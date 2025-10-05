Tržišna kapitalizacija meme kriptovaluta premašila 117 milijardi dolara

Tržište meme kriptovaluta proširilo se na 117 milijardi dolara. Objašnjavamo značajke i investicijske strategije Bitcoin Hypera, koji privlači pažnju kao potencijalni sljedeći milijarder.

Na tržištu kriptovaluta, ukupna tržišna kapitalizacija meme kriptovaluta dosegnula je 117 milijardi dolara.

Iako podložne brzim cjenovnim promjenama, one se prepoznaju kao atraktivno tržište za ulagače koji žele postati milijunaši zbog visokog trgovačkog volumena i likvidnosti.

U međuvremenu, novi projekt koji ima za cilj proširiti funkcionalnost Bitcoina (BTC) prikupio je 19 milijuna dolara u pretprodaji.

U brzo mijenjajućem tržišnom okruženju, ulagači sve više traže sljedeću veliku kriptovalutu koja će naglo rasti.

Rast tržišta meme kriptovaluta i raspoloženje ulagača

Cijena meme kriptovaluta obično ovisi o entuzijazmu i popularnosti zajednice, a ne o tehničkim temeljima.

Iako se smatraju da imaju malu praktičnu upotrebu, neke kriptovalute zabilježile su povećanje cijene i nekoliko do nekoliko desetaka puta u kratkom razdoblju, te su zauzele značajnu poziciju kao pokretačka snaga cijelog tržišta.

Tržište tokena povezanih s AI-jem značajno se proširilo u kratkom vremenu.

Posebno se ističe da postoji mnogo AI tokena sličnih postojećim chatbotovima, ali koji jednostavno dodaju dodir nalik meme kriptovalutama.

Izazovi za nove projekte

Glavni izazov s kojim se mnoge nove kriptovalute suočavaju je nedostatak infrastrukture, gdje spore transakcije i visoke naknade otežavaju razvoj tehnologije.

Postojeće platforme poput Ethereuma (ETH) i Solane (SOL) često su zagušene, što izaziva frustraciju među developerima i korisnicima.

Posebno za tokene s brzim rastom trgovačkog volumena, poput meme kriptovaluta, obrada mreže izravno utječe na formiranje cijene i likvidnost.

Stvaranje visokobrzinskog, niskotarifnog trgovačkog okruženja postaje preduvjet za preživljavanje novih projekata na tržištu.

U tom kontekstu, projekti s tehnološkim pristupima koji prevladavaju ograničenja postojećih blockchaina dobivaju pažnju kao potencijalni sljedeći milijarderi.

Bitcoin Hyper – potencijalna sljedeća generacija meme kriptovalute

Bitcoin Hyper (HYPER), koji se pojavio u ovom tržišnom okruženju, jedinstven je jer ima za cilj proširiti Bitcoin koristeći Solana tehnologiju.

HYPER ubrzava obradu transakcija i smanjuje naknade, te je prikupio približno 19 milijuna dolara u pretprodaji tokena.

Prema bijeloj knjizi, cilj je ukloniti ograničenja Bitcoina i stvoriti platformu koja se može koristiti za decentralizirane aplikacije i globalna plaćanja.

Specifično, dizajniran je da riješi problem skalabilnosti Bitcoin mreže uključivanjem Solaninih sposobnosti za brzu obradu transakcija.

Kupnja HYPER tokena je jednostavna, uz sustav koji omogućuje direktnu kupnju sa službene web stranice.

Projekt je predstavio fazni roadmap, s planovima za paralelni razvoj tehnologije i proširenje zajednice.

Međutim, prema tržišnim podacima, tržišna kapitalizacija je niska, oko 41.000 dolara, a broj vlasnika ograničen je na samo 10 adresa, što ističe razliku između transparentnosti i praktičnosti.

Stručnjaci kažu da će predviđanja cijene HYPER-a ovisiti o budućoj ekspanziji mreže i napretku u praktičnoj primjeni, ali ističu da postoji prostor za određeni rast na temelju prikupljenih sredstava i predstavljenog roadmapa.

S tržištem meme kriptovaluta koje i dalje snažno raste, dosegnuvši 117 milijardi dolara, novi projekti poput HYPER-a mogli bi postati sljedeći milijarderi ako se pokažu tehnološki jedinstvenima.

