao što su TV ili mobitel opremljen 5G mrežom. Uz to, zbog 5G mreže mi ćemo dobiti novi set igrača koji su, možda, htjeli probati našu igru, ali do sada nisu mogli. Naša igra Scum dostupna je na streaming servisu što znači da je možeš probati i na mobitelu, putem ultrabrze mreže. Više ne moraš imati računalo od 20.000 kuna - kaže Andrej Levenski, suosnivač hrvatskog game studija Gamepires.

5G Unboxing: Pogledaj webizodu o budućnosti gaminga

Virtualna stvarnost će se moći koristiti u gradovima, trgovinama i učionicama

- 5G omogućuje obradu velike količine podataka istovremeno čime snaga za pokretanje VR i AR tehnologije može živjeti u oblaku odnosno cloudu. Time je 5G umirovio funkciju downloada i na scenu je doveo streaming u stvarnom vremenu. Upravo zato se predviđa da će oko 100 milijuna kupaca u sljedeće dvije godine kupovati u trgovini i putem Interneta koristeći VR i AR tehnologije. Uz to, uz 5G tehnologiju moći ćemo igrati digitalni paintball po cijelom gradu. Moći ćemo i ukrašavati zidove, a grafiti će biti virtualni, stajat će u zraku. Nad našim fizičkim svijetom, postojat će digitalni sloj koji će se moći vidjeti uz pomoć naočala za virtualnu stvarnost (VR). Taj digitalni sloj omogućit će nam i da vidimo u prošlost. Nađemo li se na arheološkom nalazištu, moći ćemo vidjeti kako su izgledale građevine prije 1000 ili 1500 godina! Dolaze nam jako, jako uzbudljive stvari - govori nam Darian Škarica, suosnivač i direktor tvrtke Delta Reality.

- 5G tehnologija donosi nam virtualno iskustvo kupovine. Propusnost 5G mreže omogućit će puno više interakcije s kupcem i personalizirani sadržaj u stvarnom vremenu. Korisnikov mobitel bit će glavno oruđe u ovom novom načinu života. Doći će na lokaciju, ondje će ga čekati personalizirani sadržaj. Dočekat će ga i personalizirane promocije koje će moći vidjeti samo kroz virtualnu stvarnost ili augmented reality, a isto tako će i dobavljači u tome sudjelovati sa svojim pakiranjima. Razvoj umjetne inteligencije i strojnog učenja, koje će omogućiti 5G tehnologija, dovest će do toga da korisnik sve manje i manje razmišlja o kupnji, a vrijeme koje bi joj inače posvetio - posveti onim stvarima koje su mu puno važnije. Uređaji će međusobno komunicirati, a komunicirat će i s virtualnim shopping asistentima koji će možda postojati u vašim domovima - objašnjava Dalibor Sović, direktor Konzum internet trgovine.

- 5G tehnologija će nam omogućiti ono što nismo mogli ni zamisliti. Nekad je trebalo 80 dana za proći cijeli svijet, dok uz 5G to možete za 80 sekundi. U situaciji kad nismo u prilici biti fizički prisutni na nekim mjestima, kad nismo u mogućnosti putovati, onda je VR i AR odlično rješenje. Te nam tehnologije pomažu bolje upoznati proizvod, ući u njegovu dubinu i vidjeti njihove karakteristike kako bismo odabrali najbolji proizvod. Krajem prošle godine smo u Pragu otvorili naš najnoviji Magenta experience center gdje smo korisnicima na 800 četvornih metara ponudili široki spektar naših usluga i proizvoda i gdje smo VR i AR iskoristili za gaming. Korisnici su tako u shopu mogli odigrati košarku, hokej na ledu ili ping-pong i sve to zahvaljujući korištenju novih tehnologija. Moram priznati, pokazali su veliko oduševljenje - prepričava Danijela Ćorić, menadžerica europskog prodajnog marketinga za Deutsche Telekom.

