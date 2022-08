Razmišljate o ugradnji solarne elektrane? Stručnjak otkriva na što pritom trebate pripaziti

Solarne elektrane već godinama među građanima doživljavaju pravi uzlet popularnosti, a u posljednje vrijeme, osobito zbog poskupljenja energenata, postaju zanimljive još većem broju ljudi. Uz to što značajno smanjuje račune za struju, ugradnja solarnih elektrana podiže vrijednost nekretnine te ostvaruje izravan pozitivan utjecaj na okoliš.

Kroz razgovor sa stručnjakom donosimo sve detalje o tome što bi građani zainteresirani za ugradnju solarnih elektrana trebali znati prije nego što se odluče na ovu dugoročno itekako isplativu investiciju.

Solarni potencijal svake kućne elektrane je jedinstven

Da biste počeli projekt ugradnje solarne elektrane, najprije treba prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, a to uključuje: dokaz o zakonitosti građevine, zemljišnoknjižni izvadak, osobnu iskaznicu vlasnika i/ili suvlasnika nekretnine, tlocrt i skicu krova, fotografije ili pregled objekta, informacije o vrsti priključka i o brojilu, uvid u potrošnju kućanstva za prošlu godinu te trošila koja vlasnik kuće planira kupiti u budućnosti.

Krenimo redom. Prvo se izračunava solarni potencijal kuće, koji ovisi o lokaciji, sunčanim danima određenog područja, površini, tipu i orijentaciji krova. Upravo zbog ovih raznih varijabli, svaki solarni potencijal kućne elektrane je jedinstven.

Osunčanost se u Hrvatskoj kreće od 1100 kWh/m2 do 1700 kWh/m2, što znači da će elektrana od 1 kWp godišnje proizvoditi od 825 kWh do 1275 kWh. Osunčanje u Hrvatskoj zapravo najbolje prikazuje karta solarnog potencijala, koja se može pronaći na službenim stranicama Europske komisije.

Svatko zapravo može provjeriti koliki je solarni potencijal na njegovoj lokaciji, a to je još najlakše izračunati u solarnom kalkulatoru.

Inače, najbolje lokacije za postavljanje kućnih solarnih elektrana zacijelo su otoci i obala, gdje je najviše sunčanih sati godišnje, idealna orijentacija krova je južna strana, a najpogodniji tipovi pokrova su crijep i lim. Ali ne treba tako lako odustati od ugradnje u slučaju da ovi uvjeti nisu zadovoljeni.

- U kontinentalnoj Hrvatskoj osunčanje je slabije nego u Dalmaciji, no to ne umanjuje potencijal za solare u tim dijelovima Hrvatske. Naprotiv, u Njemačkoj je prosječno osunčanje 1100 kWh/m2 - što je hrvatski minimum. Zbog većeg osunčanja snaga elektrane za prosječno kućanstvo u Dalmaciji malo je manja nego u kontinentalnoj Hrvatskoj, s obzirom na to da veće osunčanje zahtijeva manju snagu panela za ostvarenje optimalne proizvodnje. Sukladno navedenome, jasno je da u područjima s većim vrijednostima osunčanja iznos početne investicije pada - govori Luka Čerkez, PV Technical specialist u tvrtki E.ON Hrvatska.

Snaga solara odredit će se na temelju potrošnje

Nakon što se odredi solarni potencijal kuće, dimenzioniranje solarne elektrane nadalje se određuje prema potrošnji kućanstva za prošlu godinu. Na temelju toga onda se može preciznije odrediti kolika će snaga solarne elektrane biti potrebna da zadovolji električnu potrošnju kućanstva u budućnosti.

- Prosječna potrošnja kućanstva u Hrvatskoj može se pokriti elektranom od 3 do 5 kWp, ovisno o geografskom položaju, orijentaciji krova i nagibu panela. I za takvu elektranu potrebno je 15-30 m2 iskoristive površine krova. Značajan utjecaj imaju oblik krova, položaj dimnjaka, krovnih prozora i ostalih predmeta na krovu. Prosječan panel ima dimenzije 1x2 m, pa se za grubu procjenu može uzeti 2 m2 po panelu - objašnjava naš sugovornik.

Od samog početka, odnosno od prikupljanja ključnih informacija, pa sve do puštanja kućne elektrane u pogon, u tvrtki E.ON Hrvatska potrebno je maksimalno 120 dana - ako stvari teku glatko jer u mnogočemu zavise o vanjskim faktorima. Ipak, mala je to žrtva kad se korištenjem solarne elektrane može ostvariti i do 75% manji trošak električne energije.

- Povrat investicije za prosječnu elektranu u Hrvatskoj očekuje se za šest do osam godina. Uzimajući u obzir životni vijek solarnih panela od 25 godina, ovaj povrat investicije više je nego zadovoljavajući - kaže Čerkez i dodaje da u E.ON-u kupci solarnih elektrana dobivaju desetogodišnje osiguranje koje štiti njihovu investiciju u slučajevima nepogoda ili kvarova.

Koje vrste opreme i izvedbe elektrane postoje?

Solarne elektrane dijele se na izvedbe s centralnim inverterima i izvedbe s mikroinverterima.

- Centralni inverter pruža robusnu izvedbu i pouzdanost rada invertera. Loša strana ove izvedbe je u tome što u izvedbama samo s centralnim inverterom zasjenjenje samo jednog panela smanjuje snagu proizvodnje svih panela. Ovaj problem može se riješiti ugradnjom optimizatora - kaže Čerkez.

Optimizatori su inače uređaji koji se ugrađuju ispod svakog panela i koji kontroliraju snagu svakog panela posebno. Time povećavaju iskoristivost elektrane i pružaju joj dodatnu sigurnost u radu. E.ON je jedan od rijetkih na hrvatskom tržištu koji u standardnoj ponudi pružaju izvedbu s centralnim inverterom i optimizatorima.

- Mikroinverteri predstavljaju noviji način pretvorbe energije za solarne elektrane. Modularni su, odnosno ugrađuju se ispod svakog panela te je proširenje ovakve elektrane jednostavno. Ovakva izvedba nema problema sa zasjenjenjima jer zasjenjenje jednog panela ne može utjecati na ostale panele. Glavni nedostatak im je trenutno malo viša cijena - objašnjava nam naš sugovornik.

U projekt ugradnje solarne elektrane najbolje je upustiti se preko poznatog i pouzdanog izvođača koji će preuzeti rješavanje cijele papirologije i time uvelike olakšati cijeli proces - a upravo to radi E.ON Hrvatska. Uz to, ako niste znali, možete ostvariti i subvenciju, koja će značajno poboljšati pokazatelje povrata investicije. Sve o opciji sufinanciranja saznajte ovdje.