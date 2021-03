Kožna barijera djeluje poput zaštitara kompletne kože tako što je štiti od bakterija i nadražujućih čimbenika te je održava vlažnom i hidratiziranom. Koža s očuvanom barijerom je zdrava, elastična i fleksibilna. S druge strane, tanka ili slaba barijera kože dovodi do iritacija i smanjenja hidratacije kože.

Epiderm - prva crta obrane

Koža je čovjekov najveći organ i svakodnevno je izložena nečistoćama i bakterijama koje joj lako mogu naštetiti. Prvi stup obrane od iritacija i dehidracije kože je njezin gornji sloj, koji je ujedno najviše izložen opasnostima. Zbog toga je od izuzetne važnosti očuvati upravo njega. U suradnji s dermatolozima, brend CeraVe kreirao je proizvode za očuvanje kože kako bi pomogao u popravljanju i jačanju kožne barijere te kako bi koža ostala meka i zadržala zdrav izgled.

Poremećaj kožne barijere dovodi do povećane propusnosti kože za vanjske alergene i mikroorganizme, čime se povećava rizik od pojačanoga gubitka vode kroz kožu, koja s vremenom postaje sve suša.

Doc. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, dr. med. spec. dermatovenerologije, ističe kako je uloga kožne barijere zaštita od prodora alergena i patogenih mikroorganizama u kožu, a time i od nastanka bolesti poput alergija i infekcija, ali i zaštita od pretjeranoga gubitka vode kroz kožu, što čini kožu suhom, grubom i podložnom bolestima poput atopijskog dermatitisa.

Koža stvara i gubi ceramide

Ceramidi su ulja koja se prirodno nalaze u koži, a kožnoj barijeri pomažu stvoriti prepreku kako ne bi došlo do propuštanja vlage. Kožu održavaju hidratiziranom, što pomaže u sprečavanju suhoće i iritacije. Ceramidi također mogu zaštititi epidermu od štetnih tvari iz okoline. Kad je koža hidratizirana, pravilno njegovana i zaštićena, sporije stari. Primjena ceramida izravno na kožu pomaže u obnavljanju barijere kože i u zadržavanju hidratacije. CeraVe proizvodi pomažu pri dopuni esencijalnih ceramida potrebnih za zdravu kožu. Kombinacija triju esencijalnih ceramida (ceramidi 1, 3 i 6-II) pomaže nadoknaditi ceramide u koži i umiriti suhu kožu kroz ograničenje gubitka vlažnosti, povisujući razinu hidratacije i obnavljajući barijeru kože. Izuzetno nježna, a učinkovita sredstva za pranje, hidratantna krema i losioni CeraVe kozmetike idealni su za one s kronično suhom kožom ili one koji pate od ekcema i psorijaze.

CeraVe proizvodi za očuvanje kože

Tehnologija multivezikularne emulzije (Multivesicular Emulsion technology-MVE), koja se koristi u CeraVe proizvodima, djeluje tako da s vremenom polako oslobađa svoje ključne sastojke, omogućujući im upijanje u kožu kako bi je hidratizirali i nahranili, pomogli joj u regeneraciji i održavanju prirodne barijere kože. CeraVe kožu opskrbljuje ceramidima, masnim kiselinama, lipidima i hijaluronskom kiselinom.

CeraVe hidratantna emulzija za čišćenje lica

Stvoreno u suradnji s dermatolozima, CeraVe hidratantna emulzija za čišćenje lica nježno je sredstvo sa sastojcima poput ceramida i hijaluronske kiseline, koje djeluje na obnavljanje prirodne barijere kože i pomaže koži da zadrži vlagu. Dermatolozi preporučuju CeraVe pjenušavi gel za čišćenje lica s aknama jer čisti kožu i uklanja nepotrebna ulja, a da pritom ne narušava zaštitnu barijeru kože. Sredstvo ne začepljuje pore i ne isušuje kožu, a sadrži niacinamid i ceramide, koji pomažu smiriti i vlažiti nadraženu kožu.

CeraVe hidratantna krema

Ova krema nužna je za rutinu njege suhe kože, a pomaže pri vraćanju mekoće i glatkoće kože. Njezini hidratantni sastojci prodiru duboko u stanice kože kako bi nadoknadili i umirili suhi i nadraženi ten. Ovi sastojci također pomažu u održavanju ravnoteže vlage kako bi koža bila zdrava, dok nemasna i neljepljiva tekstura kreme omogućava njezino brzo i lako upijanje.

CeraVe dnevni hidratantni losion

Dnevni hidratantni losion CeraVe lagan je losion bez ulja, koji koži pomaže vratiti prirodnu barijeru pružajući joj 24-satnu hidrataciju. Razvijen s dermatolozima, CeraVe dnevni hidratantni losion za lice i tijelo ima jedinstvenu laganu formulu koja pomaže u obnavljanju zaštitne kožne barijere s tri esencijalna ceramida (1,3,6-II). Formula također sadrži hijaluronsku kiselinu, koja pomaže zadržati prirodnu vlažnost kože.