Vaša koža na suncu plaća visoku cijenu, ali mogu je spasiti leteći farmaceuti. Znate li tko su oni?

Tijekom posljednja tri desetljeća povećala se količina UV zračenja koja dopire do površine Zemlje. Potvrdila je to studija NASA-inih znanstvenika koji su analizirali satelitske podatke proteklih 30 godina. Glavni krivac za to je smanjenje razine stratosferskog ozona, odnosno bezbojnog plina koji djeluje kao Zemljina prirodna zaštita od sunca štiteći njezinu površinu od štetnog UV zračenja.

A upravo su ultraljubičaste zrake nevidljive prijetnje i za ljudsku kožu - čak i tijekom oblačnih dana. Ako mislite da ste od sunca zaštićeni tijekom ljetnih poluoblačnih dana, varate se. Sivi oblaci, naime, propuštaju 32% sunčevih zraka, a bijeli su oblaci još opasniji jer propuštaju čak 89% sunčevih zraka! Zato, bez obzira na to je li vani čisto sunce ili sunce iza oblaka, važno je voditi pravilnu njegu o svojoj koži tijekom, a posebno nakon izlaganja sunčevim zrakama.

Kolika je cijena sunčanja?

Prvi vidljivi znakovi oštećenja kože od sunca su opekline. U blažem obliku, opekline mogu proizvesti crvenu i upaljenu kožu, a u težim slučajevima koža je popraćena mjehurićima, a nerijetko se javljaju mučnine i vrtoglavice.

Dugoročne posljedice prekomjernog izlaganja suncu, koje možda uočite tek nekoliko mjeseci nakon ljeta, su suha koža i neujednačena boja kože. Osim toga, pretjerana želja za preplanulošću tijekom ljetnih mjeseci usporava i stopu obnavljanja stanica kože. A jedan od najočitijih i dugotrajnih znakova oštećenja kože od sunca su diskoloracije, odnosno tamne smeđe mrlje koje se pojavljuju na koži.

Smeđe mrlje na koži nastaju jer UV svjetlo izaziva prekomjernu proizvodnju melanina u koži. Osobe svjetlije puti imaju mnogo više šanse za oštećenje kože jer proizvode manje prirodnog melanina od osoba tamnije puti. No za mnoge ljude višak melanina pod utjecajem sunca proizvodi se neravnomjerno i koncentrira se na manjim područjima, uzrokujući tako tvrdokorne pigmentacijske tragove.

Mjehurići kao proces zacjeljivanja

- Oduvijek imam vrlo svijetlu i osjetljivu put i sklon sam gorenju. Zato me se ljeti rijetko može sresti bez barem dva prsta debelog sloja kreme s faktorom 50. No tog je dana bilo oblačno, pa sam otišao ujutro s djecom na plažu a da se nisam namazao. Kad sam se vratio popodne na ručak, sunce me toliko opeklo da sam bio ljubičast. Uskoro su mi počeli izbijati mjehurići po nogama, leđima, prsima, pa čak i ušima! Koža me neviđeno svrbjela, pekla i boljela danima, a onda se počela ljuštiti. Ostatak ljeta proveo sam zatvoren doma, a na more bih išao isključivo ranom zorom i pred sumrak. A ostale su mi i dugoročne posljedice. Cijela su mi se leđa osipala madežima, koje već desetljećima moram redovito kontrolirati kod dermatologa kako ne bih obolio od raka. Poanta? Sunčanje se, kao ni seks, bez zaštite ne isplati - rekao nam je 33-godišnji Đino iz Čakovca.

Kad pretrpite posebno jake opekline od sunca, nakon nekoliko sati možda će vaša koža biti prekrivena i mjehurićima. No naizgled iritirajući mjehurići često imaju zapravo dobru svrhu. Naime, oni su ispunjeni plazmom i stvaraju neku vrstu štita koji sprečava dodatno oštećenje dok vaša koža zacjeljuje. Iako ponekad znaju svrbjeti, mnogi dermatolozi savjetuju da ih nikad ne dirate jer njihovo pucanje može povećati rizik od infekcije ionako već oštećene kože. I, što je još važnije, prije ponovnog izlaganja suncu provjerite jeste li novu kožu na području ljuštenja i mjehurića temeljito prekrili kremom za zaštitu od sunca.

Kako nam leteći farmaceuti mogu pomoći?

Jako sunce, vjetar, sol ili klor iz bazena tijekom ljetnih mjeseci dovode do jake dehidriranosti kože cijelog tijela. Zbog toga je jednako važno da kožu njegujete i nakon izlaganja sunčevim zrakama. A u regeneraciji i zacjeljivanju oštećene kože mogu vam pomoći pčelinji proizvodi. Naime, med, propolis, matična mliječ i ostali pčelinji proizvodi dobro su poznati u narodnoj medicini. Njihova su svojstva odavno prepoznata kad je riječ o zdravlju kože jer imaju blagotvorna antibakterijska i protuupalna svojstva te baš zato pčele danas nose titulu letećih farmaceuta!

Prirodna kozmetika Farmakol Dermapip idealan je saveznik u borbi protiv oštećenja kože uzrokovanih suncem. Glavna svojstva ove prirodne kozmetike temelje se upravo na pčelinjim proizvodima. Dermapip krema djeluje tako da njeguje i umiruje kožu. Preporučuje se kod manjih opeklina, a posebno onih uzrokovanih pretjeranim izlaganjem suncu, manjih ogrebotina, ekcema i iritacija kože uzrokovanih depilacijom ili brijanjem, za grubu i suhu kožu lakta i stopala te za njegu ruku.

A kako biste izbjegli napetost kože, koja se također javlja zbog prekomjernog izlaganja suncu, tu je Dermapip losion za tijelo. Losion je lagane teksture, lako se razmazuje i brzo upija, sadrži mirisne komponente na biljnoj i prirodnoj osnovi, koje mu daju ugodan i blag miris. A ništa manje važno nije zaštititi usne od UV zraka. Farmakol Lip Balm Honey prirodni je balzam za usne koji pruža zaštitu od vanjskih utjecaja, a ujedno njeguje kožu usana.

Osim linije proizvoda koji štite kožu lica, tijela i usana, Farmakol Dermapip liječi gljivične infekcije na tabanima i stopalima, koje vrlo lako možete pokupiti na bazenima i raznim kupalištima. Mast s čajevcem i propolisom djeluje blago antiseptično i antibakterijski te je preporučuju za njegu pri pojavi simptoma gljivica na noktima i koži, osobito na koži između prstiju i na stopalima!