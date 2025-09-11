Savjete iz građevinskih cipela donosi inženjerka građevinarstva Ursula Mužić Gušterović

Znate li zašto nas neka stubišta izbace iz takta? Jeste li ikada htjeli srušiti zid, a kasnije ste saznali da ne smijete jer je nosivi? Odgovore na ova, ali i brojna pitanja s kojima se susreću izvođači radova, donosi inženjerka građevinarstva Ursula Mužić Gušterović.

Prva snimanja treće sezone Koordinacije već su odrađena, a Ursula slaže dojmove: “Iskustvo je fenomenalno, ali potpuno novo. Izvrsno je osjetiti emociju s druge strane kamere kad se obraćaš publici. Koordinacija i ja smo se ujedinili i želimo proizvesti što više edukativnog materijala za naše gledatelje”, objašnjava Ursula.

Tijekom svog porodiljnog dopusta, Ursula je shvatila da nema dovoljno profila na društvenim mrežama za izvođenje radova. Tako se postupno javila ideja da počne snimati vlastiti sadržaj kako bi educirala ljude i dala im dovoljno informacija da mogu pratiti vlastite projekte. No, svjesna je da to u praksi i nije toliko često.

“Ljudi su skeptični i preplašeni, nemaju dovoljno informacija, ako su doživjeli neugodno iskustvo, misle da su svi izvođači radova isti. Drago mi je što ću u ovoj trećoj sezoni Koordinacije zaplivati novim područjem te na opušten i vedar način gledateljima približiti teme s terena. Koordinacija je jedan ozbiljan projekt i primila sam se posla”, dodaje Ursula.

Snimanjem edukativnog sadržaja Koordinacija nastoji motivirati mlade na upis fakulteta građevinarstva i srodnih djelatnosti kao i pobuditi interes za bavljenjem obrtničkim zanimanjima kao što su armirači i tesari.

Rubrika Ispod kacige donosi savjete iz građevinskih cipela. Gledatelji će moći saznati kako se projektiraju stubišta, kako materijali gube bitku s vatrom, kako izračunati broj pločica u projektu te zašto treba ranije razmišljati o sigurnosti i korištenju prirodnih materijala, a kasnije o laminatu i zavjesama.

Dok ekipa vrijedno priprema nove epizode treće sezone, novo lice Koordinacije poziva gledatelje da srijedu popodne rezerviraju za ovu emisiju o građevinarstvu.

“Ostanite uz Koordinaciju i kupite novu bilježnicu za bilješke jer vas očekuje puno edukativnog sadržaja”, zaključuje Ursula Mužić Gušterović.