- Svi smo u školi navikli na klasičan koncept učenja koje se bazira na predavanjima, čitanju knjiga, eventualno video sadržaju. Ono što nam napredna tehnologija kao što je 5G mreža omogućuje jest da iskoristimo u podučavanju napredne usluge kao što su umrežena proširena i virtualna stvarnost. Kad kreiramo neki VR ili AR sadržaj stvarno možemo pustiti mašti na volju. Recimo da učimo o nekoj povijesnoj bitci. Ova vam tehnologija omogućuje da stavite VR naočale i nađete se usred te bitke, možda čak u njoj i sudjelujete, a ondje su uz vas i kolege iz razreda. Ili istražujete globalno zatopljenje. Umjesto da o tome samo čitate, sva djeca iz razreda mogu staviti VR naočale i vidjeti kako se one točno odražavaju na naš okoliš - uzbuđeno govori prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov, iz Zavoda za telekomunikacije, FER.

- Nove aplikacije i novi hardwarei omogućit će iskorištavanje punog potencijala 5G tehnologije osobito u području edukacije, tehnologije i inženjerske primjene. Brojne tvrtke razvijaju kompleksne proizvode, a sada će uz 5G tehnologiju i virtualnu stvarnost moći koristiti virtualne prototipove kako bi ispitali kvalitetu svojih modela. Uz specijalna odijela u virtualnoj stvarnosti uskoro ćemo u još većoj mjeri mijenjati doživljaj stvarnosti. S obzirom na to da 5G tehnologija omogućava veće informacijske tokove, to znači da bismo mi mogli u skoroj budućnosti uz haptička odijela dobiti i osjetilo dodira pa bismo mogli i fizički osjetiti predmete koji su oko nas u virtualnoj stvarnosti - predviđa doc. dr. sc. Stanko Škec koji radi na Zavodu za konstruiranje, FSB.

5G Unboxing: Pogledaj webizodu o novim stvarnostima

Uživanje u glazbi i sportu dobiva novu dimenziju doživljaja

- Bilo da ste u vlaku, tramvaju ili autobusu, uz 5G mrežu moći ćete pratiti vašeg omiljenog glazbenika u stvarnom vremenu, a osjećaj će biti kao da ste s njim u prostoriji - priča Igor Drvenkar, glazbenik i osnivač Performer point VR SESSIONS.

- Uz 5G tehnologiju streaming će biti ultra brz za sve. Glazbenicima je to posebno zanimljivo jer baš glazba i bilo kakva multimedija traži velike brzine i pouzdanost streaminga - ističe Ante Gelo, gitarist, skladatelj i aranžer.

- Svi oblici streaminga će zbog 5G tehnologije profitirati jer jednostavno neće postojati ono usko grlo kada šalješ ili primaš podatke - kaže Luka Tralić Shot, reper i producent glazbenog sastava Elemental.

- Uz 5G tehnologiju moći ćemo s vremenom streamati videozapise u vrlo visokoj kvaliteti, u 4K ili 8K rezoluciji. 5G nam donosi veće brzine, ali i veće kapacitete mreže. To znači da će na primjer na nekom muzičkom festivalu puno više korisnika moći ostvariti puno veću kvalitetu streaminga. Uz to, upravljanje proizvodnim procesima koji su robotizirani u stvarnom vremenu postaje puno jednostavnije na 5G mreži jer se zbog niske latencije skraćuje vrijeme od trenutka kad vidite neku informaciju na zaslonu do trenutka kad pokrenete određenu radnju. To je ono što 5G omogućava: s jedne strane dobijete veću rezoluciju, kvalitetniju sliku, s druge strane s tom slikom možete nešto napraviti. Znači, s tom informacijom možete pokrenuti neku drugu radnju - Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatski Telekom.

- Uz 5G tehnologiju, moći ćemo imati visoko kvalitetne streaminge sportskih događaja – i to bez kašnjenja gola - naglašava Ivica Blažičko, sportski komentator i TV voditelj.

- 5G tehnologija je osnova 360 prijenosa i ostalih streaminga. Svi smo se našli u situaciji da nešto gledamo, i onda počinje zapinjat... Prvo pikseli, pa zvuk. 5G je motor koji će sve to pokrenuti, i koji će svakome od nas na ekran u realnom vremenu donijeti savršenu kvalitetu slike. Brzina je za to ključna, a 5G je omogućuje - tvrdi Pavle Zobundžija, voditelj odjela mobilnih komunikacija u Samsung Electronics Adriatic.

