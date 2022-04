Stopama hrvatskih legendi: Tko su bili naši najslavniji vladari?

Vjerojatno ste upoznati s tim da se jedno slavensko ratničko pleme u stoljeću sedmom spustilo s Karpata u, objektivno, najljepši kutak Europe. No jeste li znali da je Lijepom Našom otad vladalo 20-ak hrvatskih kneževa i čak 13 hrvatskih kraljeva?

Redali su se, doduše, u međuvremenu na čelu naših krajeva i Austrijanci, i Mađari, i Mlečani, i Turci, a u jednom nas je trenutku pokorio čak i Napoleon, ali nitko od njih nije uspio slomiti naš duh. Posljednji tuđinac koji je nosio hrvatsku krunu bio nam je po mentalitetu ipak malo bliži, premda ne nužno i naklonjeniji od svojih kraljevskih prethodnika. A posljednjoj je dinastiji kraljeva - Savoj-Aostama - na našim prostorima odzvonilo u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, čija je vlast prekinuta 1945. godine.

Budući da na tronu stoljećima nismo imali svoje, morali smo kultove ličnosti graditi oko drugačijih pozicija moći. I tu na scenu stupaju naši mnogi banovi, kojih naša dična povijest pamti više od 200!

Prvi i posljednji hrvatski knez, kralj i ban

A sve je počelo od Borne, zagonetnoga kneza kojeg povijesni izvori ističu kao prvog hrvatskog vazalskog vladara. Tad, oko 810. godine, kneza su birali Hrvati, a potvrđivao ga je franački vladar. Borna se spominje kao knez Gačana, pa knez Dalmacije i na kraju knez Dalmacije i Liburnije. U njegovo se vrijeme ime Hrvata proširilo na ostatak pučanstva i postalo oznaka zemlje.

Posljednji hrvatski knez, koji se ujedno smatra prvim hrvatskim kraljem, bio je Tomislav. Za godinu njegova krunjenja uzima se 925., kad mu se s tom titulom u pismu obraća papa Ivan X., ali do danas nije utvrđeno je li on doista i bio kralj. Unatoč tome, pamtimo ga po ujedinjenju Primorske s Panonskom Hrvatskom. Kako piše Hrvatska enciklopedija, Hrvatska je tad bila moćna vojna sila koja je mogla podići 100.000 pješaka, 60.000 konjanika te 80 velikih i 100 manjih ratnih brodova. Posljednji hrvatski kralj narodne krvi bio je Petar Snačić, poznatiji u predaji kao Svačić. Vladao je do 1097. godine, kad je izgubio život u bitki na Gvozdu - gori u Karlovačkoj županiji, koja se danas njemu u spomen naziva Petrova gora.

Kad je o banovima riječ, vjeruje se da je prvi hrvatski ban bio Pribina, ban Gacke, Krbave i Like, u 10. stoljeću. Bio je vođa pobune protiv kralja Miroslava, koji je htio ograničiti banska prava, zbog čega je u konačnici bio svrgnut i pogubljen. Ovaj događaj mnogo govori o moći bana u tadašnje vrijeme. Posljednji hrvatski ban bio je odvjetnik i političar dr. Tomislav Tomljenović. Svoju titulu nosio je u dva navrata, sve do 1945. godine, kad je Vidovdanskim ustavom ukinuta dužnost hrvatskog bana. Nakon svojeg banskog mandata, posljednji je ban ostao aktivan u politici te je jedan od njegovih značajnih doprinosa, po kojima ga danas pamtimo, izdavanje brošure u kojoj se zauzimao za uređenje Jugoslavije po načelu složene države, odmaknuvši se time od unitarističkih ideja opozicije.

Nisu samo vladari legendarni

