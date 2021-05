Veliki broj Hrvata ima sličan problem, procjenjuje se da je riječ o 45.000 osoba. Dobra vijest je da se artritis može kontrolirati, a gotovo sigurno i spriječiti uz izbalansiranu prehranu (koja uključuje i prirodne dodatke prehrani) i dovoljno tjelovježbe.

Zapravo, ako malo razmislimo, veliki broj zdravstvenih problema može se spriječiti i liječiti pravilnom izbalansiranom prehranom i tjelovježbom.

Pitate se, ako je tako jednostavno, zašto smo uopće bolesni? Istina je, zapravo, potpuno drugačija. Život na planetu Zemlji nikada nije bio ugodniji, nikada u povijesti nismo bili manje bolesni i nikada nismo imali ovoliko znanja i mogućnosti za održavanje i unapređenje emocionalnog i fizičkog zdravlja.

Ako je reumatoidni artritis nešto što vas muči, nemojte se prepustiti tugovanju nad vlastitom sudbinom. Postoji hrpa prirodnih, dokazano korisnih dodataka prehrani koji mogu pomoći.

DOKAZANO KORISNI DODACI PREHRANI

Prije svega, morate biti informirani pa krenimo od početka.

Postoje 3 ‘glavne’ vrste artritisa

Osteoartritis je najčešći oblik artritisa. On uzrokuje da se tkivo koje pokriva zglobove kostiju (hrskavica), troši. Hrskavica se troši do kraja, a kraj je kada se kost trlja o kost. Ovo, krajnje stanje, dovodi do boli i ukočenosti.

Reumatoidni artritis je oblik artritisa o kojem želimo najviše pričati u ovom tekstu. To je oblik artritisa koji liječnici tretiraju kao autoimunu bolest. Autoimuna bolest je termin koji opisuje organizam koji napada sam sebe. Točnije, to znači da imunološki sustav napada vlastito tkivo u zglobnim membranama. Rezultat je bolna kronična upala.

Treći oblik artritisa koji ćemo izdvojiti je psorijatični artritis. On je u mnogočemu sličan reumatskom artritisu, s time da kod psorijatičnog artritisa može doći i do pojave na koži.

Znanstvenici smatraju kako postoji više od 100 različitih vrsta artritisa. Svima je zajedničko to da se uglavnom javlja kod starije populacije, iako postoji i dječji ili juvenilni artritis.

Kako pristupiti liječenju reumatoidnog artritisa

Kao što smo napisali, reumatoidni artritis se tretira kao autoimuna bolest, kojoj se još uvijek ne zna točan uzrok.

S druge strane, dokazano je kako emotivni stres pogoduje razvoju bolesti. Stres je svima jako dobro poznat, a povezan je i s načinom života. Sjećate se onih pitanja od milijun dolara? Možda su baš stres i način života odgovori za milijun dolara.

Da malo razjasnimo na što mislimo.

Autoimuna bolest se tretira različitim lijekovima ili injekcijama kako bi se kontrolirali simptomi. Ti lijekovi mogu uključivati kortikosteroide, antireumatike ili biološke injekcije. Ovi lijekovi napadaju imunološki sustav, jer se on u ovom slučaju tretira kao neprijatelj, a to znači dodatno oslabljivanje organizma. Česte se događa da bolesnici moraju prestati s uzimanjem lijekova jer vlastiti imunitet dovedu do ruba pa infekcije postanu svakodnevica.

Što ako bi, umjesto da rušimo vlastiti imunološki sustav, pokušali naučiti tijelo da samoozljeđivanje nije dobar izbor. Što ako bi se počeli brinuti o vlastitom tijelu? Što ako bi počeli vježbati, jesti pravilno i tijelu poklanjati dovoljnu količinu potrebnih ulja, masti, vitamina i minerala koju treba za normalno funkcioniranje.

Što će pomoći kod reumatoidnog artritisa?

Kao što smo već rekli, uravnotežena prehrana obogaćena potrebnim dodacima prehrani i redovna tjelovježba. Zanimaju vas dodaci prehrani koji mogu umanjiti ili ukloniti bol u zglobovima?

Ovo su dodaci prehrani koji će vam pomoći vratiti tijelo i zglobove u ravnotežu te umanjiti bolove:

Collagen - kolagen je potreban zbog rasta i zamjene istrošenih tkiva, zacjeljivanja i obnovu ozlijeđenog tkiva. Zanimljivo je kako ga tijelo nakon 25. godine gubi. Između ostalog to je i razlog zašto se artritis javlja uglavnom kod starije populacije.

Ulje Camelina Sative - ovo je jedan od najboljih prirodnih izvora nezasićenih masnih kiselina: sadrži 35-40% omega-3 i 15-20% omega-6 višestruko nezasićenih masnih kiselina i oko 16% omega-9 nezasićene masne kiseline. Neuravnotežen omjer ovih kiselina u tijelu je problem, a ovo ulje ih vašem tijelu daje u savršenoj mjeri.

Ulje crnog kima - sadrži preko 100 biološki aktivnih komponenti od kojih svaka ima neko posebno svojstvo, a ističu se jednostruko i višestruko nezasićene masne kiseline te biološki aktivan spoj timokinon (TQ) i njegovi derivati.

Omega 3 - prehranom ipak najčešće zanemarujemo omega 3 masne kiseline pa ih trebamo nadoknaditi. Povoljan učinak omega 3 masnih kiselina na reumatske bolesti pripisuje se ponajviše njihovom protuupalnom djelovanju, a dokazano je kako pomažu kod smanjenog trajanja jutarnje ukočenosti, smanjenja otečenosti i boli u zglobovima, povećane snage stiska ruke i smanjenja upotrebe nesteroidnih protuupalnih lijekova.

Vitamin K2D3 - sadrži idealnu kombinaciju vitamina za iskorištenje kalcija. Uzimanje kalcija samostalno nije preporučljivo, čak je i opasno. Dakle kalcij se mora uzimati sa k2d3 koji ga šalje direktno u kosti, a bez te kombinacije može se nataložiti na krvnim žilama, jetri ili bubrezima. S magnezijem mora ići u omjeru 2:1.

Zato budite dobri prema svom tijelu jer, još uvijek, to je jedino koje imamo.