5G Unboxing: Pogledaj webizodu o streamingu

Kako je Hrvatski Telekom stvorio najveću i najbržu 5G mrežu u Hrvatskoj?

• srpanj 2018. prva 5G demonstracija u Hrvatskoj – igranjem nogometa u virtualnoj stvarnosti u Puli

• ožujak 2019. prvo testiranje 5G mreže u Hrvatskoj – u Samoboru

• lipanj 2019. izmjerene prve gigabitne brzine na otoku (Krk)

• rujan 2019. prvi video prijenos putem drona na 5G mreži

• listopad 2020. Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj pustio u rad komercijalnu 5G mrežu

• prosinac 2020. s FER-om pokrenuta prva 5G kampus mreža u Hrvatskoj

• prosinac 2020. 5G mreža dostupna u 17 hrvatskih gradova uz pokrivenost od 1,2 milijuna stanovnika

• lipanj 2021. 5G mreža dostupna već u 76 gradova I 11 općina uz pokrivenost od 2 milijuna stanovnika

• lipanj 2021. omogućen prvi 5G roaming

• kolovoz 2021. još veće, gigabitne brzine za 500 tisuća stanovnika u 12 hrvatskih gradova

U pametnim gradovima će svi sustavi biti povezani

- Pametan grad i 5G tehnologija ponudit će čitav niz novih usluga građanima. Živjet ćemo ugodnije i jednostavnije se kretati kroz grad, a u tome će nam pomoći Internet of Things koji će se snažnije razviti uz 5G. To je nova paradigma u kojoj su različiti uređaji iz svakodnevnog života povezani s različitim senzorima koji opažaju okolinu i daju nam informacije o svijetu oko nas. Na primjer - o kvaliteti zraka ili o gustoći prometa. Te informacije zatim možemo koristiti u stvarnom vremenu. Obaviješteni smo o promjenama u okolišu, primamo informacije o tome na svoj telefon i prema tome odlučujemo kojom ćemo ulicom ići na posao - onom gdje je u tom trenutku zrak najčišći - govori prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko iz Centra za potporu istraživanju, FER.

- Mi živimo četvrtu industrijsku revoluciju, a umjetna inteligencija i robotika njezini su glavni pokretači. Otvaraju se potpuno nove mogućnosti na svim razinama društva, a zdravstvo je jedno od važnijih područja primjene. 5G tehnologija značit će jako puno u razvoju medicinske robotike. Pomoću pametnih naprava i 5G mreže moći ćete, na primjer, pratiti vlastite zdravstvene parametre koji će se pohranjivati u centralnim bazama podataka i analizirati u realnom vremenu. Analitikom tih podataka moći ćete prevenirati čitav niz bolesti - predviđa prof. dr. sc. Bojan Jerbić, iz Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije - CRTA, FSB.

- 5G nam omogućuje pokrivanje većeg gradskog područja s našim senzorima koji mjere kvalitetu zraka, a time i veću količinu podataka kojima možemo raspolagati u svakom trenutku. Tako preciznije možemo djelovati na onečišćenje. Uz 5G mrežu podaci koje prikupljamo na terenu brže se obrađuju što donosi i našu bržu reakciju koja će poboljšati kvalitetu zraka, odnosno smanjiti onečišćenje zraka u određenom gradskom području - ispričala je Hana Matanović, direktorica razvoja softwera u Smart Sense.

- 5G će omogućiti da razni uređaji koji su ključni u zaštiti okoliša međusobno komuniciraju. Korisnici tih uređaja će efikasnije prikupljati informacije iz tih sustava i donositi informirane odluke o tome što napraviti da bi zaštitili okoliš na najbolji mogući način - priča Karlo Guštin, voditelj strateških inicijativa u Ericsson Nikola Tesla.

