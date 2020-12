Uvijek su tu za nas, bodre nas kada nam je to najviše potrebno, pomažu i tješe, nasmijavaju i uveseljavaju. I zaista zaslužuju da im sitnim znakom pažnje kažemo – hvala.

A najbolje mjesto za kupnju prigodnih poklona jest City Center one, prvi shopping centar u Hrvatskoj koji je dobio međunarodni certifikat Covid-19 Compliant kojega, na temelju strogih kriterija, dodjeljuje neovisna švedska tvrtka Safe Shopping Centers.

Fantastična ponuda za male i velike, široki i prozračni hodnici, prekrasno dekoriran prostor, zvuci najpoznatijih božićnih pjesama i više nego dovoljno mjesta za bezbrižnu kupovinu – to je sve što trebate za najbolji shopping na jednom mjestu. Ako nemate ideju što pokloniti dragim vam osobama, jednostavno posjetite City Mix&Match i potražite inspiraciju, a ne zaboravite da postoji poklon kojemu bi se baš svi veselili – poklon bon City Centera one.

U City Centeru one je oduvijek, a posebno od ovoga proljeća, veliki naglasak na redovitom čišćenju i dezinfekciji svih površina, a osobito onih koje se češće diraju, poput rukohvata, tipkala, vrata... Osigurano je dovođenje 100% svježeg zraka kroz pomno održavane ventilacijske sustave, a u realnom vremenu se kontrolira broj posjetitelja kako bi se osiguralo dovoljno prostora za održavanje propisanog razmaka. Na svakom ulazu postavljeni su punktovi sa sredstvom za dezinfekciju ruku, a za dodatnu zaštitu možete se poslužiti i jednokratnim rukavicama. Sve ovo samo je dio mjera koje se svakodnevno detaljno provode i nadograđuju, a sve kako biste u shoppingu bili bezbrižni i razveselili one do kojih vam je najviše stalo.