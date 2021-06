Lika, to toliko prekrasno i magično mjesto ponovo je bilo domaćin još jednom Women's days by modniALMAnah, a voda, kao ono bez čega ne možemo odabrano kao tema ovog trodnevnog druženja- od vode koju pijemo, pa sve do močne rijeke Gacke po kojoj je 40-tak žena veslalo u istom ritmu puna tri sata.

Sve je počelo, u Baraćevim špiljama, točnije na izboru potoka Baraćevac, čiji je šum magično otklonio stres kojeg su mnoge žene ponijele sa sobom na put. Kako je za dobru atmosferu, mladoliki izgled i energiju presudno zdravlje, Women’s days je započeo uz Omni-biotic stress kojeg je magistra Jasminka Premerl ponudila uz osvježavajuću slasticu od domaćih ličkih jagoda. Na putu prema Campingu Plitvice, u čije se kućice smjestila vesela ženska ekipa (ovaj put se slavila i djevojačka) većina se zaustavila na starom mostu preko rijeke Korane koja ljeti pruža osvježenje brojnim kupaćima. U Campingu Plitvice sve je prve večeri mirisalo po Ličkom burgeru, koje je posluženo uz hladno pivo pivovare Brlog iz Zadra. Kako pivo nosi zanimljive nazive - Plavuša i Neposlušna odmah su se stvorila dva ženska klana (plavuše i neposlušne), a Piknik zonom prekrasnog Campinga orio se smijeh. Njega kao da su sve žene ponijele u Amfiteatar u kojem je gostovala predstava Stanko i Oliver, Karlovačkog narodnog kazališta Zorin dom, čiji su glumci Nino Pavleković (Oliver), Andro Damiš (Stanko) i Vanja Gvozdić (Dalmatinac/ Dalmatinka) okupljene nasmijali do suza.

Jutarnje kupanje za najhrabrije u prekrasnom bazenu u srcu Campinga i no make up doručak bila je prva 'obaveza' drugog jutra koje je počelo već tradicionalnom beauty rutinom. Ovog puta se govorilo o zaštiti kože tijekom ljeta, a Karmen Kroflin iz Nitui kozmetike otkrila je male tajne savršene hidratacije kože bez masnog traga na licu. O tajnama make up-a pričala je u make up radionici Jasmina Puškar Kutleša iz Linico šminke koja je pokazala trikove za optičko povećanje oka, naglašavanje punoće usana koristeći Catrice i essence palete proizvoda.

Nakon četiri sata intenzivnog 'učenja' o njezi kože lica i make up trikovima, uslijedio je brunch na bazenu tijekom s prekrasnim doživljajem sljubljivanja tipičnog ženskog pića likera i hrane koja pojačava okuse. U fokusu su bila tri Boombar liker iz Drinkoteke - Bazga, Suha šljiva i jabuka koji su posluženi uz pohane cvjetove bazge posute dehidriranom ciklom, medaljone mesa sa suhom šljivom i pitom od jabuka s kuglicom sladoleda.

U poslijepodnevnom dijelu programa opet su bile u fokusu ljetne teme – njega i vježbanje stopala na Sim Bex način te isprobavanje odličnih Abena proizvoda uz koje nestaje bol u nogama (čak i ako nosite visoke potpetice). Budući da je celulit vruća tema, Ira Stalzer, zastupnica za Solidea čarape, predstavila je Silver Wave odličnu kolekciju koja riješava probleme celulita od nogu do leptirića na rukama. Sunce u Lici je bilo jako pa je bilo potrebno zaštiti kožu od sunca na Nivea način, a na kraju dana stilistica Alma Premerl Zoko pokazala je u modnoj školici koje krojeve i modne spojeve odabrati za dugo modno ljeto. Večer je završila uz projekt Vino uz žlicu koje je donijelo dašak mora (vode) u srce Like jer na repertoaru su bile školjke, riba te ostali tradicionalni dalmatinski specijaliteti koje su ‘začinila’ vina vinarije Testament Winery iz Šibenika i Black Island Winery iz korčulanske Smokvice

Treći dan, a drugo jutro sve su dame jedva dočekale jer taj smo dan odlučile provesti na Gackoj. U organizaciji tvrtke Velebit aktivnosti, sve su dočekali prozirni kajaci koji su otkrili svu ljepotu ove pitke rijeke. Dok su se miješali zvukovi gnjuraca koji su s nestrpljenjem čekali mlade da se izlegnu u gnijezdima i žaba koje su se nadglasavale s lijeve i desne strane rijeke, cijela je grupa uspješno svladala nekoliko kilometara dugu rutu, a nakon izlaska na kopno ovo modno, edukativno, zabavno putovanje završilo je u Majerovom vrilu, mjestu gdje, kao na početku naše priče izvire voda - ovog puta moćna rijeka Gacka.

Nakon istraživanja Like, Womens days by modniALMAnah uskoro seli i na druge lokacije. U pripremi je Međimurje (20.6.-22.6) i Karlovac (09.-11.7), ali i ostala prekrasna mjesta Lijepe naše. U Liku se ponovo vraćamo na kraju ljeta (zadnji vikend u kolovozu) kad je potrebno pomoći Ličanima pobrati šljive! O svim terminima i programima pročitajte više na www.modniALMAnah.com.