- Ispred zgrade Hrvatskog Telekoma nalazi se mali smart city. Tu je pametna klupa koja ima solarnu ploču pa građani mogu puniti mobitele ili surfati s obzirom na to da ima ugrađen hotspot. S desne strane je pametni koš. I on ima solarnu ploču, a unutar se nalaze senzori popunjenosti spremnika i kada se koš napuni, senzori javljaju informaciju u centralu. Na pametnom parkingu nalaze se senzori koji detektiraju zauzetost parkirnog mjesta. Ako imaš aplikaciju možeš unaprijed provjeriti koje je mjesto slobodno. Uz parking je stanica koja predstavlja sustav javnih bicikala. Korisnik može doći, autorizirati se, uzeti bicikl, voziti se određen broj sati, na kraju ga vratiti ovdje i platiti koliko je potrebno. Na dashboardu koji se nalazi u zgradi prikazuju se podaci svih naših pametnih rješenja. Tu vidimo i prikaz mreže električnih punionica Hrvatskog Telekoma, kao i podatke senzora koji mjere kvalitetu zraka. Upravo gledamo kakva je kvaliteta zraka u Radničkoj. Indeks 37 pokazuje da količina štetnih čestica u zraku nema visok utjecaj na stanovništvo što je super stvar za nas. Ovo je mali prikaz kako uz 5G mrežu može izgledati pametan hrvatski grad - objašnjava Josip Stjepanović, viši vlasnik proizvoda Smart City i IoT u Hrvatskom Telekomu.

- S obzirom da u prometu provodimo i nekoliko sati na dan, a dosta vremena otpada na potragu za parking mjestom, uz 5G tehnologiju s mnoštvom senzora koji će biti spojeni na 5G mrežu lakše ćemo se i brže kretati i skratiti vrijeme provedeno u prometu. 5G tehnologija stvorit će eko sustav pametnog mobiliteta u kojem će biti povezani osobni promet s gradskim i zračnim prometom, a sve u svrhu lakšeg i bržeg dolaženja do cilja - kaže Krešimir Meštrić, osnivač i direktor tvrtke Mobilisis.

- Uz 5G tehnologiju sve više robota bit će prisutno u operacijskim salama diljem Hrvatske koji će raditi wireless (bez žica). Te robote ćemo i proizvoditi u našoj zemlji, a pomagat će pri operacijama i biti korisni građanima Hrvatske. Očekujem još preciznije, sigurnije, brže, kvalitetnije zdravstvo - ispričao nam je prof. dr. sc. Darko Chudy iz Zavoda za neurokirurgiju, KB Dubrava.

5G UNBOXING webizoda Smart City uskoro na YouTube kanalu Hrvatskog Telekoma.

Tehnologija koja će spašavati živote i olakšati kretanje

- Uvedemo li 5G u cijelu dron jednadžbu, to znači da ja mogu sjediti doma, staviti video naočale, uzeti kontrolnu stanicu u ruke i spojiti se na dron koji leti u Grand Canyonu. 5G tehnologija u kombinaciji s dronovima omogućit će nešto najbliže teleportaciji do čega ćemo ikada moći doći. Također, uz javnu sigurnost, poljoprivreda je jedna od industrija u kojoj će 5G i dronovi imati važnu primjenu. S Hrvatskim Telekomom upravo radimo na jednom poslovnom konceptu za poljoprivrednike koji će omogućiti poljoprivrednicima da mogu iz zraka, pomoću multispektralnih kamera, detektirati pojavnost određenih nametnika ili bolesti. Na taj način njihovi ukupni godišnji prinosi povećat će se korištenjem 5G tehnologije i dronova - govori Ivan Jelušić, vlasnik startupa Orqa.

- Uz 5G tehnologiju razvijamo sustav autonomnih bespilotnih letjelica za unutarnje prostore koje autonomno obavljaju zadaće u skladištima, lukama i distribucijskim centrima. Dronovi će se potpuno autonomno kretati kroz zatvoreni prostor, a pomoću algoritama, strojnog učenja i računalnog vida prepoznavat će objekte u prostoru, skenirati na njima QR kodove te sve podatke slati u bazu podataka. Tako će se moći dobiti uvid u kompletno stanje skladišta. Dronovi nisu ovdje da u potpunosti zamjene čovjeka već da mu budu komplementarni i da se posao obavlja brže i efikasnije. 5G dron će omogućiti da dodatno ubrzamo i unaprijedimo već započete procese digitalizacije u industriji i logistici - pojašnjava Filip Novoselnik, osnivač i direktor Protostars Labs.

