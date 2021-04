Izložbu smo osmislili i postavili u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS), povodom proslave 70. obljetnice postojanja njihove službe.



Izložba tweetova bila je postavljena od 19. do 25. rujna u zagrebačkoj Uraniji – prostoru kreacije, gdje su se okupljeni prisjetili popularnih poruka objavljenih na Twitteru HGSS-a poput: „Dragi turisti, mi smo jako pristupačni ljudi, no zaista ne želite naše društvo dok ste na odmoru“ zbog kojih su mnogima jedan od najdražih komunikatora na društvenim mrežama. Kratki video izložbe možete pronaći na linku.

Osim ranije spomenute nagrade, tim CTA komunikacija vodeću domaću nagradu osvojio je i prošle godine i to kampanjom “Nešto zbilja važno”, koju su provodili zajedno s Udrugom roditelja djece s teškoćama u razvoju “Brački pupoljci”. Kvalitetu kampanje koja je ostvarila snažnu pozitivnu društvenu promjenu prepoznali su stručnjaci i javnost na domaćoj, ali i globalnoj razini te je osvojila čak pet nagrada struke i to: HUOJ-ev Grand PRix u kategoriji odnosa s javnošću u ustanovama, udrugama i nevladinim organizacijama, Golden World Awards for Excellence 2020. Međunarodne udruge za odnose s javnošću (IPRA), European Excellence Awards za najbolju kampanju u neprofitnom sektoru i europsku kampanju godine te Eventiadu IPRA GWA, u kategoriji najboljih neprofitnih i društveno-odgovornih kampanja u konkurenciji iz zemalja istočne Europe, Zajednice nezavisnih država (ZND) i središnje Azije, postavši tako jedna od najnagrađivanijih kampanja u Hrvatskoj, ali i regiji.