Za manje od 10 mjeseci, ova biotehnološka tvrtka je razvila vlastito COVID cjepivo koje je među najsigurnijim i najučinkovitijim na tržištu, znatno bolje od cjepiva koja su razvili Johnson and Johnson i AstraZeneca.

Modernino cjepivo je 94,5% učinkovito i odobreno je za hitnu upotrebu u SAD početkom studenog prošle godine, a uskoro potom su je također prihvatile Europska unija i druge države. Cjepivo je u međuvremenu isporučeno na četiri strane svijeta, uz veliku potražnju i povjerenje u njenu učinkovitost. Ovaj nevjerojatan uspjeh se odrazio i na cijenu dionice Moderne koja je skočila preko 444% protekle godine.

Moderna je početkom ove godine objavila nestrpljivo očekivane rezultate poslovanja. Prihod je bio bolji od očekivanog, ali je zarada po dionici bila nešto niža od prognozirane. Međutim, vijesti da je tvrtka ove godine potpisala ugovore o isporukama cjepiva vrijedne 18,4 milijardi dolara potakli su rast dionica. Proizvođač cjepiva planira isporučiti čak 1 milijardu doza u 2021. godini i 1,4 milijardu u 2022. godini.

Pojava novih varijanti virusa COVID koje bi mogle biti otporne na postojeća cjepiva nedavno je zabrinula svijet. Moderna je brzo reagirala i razvila je modificirano cjepivo protiv najotpornijeg, takozvanog južnoafričkog soja virusa korona i već je poslala novo cjepivo na procjenu u Nacionalni zdravstveni institut za kliničke studije. Činjenica da je Moderna prva tvrtka koja je razvila novo cjepivo za nove varijante virusa mogla bi je dovesti u značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Moderna je nedavno pokrenula testove koji će se sprovoditi na djeci od 12 do 17 godina. Studija bi trebala biti sprovedena na 3000 pojedinaca. Ažurirani podaci bi trebali biti objavljeni sredinom 2021. godine. Najveći postotak stanovništva Zemlje (oko 30%) ima manje od 16 godina, što znači da bi se u slučaju pozitivnih rezultata tržište za Modernino cjepivo moglo značajno proširiti.

Tvrtka je također objavila da je Europska komisija kupila još 150 milijuna doza njenog Covid-19 cjepiva koje će biti dostavljene u trećem i četvrtom tromjesečju 2021. godine. Europska unija je inače pod kritikom zbog sporog cijepljenja stanovništva jer nije uspjela dopremiti doze koje je već bila naručila od AstraZenece.

Moderni se po svemu sudeći smiješi slatka budućnost, s obzirom da je već u znatnoj mjeri nadmašila mnoge starije i iskusnije rivale.