- 5G mreža imat će značajnu ulogu u situacijama različitih nepogoda, potresa ili poplava jer ćemo moći prenositi podatke iz dronova direktno u komandni centar neke službe gdje će se u realnom vremenu moći pratiti razvoj situacije na terenu. Na primjer, kad se dogodi prometna nezgoda, Hitna služba dobit će podatke o unesrećenima u realnom vremenu. Te informacije bit će automatski dostavljene u kola Hitne ili u centar Hitne pa će liječnici i prije nego što dođu na lice mjesta točno znati kakvu pomoć trebaju pružiti unesrećenima - predviđa prof. dr. sc. Stjepan Bogdan iz Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS), FER.

- Upotreba drona u provođenju edukacijske vježbe u Slavonskom Brodu omogućila nam je uvid u načine i mogućnosti korištenja naprednih tehnologija, uključujući i dronove te 5G tehnologiju, u našem svakodnevnom radu. U provođenju vježbe simulirali smo prometnu nesreću, a upotreba drona nam je omogućila brži i izravan uvid u mjesto nesreće, bolju procjenu mjesta nesreće prije dolaska timova na samu scenu, brže alarmiranje dodatnih timova ako su potrebni i ono što je vrlo bitno - dislociranu pretragu iz zraka - govori Branko Godić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

- Uz 5G tehnologiju i smanjenu latenciju na 5G mreži dronovi će imati sposobnost bolje se pozicionirati u prostoru i na taj način bit ćemo bliže očekivanoj budućnosti u kojoj nam dron sam dostavlja paket na kućnu adresu. Ako imamo zgradu s 25 katova, s 1500 ljudi, pitanje je kako dostaviti paket baš u određeni stan, određenom čovjeku. Trenutno je to najveći izazov čijem će rješenju značajno pridonijeti 5G tehnologija - objasnio je Milan Domazet, suvlasnik inovacijskog centra AIR – RMLD.

5G UNBOXING webizoda o dronovima uskoro na YouTube kanalu Hrvatskog Telekoma.

Što očekuje poduzetnike u 5G kampus mreži?

- Kampus mreža je mobilna mreža uspostavljena na jednom ograničenom fizičkom prostoru, u našem slučaju na FER-u. Istraživačima i studentima je 5G tehnologija jako bitna zato što nam omogućava potpuno novu kvalitetu mreže, veću brzinu među strojevima koji međusobno funkcioniraju i kašnjenje koje je zanemarivo malo. Ako moramo provoditi istraživanja koja zahtijevaju

besprijekornu mrežu, ako imamo 250 projekata u više od 30 laboratorija i svaki od njih ima potrebu za ovako kvalitetnom mrežom, onda je jasno da nam 5G daje potpuno novu dimenziju rada. Sva infrastruktura na FER-u tu je da bi služila studentima i mnogim studentskim startup tvrtkama koji djeluju u sklopu našeg startup inkubatora. Ne možemo ni zamisliti kakve sve ideje studentima

padaju napamet, ali im zato možemo osigurati infrastrukturu da ih ispune. Tome će doprinijeti i kampus mreža - ponosno priča prof. dr. sc. Nikola Mišković, prodekan za znanost na FER-u.

- 5G kampus mreža omogućuje kontrolu same mreže i to je njena glavna diferencijacija u odnosu na javnu mrežu. Možemo se igrati s njom, mijenjati njene parametre i simulirati razne probleme, a posebno je interesantna zbog svoje mogućnosti potpune prilagodbe krajnjem korisniku i velike sigurnosti koju pruža - pojasnio je prof. dr. sc. Marko Jurčević iz Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, FER.

- Uz 5G tehnologiju sada su moguće privatne kampus mreže za korporaciju, industriju, organizaciju, sveučilište ili bilo kakvu drugu privatnu namjenu u ograničenom prostoru. Zanimljiv primjer je njemačka tvornica žarulja Osram. Oni u suradnji s Deutsche Telekomom preko privatne 5G mreže testiraju autonomna vozila. Imaju viličare koji se sami kreću po tvornici, orijentiraju se vizualno uz pomoć kamera i senzora te prepoznaju okolinu i snimke šalju na obradu u cloud. Iz clouda dobivaju povratnu informaciju na osnovu koje određuju je li pred njima prepreka, u kojem smjeru trebaju krenuti i koji zadatak trebaju obaviti. I mi u Ericsson Nikola Tesla imamo privatnu 5G mrežu koja nam omogućuje znatno brži odziv u odnosu na staru mrežu. No, ono gdje će se 5G i privatne mreže pokazati društveno najkorisnijima jest zdravstvo. Uz 5G izvodit će se operacije na daljinu uz pomoć robotske ruke i lasera koji će obavljati fizičke poteze koji moraju biti momentalni i pratiti vještu ruku kirurga - predviđa mr. sc. Barbara Pavelić Grbić, stručnjakinja u Ericsson Nikola Tesla.

- U Međunarodnoj Zračnoj Luci Zagreb 5G kampus mreža je neophodna jer je primarni cilj svih naših operacija - sigurnost. 5G nam omogućava i sigurnost i unaprjeđenje usluga za korisnike putničkog prometa I avioprijevoznike. 5G mrežu moći ćemo efikasno iskoristiti i u dnevnim operativnim aktivnostima koje svakodnevno repetitivno radimo. Jedna od tih aktivnosti je pregled operativnih površina uz pomoć dronova. Da dođemo do te razine da nam dronovi mogu unaprijediti procese moramo imati tehnologiju koja omogućava donošenje odluka u realnom vremenu, a to nam omogućava 5G - Marin Tica, IT direktor u Međunarodnoj Zračnoj Luci Zagreb.

-Nekima je u 5G priči bitna brzina, nekima će biti potrebna količina podataka, a nekima velika brzina odziva same mreže. Nama je najvažniji moment – sigurnost. To znači ćemo zahvaljujući 5G kampus mreži imati potpuno zaštićenu okolinu u kojoj ćemo moći razvijati buduće proizvode. U Infobipu 5G mreža je baza za inoviranje! Također, uvjeren sam da će 5G kampus mreže biti velika prilika za sve startupe u Hrvatskoj. Velika brzina 5G mreže omogućit će im razvijanje novih, do sada neviđenih deja. 5G mreža donijet će ubrzanje u hrvatskom startup svijetu - zaključuje Mijo Soldin, direktor za operativne strategije i partnerstva u Infobip.

5G UNBOXING webizoda o kampus mreži uskoro na YouTube kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dobrodošli u 5G Hrvatsku

Najveću i najbržu 5G mrežu u Hrvatskoj osigurao je Hrvatski Telekom koji je na nedavno održanoj javnoj dražbi osvojio najviše radiofrekvencijskog spektra. Zahvaljujući tome od 12. kolovoza Hrvatski Telekom je uveo gigabitne brzine kao standard te korisnicima diljem Hrvatske omogućio da uživaju u novoj eri evolucije mobilne mreže. Jedini preduvjet je da imate mobitel koji podržava 5G signal i da nalazite se u području pokrivenosti. Pritom, od 600 lokacija na kojima HT osigurava 5G mrežu, njih čak 149 (svaka četvrta) radi na 3,6 GHz. Time su na području 12 gradova već sada omogućene još veće gigabitne brzine za čak pola milijuna stanovnika!

Velike brzine, veći kapaciteti, brži odaziv i široka primjenjivost 5G mreže promijenit će Internet kakav znamo i potaknuti stvaranje dosad nezamislivih usluga i proizvoda koji će nam pojednostaviti i olakšati život i potaknuti gospodarski zamah Hrvatske i razvoj društva.

Kako svi možemo iskoristiti priliku koju donosi 5G tehnologija? U 5G UNBOXING specijalu Hrvatskog Telekoma znanstvenici, inženjeri, gejmeri, inovativni poduzetnici, menadžeri, doktori, umjetnici i YouTuberi iznose više od 30 rješenja temeljena na 5G tehnologiji.